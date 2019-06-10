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مليار ونصف.. «الخطة والموازنة» تقر ميزانية النواب في العام الجديد

تحرير:أحمد جاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة حسين عيسى، اليوم الإثنين، على موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2019 - 2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه مقابل مليار و400 مليون جنيه في العام المالي الجاري. من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية. وينص القانون الحالي في مادته الـ64 على: "في تطبيق
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وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن عن كشف أثري من عصر رمسيس الثاني

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، عن كشف أثرى جديد، إذ تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، ومبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك في أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية. وصرح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، بأن الوحدتين المكتشفتين كاملتين، ويحيط بكل واحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل، يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل.
محمد-سعفان

250 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

توفر شركة سياحية بالقطاع الخاص، 250 فرصة عمل، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 4 آلاف جنيه، ومن بين هذه الوظائف 150 فرصة للعمل كعضو فريق، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 2800 جنيه، بشرط ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 35 عاما، وأيضا تتوفر 100 فرصة للعمل كمندوب توصيل، بمرتب يتراوح ما بين 2450 إلى 4 آلاف جنيه، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وذلك حسبما أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين.
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الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة

صرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن آخر موعد لسداد مقياسات العدادات الكودية، نهاية يونيو الجاري، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، مؤكدة أنه لن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى. وتعليقا على هذا القرار، قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة: "المقصود بالعدادت الكودية هو عداد يتم تركيبه للمباني المخالفة بدون اسم حتى لا يكون هناك تقنين لوضع الوحدة السكنية، ولكن برقم كودي فعشان كدا بيسموه عداد كودي، والآلية دي كان وافق مجلس الوزراء على وضعها علشان نوع التقييم الحقيقي للحيازات بعيدا عن التقديرات الجزافية".
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غيبوبة سكر لمراقب ثانوي.. ونقله لمستشفى الزقازيق

شهدت إحدى لجان امتحان مادة «الإحصاء» للصف الثالث الثانوي بمدرسة «الناصرية» الثانوية بنين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، سقوط مراقب اللجنة مغشيا عليه، على أثر إصابته بـ«غيبوبة سكر»، وذلك في أثناء مباشرة عمله في أعمال المراقبة، بينما جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف المتمركزة بجوار المدرسة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية.
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مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
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إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء (بث مباشر)

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الآن، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات. وسيتم خلال المؤتمر، توضيح كافة المعلومات الخاصة بالأسعار والتعريفة الجديدة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء.
مجلس-النواب

في «القوى العاملة».. 17 مسؤولا يتقاضون 46 مليون جنيه

سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وتلك مصروفات المعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

«اقتصادية النواب» توافق على تعديل قانون الاستثمار

?وافقت اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار بالقانون، بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق.. وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن التعديلات أعادت الوضع لقانون الاستثمار القديم بخصوص الحد الأقصى، بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم مبالغ بها على الشركات موضحا أن "إحدى الشركات غيرت مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه".
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