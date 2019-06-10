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هنيدي يسخر من جاستن بيبر.. ويعتذر لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
هنيدي
هنيدي
سخر الفنان محمد هنيدي من تغريدة المطرب الكندي جاستن بيبر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي أعلن فيها أنه يريد خوض تحد مع الممثل العالمي توم كروز ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة لبطولة القتال النهائي، حيث قال: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف، من يريد أن يراهن على هذا القتال؟"، ولم يفوت هنيدي الفرصة، وعلّق بطريقة ساخرة وكوميدية قائلًا: "منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".
وحول اعتقاد البعض بسخرية محمد هنيدي من النساء بكلماته، قال: "مين قال إنه سخرية من النساء يا حبيبي.. سخرية من ضعفه جسديا مقارنة بالرجال.. أكيد لو بنت في مواجهة راجل هيبقى الأفضلية لراجل، إحنا كده دخلنا في منطقة تحليل الرياضة ومش قصتنا، أكيد آسفين لأي حد فهم غلط، كلهم على عنينا وفوق عنينا كمان، ومسحتها
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امير-كرارة (2)

أمير كرارة يغني «الهباداباديم» لدعم المنتخب (فيديو)

أخيرًا كشفت شركة "اتصالات" عن حقيقة "الهباداباديم" التي شوق النجم أمير كرارة جمهوره إليها دون الإفصاح عن أي تفاصيل عنها منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، إذ طرحت "اتصالات" عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إعلان "الهباداباديم" الذي يتصدره أمير كرارة، حيث يظهر قدراته الغنائية على طريقة المهرجانات الشعبية لأول مرة، ويغني تشجيعا للمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يستعد في هذه الأيام لخوض بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
دينا-الشربينى

دينا الشربيني.. مذيعة بالصدفة ونجمة بسبب عمرو دياب‎

تمتلك ملامح مصرية أصيلة، لونا خمريا وشعرا بنيا مائلا إلى الأسود، وعينين بنيتين. إنها دينا الشربيني التي بدأت مشوارها الفني قبل 9 سنوات، وتحديدًا في أثناء دراستها للإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، لتخوض أول تجربة لها مع الكاميرا مصادفةً من خلال برنامج «شبابيك» مذيعة ببرنامج لايت، لتنتقل بعد ذلك إلى «عز الشباب»، لكنها أحبت أن تخوض تجربة التمثيل بعد أن اختيرت ضمن الوجوه الجديدة في مسلسل «عرض خاص»، وخاضت معركة كبيرة مع عائلتها الرافضة لذلك، فقد هددتها والدتها بطردها من البيت إذا دخلت مجال التمثيل.
رامى-جمال

هكذا تفاعل النجوم مع هاشتاج «السوريين منورين مصر»

تفاعل عدد من الفنانين مع هاشتاج "السوريين منورين مصر"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، فالفنانة كندة علوش كتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، لقيته متصدر التريند في مصر فرحت جدا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، بينما كتب الإعلامي شريف عامر عبر حسابه على الموقع ذاته: "السوريين منورين مصر لأن طول عمرها بتنور بأهلها".
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رضوى-الشربيني (2)

رضوى الشربيني تحقق حلمها: قولولي مبروك

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء اليوم الجمعة، إنها حققت حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء، معلنة عن إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسم "poupettetheboutique". وأعلنت رضوى الشربيني، عن ذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. وأخيرًا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشاركم فرحتي.. قولولي مبروك". وارتدت رضوى الشربيني أول فستان من خط الأزياء الجديد من تصميمها خلال ظهورها في برنامج MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب".
عزاء-الفنان-محمد-نجم (30)

75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".
كازابلانكا

أمير كرارة يحطم الأرقام القياسية بـ«كازابلانكا»

حطم النجم أمير كرارة الرقم القياسي لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بفيلمه "كازابلانكا" الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالي، إذ حقق في أول أيام العيد إيرادا بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أحد من قبله، ثم في اليوم الثاني حطم ذلك الرقم بتحقيق "كازابلانكا" 8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا، وبذلك يتصدر أمير كرارة شباك تذاكر الموسم، بفارق كبير عن منافسيه الأربعة: "الممر" لأحمد عز، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد.
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