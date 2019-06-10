هنيدي يسخر من جاستن بيبر.. ويعتذر لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

هنيدي

سخر الفنان محمد هنيدي من تغريدة المطرب الكندي جاستن بيبر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي أعلن فيها أنه يريد خوض تحد مع الممثل العالمي توم كروز ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة لبطولة القتال النهائي، حيث قال: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف، من يريد أن يراهن على هذا القتال؟"، ولم يفوت هنيدي الفرصة، وعلّق بطريقة ساخرة وكوميدية قائلًا: "منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".

وحول اعتقاد البعض بسخرية محمد هنيدي من النساء بكلماته، قال: "مين قال إنه سخرية من النساء يا حبيبي.. سخرية من ضعفه جسديا مقارنة بالرجال.. أكيد لو بنت في مواجهة راجل هيبقى الأفضلية لراجل، إحنا كده دخلنا في منطقة تحليل الرياضة ومش قصتنا، أكيد آسفين لأي حد فهم غلط، كلهم على عنينا وفوق عنينا كمان، ومسحتها