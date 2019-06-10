مصر للمقاصة يعلن الجهاز المعاون لـ«ميدو»

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

أحمد حسام «ميدو»

وجه محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، رسالة لكل من عمل في النادي الفيومي خلال الفترة السابقة، وقال رئيس المقاصة خلال تقديم أحمد حسام «ميدو»، مديرًا فنيًا للفريق الفيومي: "أشكر جميع المديرين الفنيين الذي عملوا معنا، كلهم على خلق وفكر تدريبي كبير، بداية من طارق يحيى وأحمد عبد الحليم، والتوأم اللذان فضلوا عدم الاستمرار، وإيهاب جلال الذي نكن له كل الحب والتقدير والذي بذل مجهودا كبيرا معنا واشترك في الكونفدرالية ورحل عن النادي لأسباب خارجه عن إرادتنا، وبعد ذلك مؤمن سليمان أحييه، وعماد سليمان وطلعت يوسف عملا معنا عاما ونصف".

كما قام رئيس المقاصة بتقديم الجهاز المعاون لميدو، قائلآ: "أشكر عادل مصطفي اللي كلنا كنا بنستمتع عندما كنا نشاهده على وجوده مدرب عام، ومحمد عويس محلل أداء وخالد عبد الله مستمر معنا، وسيد متولي أيقونة ميدو وهو أحد أفراد عائلة مصر للمقاصة، ووليد هويدي مستمر في منصب مدير الكرة ولن نستغني عنه هو معنا منذ