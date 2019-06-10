إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة
تحرير:التحرير
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
حملة فرعون
انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 2 مليون و100 ألف و296 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 1 مليون و319 ألفا و383 جنيها، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض، بيومي
المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 2 مليون و100 ألف و296 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 1 مليون و319 ألفا و383 جنيها، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
في المركز الرابع فيلم "حملة فرعون" محققا أقل من مليون جنيه لأول مرة منذ بدء الموسم، بإيراد بلغ 727 ألفا و923 جنيها، من بطولة: عمرو سعد، روبي، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
ولا يزال فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد، في المركز الأخير، محققا 216 ألفا و364 جنيها، تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.
وبلغ الإيراد الإجمالي لكل الأفلام، 7 ملايين، و673 ألفا، و502 جنيه.