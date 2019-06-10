يتحكم في الكوليسترول..تعرف على فوائد خل التفاح

يعمل خل حمض التفاح على قتل الباكتيريا، كما إنه يحفز من وظائف التمثيل الغذائي التي تعمل على تنظيم الحموضة في الجسم، وبالتالي فهو يخفف من التهاب الحلق.
كلما تم البحث وعمل دراسات على خل حمض التفاح، كلما كانت فوائده واستخدامته بمنزلة معجزة، بداية من قدرته الهائلة على التسريع من تحقيق أعلى معدلات الشفاء من الجروح إلى التطهير أو التعقيم، فاستخدامته ليس لها حدود، حيث يستخدم في التخفيف من مشكلات المعدة فهو يمنع عسر الهضم بشكل كبير، وإذا تحدثنا عن استخدماته بالنسبة للشعر والبشرة فهو يعمل على معالجة القشرة، ويخفف من حدة حروق الشمس، وبما إنه مصنوع من التفاح فإن خل حمص التفاح يشكل دعم كامل من أجل صحة الإنسان، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
خل حمض التفاح يتمتع بقدرته على تنظيم سكر الدم، وذلك يعتبر هام بشكل كبير من أجل مرضى السكري من النوع الثاني، حيث وُجد إن عدد المصابين بمرض السكري حول العالم يبلغ 400 مليون شخص، أضف إلى ذلك زيادة عدد الاشخاص المصابين بمعدلات عالية من السكر في الدم، ومن المرجح أن يصل الرقم إلى أكثر من 470 مليون شخص بحلول
خل حمض التفاح يتمتع بقدرته على تنظيم سكر الدم، وذلك يعتبر هام بشكل كبير من أجل مرضى السكري من النوع الثاني، حيث وُجد إن عدد المصابين بمرض السكري حول العالم يبلغ 400 مليون شخص، أضف إلى ذلك زيادة عدد الاشخاص المصابين بمعدلات عالية من السكر في الدم، ومن المرجح أن يصل الرقم إلى أكثر من 470 مليون شخص بحلول عام 2030، لذا يجب عليك تناول خل حمض التفاح من أجل الوقاية من مثل هذه الأمراض.
تناول خل حمض التفاح لمرضى السكري
وضحت دراسة في عام 1995 إن تناول الخل بجانب وجبتك في شكل سلطة على سبيل المثال، يعمل على تنظيم استجابة معدلات السكر في الدم بشكل مميز فيما يتعلق بتناول الأطعمة الأخرى بما في ذلك الخبز، وأكدت دراسة أخرى هذه النتائج مضيفةً إليها فائدة خل التفاح في تأخير استجابة الأنسولين وزيادة الشعور بالشبع بعد تناول وجبة مع قليل من الخل والخبز، وعليك أن تنتبه جيدًا إن ذلك له آثار فعالة على خسارة الوزن.
هذه الدراسات وغيرها جعلت الباحثون يرغبون في مزيد من التحقيق حول معرفة آثار تناول خل حمض التفاح في المساء وذلك قبل الذهاب إلى النوم، من أجل معرفة كيف يمكن لخل التفاح أن يأثر على معدلات الجلوكوز في المرضى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، كما كشفت بعض الدراسات إن حمض الخليك في الخل يؤثر بشكل فعال على تنظيم تجمع الجلوكوز في الكبد وعضلات الهيكل العظمي، وذلك يساعد بشكل كبير مرضى السكري الذين يعانون من اضطرابات في التمثيل الغذائي.
تجنب السكر وأمراض القلب.. 7 فوائد لخل التفاح
يعمل خل حمض التفاح على قتل الباكتيريا، كما إنه يحفز من وظائف التمثيل الغذائي التي تعمل على تنظيم الحموضة في الجسم، وما يلي بعض من الاستخدامات الأخرى لخل حمض التفاح:
1-التهاب الحلق
يتميز خل حمض التفاح بطبيعته المضادة للباكتيريا، مما يجعل حمض خل التفاح علاج قوي للتخفيف من حدة التهاب الحلق، فيمكنك مزج الزنجبيل والعسل مع خل حمض التفاح، وستحصل على فوائد قوية كمضادات للالتهابات، مع وضع قليل من الفلفل الأسود حيث يحتوي على مخدر مضاد للالتهابات يسمى كابسيسين، عليك بخلط المكونات معًا وتناولها على مراحل: ملعقة من خل حمض التفاح مع معلقتين من المياء الدافئة وملعقة من العسل وربع ملعقة من الزنجبيل، إضافة إلى ربع ملعقة من الفلفل.
تعرف على الفوائد الصحية لتناول خل التفاح يوميًا
2-السرطان
الخل بمختلف أنواعه لديه خصائص مضادة للورم في كثير من أنواع السرطان التي تهاجم جسم الإنسان، حيث يؤخر حمض الخليك نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، وذلك بفضل قدراته المضادة للالتهابات، إضافة إلى إنه يعمل على التقليل من الإجهاد التأكسدي في الجسم.
3-يتحكم في الوزن والكوليسترول
نظرًا لإنه يحتوي على حمض الخليك فهو يعمل على منع تراكم الدهون في جسم الإنسان، كما إنه يعمل على التحفيز من الجينات التي تعمل على تنظيم دهون الكبد بناءً على التمثيل الغذائي لبعض البروتينات، وبناء على ذلك فإنه يقلل من زيادة الوزن وكتلة الجسم، جنبًا إلى جنب مع فوائده الكبيرة بالنسبة للكوليسترول، فهو يعمل على تقليل معدلات الكوليسترول في الدم.
«طعمه مسكر».. خل جوز الهند صديق القلب والمعدة