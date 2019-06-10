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بعد الاكتفاء| لهذه الأسباب الحكومة تصدر الغاز للخارج

وافقت الحكومة المصرية مؤخرا لشركتى "إينى" الإيطالية و"بى بى" الإنجليزية على قيامهما ببدء تصدير كميات من حصتهما من الغاز المنتج من بعض الحقول التى تمتلك فيها حصصا إنتاجية
تحرير:محمد صلاح ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
وزير البترول
وزير البترول
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس"، أن قرار الحكومة المصرية ووزارة البترول السماح لشركتى «إينى» و«بى بى» تصدير كميات من الغاز شريطة تلبية احتياجات السوق المحلى أولا، منوها بأن هناك اتفاقا مبرما يتضمن حق الشركتين أيضا فى استغلال كميات الغاز المنتجة الفائضة وبيعها فى الأسواق الخارجية شريطة الحصول على موافقة وزارة البترول. وعن الحقول التى تمتلك فيها هذه الشركات حصصا إنتاجية يأتى فى مقدمتها مشروعات ظهر وحقول شمال الإسكندرية، وذلك بعد تسييل الغاز بمصنع إدكو للإسالة ومن ثم تدفيعه عبر ناقلات أو سفن تقوم بنقله وبيعه لأوروبا.
وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن الشركات الأجنبية تسعى لتصدير جزء من حصتها فى إنتاج الغاز بمناطق الامتياز التابعة لها لتحقيق مكاسب مالية كبيرة؛ لأن شحنات الغاز المسال تباع وفقا للأسعار العالمية، مقارنة بالسعر الذى تشترى به الحكومة المصرية حصة الشريك محليا، خاصة أن شركة إينى الإيطالية تملك نحو
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