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الأرصاد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 37شبين الكوم 23 36طنطا 23 36دمنهور 21 34الإسكندرية 22 29بلطيم 21 29مطروح 21 27السلوم 20 30سيوة 21 38بورسعيد 23 30دمياط 22 29الزقازيق 22 37الإسماعيلية 22 37السويس 23 36العريش 19 36رفح 20 35رأس سدر 23 38نخل 17 37نويبع 26 35طابا 22 35كاترين 16
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وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن عن كشف أثري من عصر رمسيس الثاني

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، عن كشف أثرى جديد، إذ تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، ومبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك في أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية. وصرح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، بأن الوحدتين المكتشفتين كاملتين، ويحيط بكل واحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل، يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل.
محمد-سعفان

250 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

توفر شركة سياحية بالقطاع الخاص، 250 فرصة عمل، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 4 آلاف جنيه، ومن بين هذه الوظائف 150 فرصة للعمل كعضو فريق، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 2800 جنيه، بشرط ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 35 عاما، وأيضا تتوفر 100 فرصة للعمل كمندوب توصيل، بمرتب يتراوح ما بين 2450 إلى 4 آلاف جنيه، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وذلك حسبما أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين.
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الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة

صرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن آخر موعد لسداد مقياسات العدادات الكودية، نهاية يونيو الجاري، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، مؤكدة أنه لن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى. وتعليقا على هذا القرار، قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة: "المقصود بالعدادت الكودية هو عداد يتم تركيبه للمباني المخالفة بدون اسم حتى لا يكون هناك تقنين لوضع الوحدة السكنية، ولكن برقم كودي فعشان كدا بيسموه عداد كودي، والآلية دي كان وافق مجلس الوزراء على وضعها علشان نوع التقييم الحقيقي للحيازات بعيدا عن التقديرات الجزافية".
اسعاف (2)

غيبوبة سكر لمراقب ثانوي.. ونقله لمستشفى الزقازيق

شهدت إحدى لجان امتحان مادة «الإحصاء» للصف الثالث الثانوي بمدرسة «الناصرية» الثانوية بنين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، سقوط مراقب اللجنة مغشيا عليه، على أثر إصابته بـ«غيبوبة سكر»، وذلك في أثناء مباشرة عمله في أعمال المراقبة، بينما جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف المتمركزة بجوار المدرسة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية.
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طقس-حار (2)

طقس اليوم الإثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (2)

غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر.. بيان تفصيلي بالدرجات

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح له، انتهاء الموجه الحارة اليوم الخميس، والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غدا الجمعة، إذ إن السبب في ذلك هو التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية، إذ ستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة فتكون على القاهرة 38 درجة، متوقعا أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا فى الطقس واستقرارا فى درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.
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