فان دايك يرحب باستقبال صافرات الاستهجان الإنجليزية

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

فيرجيل فان دايك

قال مدافع المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، إنه لا يهتم على الإطلاق بصافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وبالصافرات التي تعرض لها في النهائي أمام البرتغال من قبل بعض الجماهير الإنجليزية التي حضرت تلك المباراة، وقال فان دايك: "لا أهتم إذا أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضدي أو ضد الفريق، نحن نحاول فقط الفوز بالمباريات، ونعرف بأن هناك دعما كبيرا خلفنا، وفي نهاية اليوم نحن من نحدد نتيجة المباراة من خلال القيام بعملنا، لا نتأثر بتلك الصافرات".

وعن نهائي دوري الأمم الذي خسرته هولندا أمام البرتغال بهدف نظيف، قال فان دايك بحسب موقع "فور فور تو": "بالتأكيد أردنا الفوز باللقاء، ولكنا علينا الإبقاء على رؤوسنا مرفوعة، والتعافي جيدًا والتعلم من تلك الخبرة، نحن مجموعة شابة، ونرغب في التأهل إلى اليورو". وأضاف: "واجهنا فريقًا مختلفًا عن إنجلترا، انتظرت