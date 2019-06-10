الأهلي يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة بشكوى جديدة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

محمود الخطيب

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التصعيد والمواجهة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.

وكشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الجبلاية، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس اليوم الإثنين، بشأن أزمة الدوري، حيث كان من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا تكميليا، اليوم؛ للوصول إلى حل نهائي والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم. وقال عبد