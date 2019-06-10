صراخ الضحية يكشف جريمة داخل شقة أكتوبر

تحرير:يونس محمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

ارشيفية

خلاف مالي حول 8 ألاف جنيه دفع صاحب مخزن خردة لاستدراج عامل مغسلة وتعذيبه وتصويره على هاتفه عددا من مقاطع الفيديو تمهيدا لإرسالها لأسرة المجني عليه ولكن صوت صريخ تعذيب العامل من داخل الشقة، تسبب فى فشل المهمة بعدما أبلغ سكان المنطقة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والذين انتقلوا لمكان الشقة وألقوا القبض على المتهم وحرروا المجني عليه، بداية الأحداث تعود عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قطاع أكتوبر بالجيزة، تفيد قيام شخص يدعى "أشرف دينامو" باحتجاز شخص بمسكنه بعماره 4 الحي السادس مجاورة 10 بمنطقة أكتوبر ثان.

انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين صحة المعلومات وتم العثور على الشخص المحتجز داخل الشقة، فألقت القوات القبض على المتهم وتحرير المجني عليه. وبعمل التحريات حول الواقعة، تبين أن المتهم يدعى "اشرف. م" وشهرته "دينامو" 27 سنة صاحب مخزن خردة، سابق اتهامه في 9 قضايا وأنه احتجز "حسن.أ" 21 سنة عامل