رياضة

فان دايك يرحب باستقبال صافرات الاستهجان الإنجليزية

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك
قال مدافع المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، إنه لا يهتم على الإطلاق بصافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وبالصافرات التي تعرض لها في النهائي أمام البرتغال من قبل بعض الجماهير الإنجليزية التي حضرت تلك المباراة، وقال فان دايك: "لا أهتم إذا أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضدي أو ضد الفريق، نحن نحاول فقط الفوز بالمباريات، ونعرف بأن هناك دعما كبيرا خلفنا، وفي نهاية اليوم نحن من نحدد نتيجة المباراة من خلال القيام بعملنا، لا نتأثر بتلك الصافرات".
وعن نهائي دوري الأمم الذي خسرته هولندا أمام البرتغال بهدف نظيف، قال فان دايك بحسب موقع "فور فور تو": "بالتأكيد أردنا الفوز باللقاء، ولكنا علينا الإبقاء على رؤوسنا مرفوعة، والتعافي جيدًا والتعلم من تلك الخبرة، نحن مجموعة شابة، ونرغب في التأهل إلى اليورو". وأضاف: "واجهنا فريقًا مختلفًا عن إنجلترا، انتظرت
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صامويل-ايتو (2)

إيتو وميدو في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات

علم «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الثنائي صامويل إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون، وأحمد حسام «ميدو» نجم المنتخب الوطني السابق، سيقومان بتصوير حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وذلك بمناسبة استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو

رفض نادي مانشستر يونايتد عرض إنتر الخاص بشراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل دفع مبلغ مالي إلى جانب إضافة الكرواتي إيفان بيرزيتش في الصفقة، ويرغب لوكاكو في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، ويأمل مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي في الظفر بخدماته، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة إنتر في إقحام بيرزيتش في الصفقة من أجل إقناع اليونايتد بالموافقة على العرض، إلا أن إدارة مانشستر ترغب في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي تم إنفاقه لشراء المهاجم البلجيكي منذ عامين.
ابو-ريدة-الخطيب

أول تحرك من مركز التحكيم في أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة المصري، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
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تتويج-البرتغال‎

رونالدو: البرتغال ستستمر بكريستيانو أو بدونه

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمس، وذلك بعد تغلب منتخب بلاده في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، وقال رونالدو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أشعر بسعادة غامرة، الأمر كان مميزا، الفوز بلقب هنا في البرتغال أمام جماهيرنا شرف عظيم، الجماهير تستحق هذا اللقب، ودعمونا بقوة منذ الدقيقة الأولى في مباراة سويسرا وفي النهائي، وهذا الكأس لا ينتمي للمنتخب فقط، بل للبرتغال ككل".
رونالدو-البرتغال

الموعد والقناة الناقلة لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه أنظار عشاق الكرة حول العالم، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب «الدراجاو»، الذي يستضيف نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحب الأرض البرتغال، وغريمتها هولندا، حيث تمكنت البرتغال من الوصول إلى ثاني نهائي كبير لها في غضون 3 أعوام، بعد تتويجها بلقب يورو 2016، في الوقت الذي لم تصل فيه قبل ذلك سوى لمباراة نهائية واحدة طوال تاريخها في يورو 2004، أما هولندا فتخوض أول نهائي منذ نهائي مونديال 2010 الذي خسرته أمام إسبانيا، وخسر الطواحين 3 نهائيات من آخر 4 نهائيات خاضوها، ولم يتوجوا سوى بلقب يورو 1988.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

دي ليخت يرفع راية التحدي في وجه البرتغال

قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إن منتخب بلاده يتمتع بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال دي ليخت في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نملك فريقا مميزا، وهذا هو السبب وراء النتائج الجيدة التي نحققها، ولا نرغب في التراجع، ولكن إذا حدث ذلك، يجب أن نكون الفريق القادر على قلب الأمور، تملك البرتغال الرغبة والحافز، وبالتالي علينا تقديم مستوى مميز، رونالدو لاعب ظاهرة، وأظهر مرة أخرى مع يوفنتوس قدرته على التسجيل من أي مكان، ولكن لا يجب أن نضع خطتنا عليه وحده، فالبرتغال تملك لاعبين آخرين مميزين".
مباراة-هولندا-وانجلترا (2)

التشكيل المتوقع لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب دراجاو، الذي سيكون مسرحًا لنهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحبة الأرض البرتغال ونظيرتها هولندا، وتتطلع البرتغال للتتويج بلقبها الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 2016 على حساب فرنسا وخسارتها نهائي يورو 2004 أمام اليونان، بينما تتطلع هولندا أيضًا للتتويج باللقب الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 1988 على حساب الاتحاد السوفييتي، وخسارتها نهائي كأس العالم 3 مرات من قبل أعوام 1974 أمام ألمانيا الغربية و1978 أمام الأرجنتين و2010 أمام إسبانيا.
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