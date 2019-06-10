جريمة

صراخ الضحية يكشف جريمة داخل شقة أكتوبر

تحرير:يونس محمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
ارشيفية
ارشيفية
خلاف مالي حول 8 ألاف جنيه دفع صاحب مخزن خردة لاستدراج عامل مغسلة وتعذيبه وتصويره على هاتفه عددا من مقاطع الفيديو تمهيدا لإرسالها لأسرة المجني عليه ولكن صوت صريخ تعذيب العامل من داخل الشقة، تسبب فى فشل المهمة بعدما أبلغ سكان المنطقة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والذين انتقلوا لمكان الشقة وألقوا القبض على المتهم وحرروا المجني عليه، بداية الأحداث تعود عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قطاع أكتوبر بالجيزة، تفيد قيام شخص يدعى "أشرف دينامو" باحتجاز شخص بمسكنه بعماره 4 الحي السادس مجاورة 10 بمنطقة أكتوبر ثان.
انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين صحة المعلومات وتم العثور على الشخص المحتجز داخل الشقة، فألقت القوات القبض على المتهم وتحرير المجني عليه. وبعمل التحريات حول الواقعة، تبين أن المتهم يدعى "اشرف. م" وشهرته "دينامو" 27 سنة صاحب مخزن خردة، سابق اتهامه في 9 قضايا وأنه احتجز "حسن.أ" 21 سنة عامل
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ابتلاع-الأطفال-للعملات

تطلب الخلع من زوجها: «يتلذذ بتعذيب رضيعي»

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة، تطالب فيها بالتفريق بينهما بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، وردت الزوجة لزوجها مبلغ 10 آلاف جنيه سددتها بخزينة المحكمة، وهو مبلغ المهر الذى تسلمته، ولم يكن مثبتا فى عقد الزواج، وأبدت الزوجة استعدادها ليس للتخلي عن مستحقاتها فقط بموجب الخلع، وإنما التخلى عن نفقة طفلهما البالغ من العمر عاما واحدا فقط، مع استعدادها للتكفل بمصروفات رعايته وتعليمه مستقبلا دون الحاجة إلى والده.
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النقض تنقذ متهما من الإعدام في «اقتحام كرداسة»

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام مركز كرداسة» وقضت باستبدال حكم الإعدام الصادر بحقه بالسجن المؤبد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
مجلس-الدولة

«الإدارية العليا»: الخطأ المادي بالأحكام لا يبطلها

للتوضيح واختصارًا على المواطنين المتقاضين، أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما، مفاده أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة، لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا ببطلان الحكم، بمعنى أن محكمة القضاء الإداري ليست محكمة موضوع تناقش موضوع النزاع وتعقب عليه وعلى أسبابه، وإنما يرتكز دورها على التصدي للحالات التى يفتقد فيها الحكم أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، وفى حالة وجود خطأ مادي فى الحكم ينبغى الرجوع للمحكمة التى أصدرته لتصحيح الخطأ.
جثة (3)

جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
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خطف طفل

غدر الصحاب.. حكاية صداقة انتهت بخطف طفل

علاقة صداقة توطدت أواصرها سريعا بين مقاول وسباك وامتدت إلى علاقة عمل فتشارك الصديقان في مجال أعمال البناء والمقاولات، اتفقا على أن تكون الشفافية في التعامل هي السبيل لضمان نجاح شراكتهما واستمرارها مستقبلا إلا أن هناك خلافا وقع بينهما عصف بالاتفاق، طالب السباك شريكه بسداد مبلغ مالي أقرضه إياه منذ فترة إلا أن الأخير اتخذ من المماطلة والمرواغة نهجا، دون التزامه بأي موعد يحدده لدفع الأموال فاستشاط السباك غضبا وسيطرت عليه رغبة في الانتقام واستعادة الأموال.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

فتاة تشعل مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الخليفة

نشبت مشاجرة عنيفة، اليوم السبت، بين عائلتين بعد تعدي شخص على فتاة بالضرب في منطقة الخليفة. البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالطوب بين عائلتين في منطقة الشافعي، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة والقبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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من الفضائيات للسجن.. قصة سقوط صاحب حملة «إشفي مدمن»

«مهمتي أحمي شباب المنطقة وكل شاب في مصر وقع في فخ الإدمان، وأقدر أخليه يبطل هيروين في أقل من أسبوعين.. أكيد مش مصدقين اللي بتسمعوه، لكن ده حقيقة ومش هاتكلم كتير عن نفسي، أنا معايا حالات بالفعل اتعالجت ولو عايزين تكلموهم وتعرفوا إيه اللي حصل هما موجودين" بهذه الكلمات الرنانة بدأ "م.س" شاب حاصل على دبلوم بتقديم نفسه لمعدي البرامج التليفزيونية والصحفيين بأنه حاصل على دكتوراه في الطب النفسي والعلاج من الإدمان، زاعما توصله إلى طريقة جديدة أسهمت في علاج الكثير من المدمنين بمنطقة سكنه، وأنه يطمح في تعميم تلك التجربة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه بأكتوبر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات مع المتهمين، لأقوال طاقم السيارة الذين أكدوا أن مهمتهم تتمثل فى نقل مبالغ مالية من البنوك، وإيداعها بماكينات الصرف الآلى بالشوارع والمولات التجارية. وأضافوا أنهم أودعوا جزءًا من النقود التى بحوزتهم بماكينات الصرف الآلى، وعندما توجهوا لإيداع النقود بماكينات مول تجارى شهير بمدينة الشيخ زايد، فوجئوا بسرقة المبلغ المالى على يد سائق السيارة "س. إ".
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