إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

حملة فرعون

انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.

المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 2 مليون و100 ألف و296 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 1 مليون و319 ألفا و383 جنيها، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض، بيومي