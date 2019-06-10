جريمة

النقض تنقذ متهما من الإعدام في «اقتحام كرداسة»

تحرير:تهامى البندارى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
احداث الشغب- أرشيفية
احداث الشغب- أرشيفية
قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام مركز كرداسة» وقضت باستبدال حكم الإعدام الصادر بحقه بالسجن المؤبد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
في وقت سابق قضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والسجن المؤبد لـ"سامية شنن و79 آخرين"، والمشدد 15 سنة لـ34 متهما آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، في القضية، لإدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. شهدت
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أم تعذب نجلها بقسوة-1

صراخ الضحية يكشف جريمة داخل شقة أكتوبر

خلاف مالي حول 8 ألاف جنيه دفع صاحب مخزن خردة لاستدراج عامل مغسلة وتعذيبه وتصويره على هاتفه عددا من مقاطع الفيديو تمهيدا لإرسالها لأسرة المجني عليه ولكن صوت صريخ تعذيب العامل من داخل الشقة، تسبب فى فشل المهمة بعدما أبلغ سكان المنطقة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والذين انتقلوا لمكان الشقة وألقوا القبض على المتهم وحرروا المجني عليه، بداية الأحداث تعود عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قطاع أكتوبر بالجيزة، تفيد قيام شخص يدعى "أشرف دينامو" باحتجاز شخص بمسكنه بعماره 4 الحي السادس مجاورة 10 بمنطقة أكتوبر ثان.
ابتلاع-الأطفال-للعملات

تطلب الخلع من زوجها: «يتلذذ بتعذيب رضيعي»

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة، تطالب فيها بالتفريق بينهما بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، وردت الزوجة لزوجها مبلغ 10 آلاف جنيه سددتها بخزينة المحكمة، وهو مبلغ المهر الذى تسلمته، ولم يكن مثبتا فى عقد الزواج، وأبدت الزوجة استعدادها ليس للتخلي عن مستحقاتها فقط بموجب الخلع، وإنما التخلى عن نفقة طفلهما البالغ من العمر عاما واحدا فقط، مع استعدادها للتكفل بمصروفات رعايته وتعليمه مستقبلا دون الحاجة إلى والده.
مجلس-الدولة

«الإدارية العليا»: الخطأ المادي بالأحكام لا يبطلها

للتوضيح واختصارًا على المواطنين المتقاضين، أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما، مفاده أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة، لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا ببطلان الحكم، بمعنى أن محكمة القضاء الإداري ليست محكمة موضوع تناقش موضوع النزاع وتعقب عليه وعلى أسبابه، وإنما يرتكز دورها على التصدي للحالات التى يفتقد فيها الحكم أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، وفى حالة وجود خطأ مادي فى الحكم ينبغى الرجوع للمحكمة التى أصدرته لتصحيح الخطأ.
جثة (3)

جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
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محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

هل يظهر هشام عشماوي في «طرة» السبت المقبل؟

تسلمت السلطات المصرية رسميا، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، ويأتي قرار استلام «رأس الأفعى» عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه مطلع أكتوبر الماضي، ليسقط واحدًا من أخطر الإرهابيين فى قبضة جهاز الأمن المصري، باعتباره كنزا معلوماتيا استراتيجيا للكثير من التنظيمات الإرهابية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
المطربة-شيما-بطلة كليب-عندي ظروف

13 يونيو.. أولى جلسات محاكمة شيما بـ«الإتجار بالبشر»

قررت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و25 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين والآيس والكريستال"، وحددت النيابة جلسة 13 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة، بعدما دلت تحقيقات النيابة عن تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، فضلا عن 33 متهما تم ضبط 26 منهم بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.
نبيل-صادق-النائب-العام

التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.
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