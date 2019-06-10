النقض تنقذ متهما من الإعدام في «اقتحام كرداسة»

تحرير:تهامى البندارى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

احداث الشغب- أرشيفية

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام مركز كرداسة» وقضت باستبدال حكم الإعدام الصادر بحقه بالسجن المؤبد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

في وقت سابق قضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والسجن المؤبد لـ"سامية شنن و79 آخرين"، والمشدد 15 سنة لـ34 متهما آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، في القضية، لإدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. شهدت