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إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
حملة فرعون
حملة فرعون
انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 2 مليون و100 ألف و296 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 1 مليون و319 ألفا و383 جنيها، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض، بيومي
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زهرة-العلا

زهرة العلا.. قصتها في «رد قلبي» تحولت لحقيقة

في 10 يونيو 1934، ولدت الفنانة زهرة العلا محمد بكر رسمي، في حي محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها، ورغم كثرة تنقلاته ومعاناته ماديًا إلا أنه كان محبًا للفن، لذا كثيرًا ما اصطحبها إلى السينما وعروض فرقة رمسيس والتي كان يملكها يوسف وهبي والذي تعلمت على يديه، وحينما أصبح عمرها 13 عامًا وأرادت الاحتراف عرض والدها على الأخير انضمامها لفرقته بعدما بدت عليها موهبة التمثيل وهي في المدرسة حتى أنها أسست فرقة مسرحية مصغرة، إلا أنه رفض لصغر سنها، وعندما علِمت انهارت باكية.
فيلم-علاء-الدين (1)

Aladdin.. كارتون التسعينيات المفضل يعود بأبطال جدد

ردود فعل إيجابية تلقاها فيلم ديزنى الأحدث Aladdin، الذى يشارك فى بطولته النجم ويل سميث بدور الجنى الأزرق، والممثل الكندى المصرى مينا مسعود الذى فتح له العمل أبواب الشهرة على مصراعيها، فالفيلم خصصت له ميزانية ضخمة، كما كفل تواجد نجم بحجم ويل سميث أن يحقق النجاح، وبالفعل حصد العمل إيرادات خيالية، إذ نجح فى تحقيق أكثر من 460 مليون دولار منذ طرحه فى مختلف دور العرض عالميا. قد تتساءل ما السبب الذى يدفعك لشراء تذكرة الفيلم، فى السطور التالية نجيب عن هذا السؤال.
أندرو-محسن

أندرو محسن مديرا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الناقد السينمائي، الناقد أندرو محسن مديرًا فنيًا للمهرجان في دورته الرابعة التي ستنطلق في فبراير المقبل، وعقدت إدارة المهرجان ممثلة في السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، اجتماعا مع الناقد أندرو محسن لبحث التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة مؤكدين على ثقتهما الكبيرة في كفاءته وقدرته على تقديم محتوى جيد. ومن جانبه قال الناقد أندرو محسن إنه يرغب في استكمال مسيرة النجاح التي حققها المهرجان منذ دورته الأولى، خاصة أنه يتمتع بحضور جماهيري ملحوظ.
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محمد-سعد

إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
الــممر (2)

إيرادات ثالث أيام العيد..صراع بين الممر وسبع البرمبة

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام مهمة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الجمعة 7 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا بلغ 7 ملايين و128 ألفا و909 جنيهات، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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