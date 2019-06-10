منها حمام فرعون.. أشهر أماكن السياحة العلاجية في مصر

تشتهر مصر بالسياحة العلاجية بما وهب الله مدنها ومياهها المعدنية والكبريتية وجوّها الجاف الخالي من الرطوبة وما تحويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة

تحرير:أمل نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

تعد السياحة العلاجية من أهم وأشهر أنواع السياحة، وتتمتع مصر بكل المقومات اللازمة التي تضعها على صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة العلاجية بشكل عام، والاستشفائية بشكل خاص، حيث توجد بمصر الكثير من العيون الكبريتية والمعدنية، فضلا عن تمتع تربتها برمال وطمي صالح لعلاج العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية. وتحتوي الكثبان الرملية بالصحراء المصرية على نسب مأمونة وعظيمة الفائدة من العناصر المشعة، تعالج أمراضا روماتيزمية؛ مثل مرض الروماتويد وأمراض العمود الفقري.

ومن أشهر أماكن السياحة العلاجية في مصر: - واحات الخارجة والداخلة تضم واحات الخارجة آبارا عميقة ذات فوائد علاجية مختلفة؛ كآبار بولاق وآبار ناصر وآبار موط، التي تعمل على علاج الأمراض الروماتيزمية والآلام المزمنة والأمراض الجلدية وحصى الكلى المصحوب بالمغص الكلوي، واضطرابات الجهاز الهضمي والصدفية. وتنتشر

ومن أشهر أماكن السياحة العلاجية في مصر:

- واحات الخارجة والداخلة

تضم واحات الخارجة آبارا عميقة ذات فوائد علاجية مختلفة؛ كآبار بولاق وآبار ناصر وآبار موط، التي تعمل على علاج الأمراض الروماتيزمية والآلام المزمنة والأمراض الجلدية وحصى الكلى المصحوب بالمغص الكلوي، واضطرابات الجهاز الهضمي والصدفية.

وتنتشر بالقرب منها الكثبان الرملية الناعمة التي يمكن استخدامها للعلاج بالطمر في الرمال (العلاج بالدفن) لأمراض المفاصل مثل الروماتويد والالتهاب العظمي المفصلي، والآلام الناجمة عن ضمور غضاريف الفقرات الظهرية والقطنية والعجزية.

وتضم واحات الداخلة آبار موط والفرافرة التي يحتوي العديد منها على عناصر معدنية مفيدة للغاية في علاج الروماتيزم والصدفية والآلام الجسمانية.

أسوان



يوجد بأسوان مركزان للعلاج بالرمال والمياه، حيث يطمر جسم المريض بالروماتيزم في الرمال الساخنة.



ومن أشهر مناطق السياحة العلاجية بأسوان جزيرة إلفنتين ومنتجع جزيرة إيزيس، كما يشتهر النوبيون بطب الأعشاب خاصة تلك التي تعالج أمراض البرد والمغص الكلوي والدوسنتاريا المعوية والإمساك وعسر الهضم.

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سيوة

تنتشر في واحة سيوة العيون المعدنية التي تستخدم للعلاج الطبيعي من أمراض الصدفية وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الروماتيزمية، وتعد "عين كيغار" أشهرها حيث تبلغ درجة حرارة مياهها 67 مئوية وتحتوي على عدة عناصر معدنية وكبريتية.

كما يقع في الجنوب الشرقي من واحة سيوة جبل الدكرور، وله أهمية علاجية في الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل والشعور العام بالضعف والوهن.

ويوجد في سيوة كهف ملحي مصنوع خصيصا للأشخاص الذين يعانون من الأمراض العصبية والنفسية فهو يساعد على خروج الطاقة السلبية من الجسم واستبدال طاقة إيجابية بها، ويساعد على التخلص من التوتر، كما يعالج حساسية الصدر والغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.











الغردقة

تجمع الغردقة بين التداوي بالمياه البحرية، وطينة الشعب المرجانية، وأشعة الشمس، والرمال الغنية بالعناصر المعدنية وسط المناجم، كما يوجد بها مركز للعلاج الطبيعي وعلاج الروماتيزم وأمراض الشيخوخة والشلل الرعاش وغيرها.

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سفاجا

تتميز منطقة سفاجا بعدة عوامل تجعلها المكان الأنسب في العالم لعلاج الصدفية، حيث إنها محاطة بالجبال المرتفعة، كما أن مناخ سفاجا ذا الشمس الدافئة له فوائد كثيرة لمن يعانون من أمراض القلب والكبد والكلى والدرن الرئوي وضغط الدم المرتفع والصرع والأمراض العصبية.



وتحتوي رمال سفاجا على ثلاث مواد مشعة غير ضارة هي "اليورانيوم- الثوريوم- البوتاسيوم" مع ارتفاع في كمية أملاح الذهب التي تستخدم في علاج مرض الروماتويد والالتهابات المفصلية المزمنة والحادة والتورم والارتشاح المفصلي والالتهابات الجلدية المصاحبة للروماتويد.

سيناء

تحتوي سيناء على الكثير من العيون المائية، أشهرها حمام فرعون وحمامات موسى ووادي مغارة ودير السبع بنات، والتي تحتوي على المياه الكبريتية، وتستخدم في علاج الكثير من الأمراض كالروماتيزم وأمراض الجهاز الهضمي وحساسية الرئة وأمراض الكبد والأمراض الجلدية وإصابات الملاعب.

الواحات البحرية

يوجد بها نحو 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية الدافئة والباردة التي تستخدم في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد والأمراض الجلدية.