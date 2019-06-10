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يتحكم في الكوليسترول..تعرف على فوائد خل التفاح

يعمل خل حمض التفاح على قتل الباكتيريا، كما إنه يحفز من وظائف التمثيل الغذائي التي تعمل على تنظيم الحموضة في الجسم، وبالتالي فهو يخفف من التهاب الحلق.
تحرير:إسراء سليمان ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد حمض خل التفاح
فوائد حمض خل التفاح
كلما تم البحث وعمل دراسات على خل حمض التفاح، كلما كانت فوائده واستخدامته بمنزلة معجزة، بداية من قدرته الهائلة على التسريع من تحقيق أعلى معدلات الشفاء من الجروح إلى التطهير أو التعقيم، فاستخدامته ليس لها حدود، حيث يستخدم في التخفيف من مشكلات المعدة فهو يمنع عسر الهضم بشكل كبير، وإذا تحدثنا عن استخدماته بالنسبة للشعر والبشرة فهو يعمل على معالجة القشرة، ويخفف من حدة حروق الشمس، وبما إنه مصنوع من التفاح فإن خل حمص التفاح يشكل دعم كامل من أجل صحة الإنسان، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
خل حمض التفاح يتمتع بقدرته على تنظيم سكر الدم، وذلك يعتبر هام بشكل كبير من أجل مرضى السكري من النوع الثاني، حيث وُجد إن عدد المصابين بمرض السكري حول العالم يبلغ 400 مليون شخص، أضف إلى ذلك زيادة عدد الاشخاص المصابين بمعدلات عالية من السكر في الدم، ومن المرجح أن يصل الرقم إلى أكثر من 470 مليون شخص بحلول
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دراسة: فيتامين «د» ربما يطيل عمر مرضى السرطان

تكمن وظيفة فيتامين (د) الأساسية في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور. يعزز فيتامين (د) عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، كما يتحكم في دخول وخروج المعادن في العظام. وبالإضافة إلى ذلك، تشير أبحاث جديدة، حسب صحيفة "medicalnewstoday"، إلى أن فيتامين (د) له دور مهم في تنظيم عمليات نمو الخلايا، بما في ذلك قمع نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي. وكشف عدد من التجارب السريرية الحديثة عن أن تناول مكملات فيتامين (د) يمكن أن يطيل عمر مرضى السرطان.
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