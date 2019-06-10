مليار ونصف.. «الخطة والموازنة» تقر ميزانية النواب في العام الجديد

تحرير:أحمد جاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة حسين عيسى، اليوم الإثنين، على موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2019 - 2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه مقابل مليار و400 مليون جنيه في العام المالي الجاري. من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية. وينص القانون الحالي في مادته الـ64 على: "في تطبيق