3 أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 16.77 جنيه للبيع في البنوك، بينما تشير توقعات المؤسسات البحثية إلى صعود الدولار مرة أخرى الفترة المقبلة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الجنيه المصري

قال تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع الجنيه "على الأرجح لن يستمر"، رغم كونه أفضل العملات أداء من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019. كما توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. وتدور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

توقعات بوصول سعر الدولار إلى 19 جنيها في 2020 رفعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيها بنهاية 2019 و19 جنيها بنهاية 2020 بدلا من 19 و20 جنيها على الترتيب. بينما توقع تقرير مؤسسة «فوكس إيكونوميكس»، ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام العملة