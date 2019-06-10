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النواب يوافق مبدئيا على قانون المنظمات العمالية

تحرير:أحمد جاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديلات قانون «المنظمات النقابية العمالية»، الذي قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالي، ويأتي التعديل المقدم من الحكومة، استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر. وأكد عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوي العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر.
وأشار محمد إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي.اقرأ أيضا| مليار ونصف.. «الخطة والموازنة» تقر ميزانية النواب في العام الجديدوتتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية،
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم توافق على قانون نقابة المهن التعليمية

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، على موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، الذي أكد أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.
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الآثار تعلن عن كشف أثري من عصر رمسيس الثاني

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، عن كشف أثرى جديد، إذ تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، ومبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك في أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية. وصرح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، بأن الوحدتين المكتشفتين كاملتين، ويحيط بكل واحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل، يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل.
محمد-سعفان

250 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

توفر شركة سياحية بالقطاع الخاص، 250 فرصة عمل، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 4 آلاف جنيه، ومن بين هذه الوظائف 150 فرصة للعمل كعضو فريق، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 2800 جنيه، بشرط ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 35 عاما، وأيضا تتوفر 100 فرصة للعمل كمندوب توصيل، بمرتب يتراوح ما بين 2450 إلى 4 آلاف جنيه، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وذلك حسبما أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين.
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الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة

صرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن آخر موعد لسداد مقياسات العدادات الكودية، نهاية يونيو الجاري، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، مؤكدة أنه لن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى. وتعليقا على هذا القرار، قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة: "المقصود بالعدادت الكودية هو عداد يتم تركيبه للمباني المخالفة بدون اسم حتى لا يكون هناك تقنين لوضع الوحدة السكنية، ولكن برقم كودي فعشان كدا بيسموه عداد كودي، والآلية دي كان وافق مجلس الوزراء على وضعها علشان نوع التقييم الحقيقي للحيازات بعيدا عن التقديرات الجزافية".
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اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
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العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
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أين وصلت «الجمعيات الأهلية» داخل البرلمان؟

بعد مرور أكثر من شهر على إعلان اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، حيث استقرت اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن مشروع القانون وأين وصل داخل البرلمان حتى الآن؟.. وهل سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي أم لا؟
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