رياضة

مصر للمقاصة يعلن الجهاز المعاون لـ«ميدو»

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
وجه محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، رسالة لكل من عمل في النادي الفيومي خلال الفترة السابقة، وقال رئيس المقاصة خلال تقديم أحمد حسام «ميدو»، مديرًا فنيًا للفريق الفيومي: "أشكر جميع المديرين الفنيين الذي عملوا معنا، كلهم على خلق وفكر تدريبي كبير، بداية من طارق يحيى وأحمد عبد الحليم، والتوأم اللذان فضلوا عدم الاستمرار، وإيهاب جلال الذي نكن له كل الحب والتقدير والذي بذل مجهودا كبيرا معنا واشترك في الكونفدرالية ورحل عن النادي لأسباب خارجه عن إرادتنا، وبعد ذلك مؤمن سليمان أحييه، وعماد سليمان وطلعت يوسف عملا معنا عاما ونصف".
كما قام رئيس المقاصة بتقديم الجهاز المعاون لميدو، قائلآ: "أشكر عادل مصطفي اللي كلنا كنا بنستمتع عندما كنا نشاهده على وجوده مدرب عام، ومحمد عويس محلل أداء وخالد عبد الله مستمر معنا، وسيد متولي أيقونة ميدو وهو أحد أفراد عائلة مصر للمقاصة، ووليد هويدي مستمر في منصب مدير الكرة ولن نستغني عنه هو معنا منذ
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إيتو وميدو في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات

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مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو

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ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
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ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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المقاصة: هدفنا كأس العالم للأندية مع ميدو

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، أن الفريق تعاقد مع مدير فني مميز وهو أحمد حسام «ميدو»، ليقود الفريق الموسم المقبل، وتحدث عبدالسلام خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب قائلاً: "نجحنا في التعاقد مع ميدو، وهو لا يحتاج لتعريف، هو من الشخصيات التي لديها تاريخ كلاعب قبل أن يكون مديرا فنيا وأحد اللاعبين المصريين، الذي شرفوا مصر خلال فترة لعبه، ومصر المقاصة أصبح منزل ميدو، والاتفاق لم يأخذ أكتر من 20 دقيقة، وأنا شعرت أنه معجب بأداء المقاصة وأنه قادر على تقديم شيء مميز معنا، وأتمنى أن يبقي معنا حتى نصل بالنادي لبطولة العالم للأندية".
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ميدو: المقاصة يشبه أندية أوروبا.. وهذه أسباب موافقتي

أعرب أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، عن سعادته بتولى تدريب الفريق الفيومي، مؤكدًا أن لديه أسبابا كثيرة لتولي مهمة قيادة النادي، كما أكد ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام، أن إعطاء الحرية للمدير الفني في المقاصة كانت ضمن أسباب موافقته على قيادة الفريق حيث لم تستغرق المفاوضات أكثر من 20 دقيقة، ومن ضمن الأسباب أيضا تحلي إدارة المقاصة بالصبر وعدم الاستعجال على المدير الفني، مشيرا إلى أنه لم يجد سوى المقاصة الذى يشبه الأندية الأوروبية، وأنه يسعى للاستمرار في النادي لمدة موسمين متتالين دون ضغط.
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