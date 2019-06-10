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3 أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 16.77 جنيه للبيع في البنوك، بينما تشير توقعات المؤسسات البحثية إلى صعود الدولار مرة أخرى الفترة المقبلة
تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الجنيه المصري
الجنيه المصري
قال تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع الجنيه "على الأرجح لن يستمر"، رغم كونه أفضل العملات أداء من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019. كما توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. وتدور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
  توقعات بوصول سعر الدولار إلى 19 جنيها في 2020 رفعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيها بنهاية 2019 و19 جنيها بنهاية 2020 بدلا من 19 و20 جنيها على الترتيب. بينما توقع تقرير مؤسسة «فوكس إيكونوميكس»، ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام العملة
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المطاعم-السورية-في-مصر (2)

«السوريين منورين مصر» باستثماراتهم في 5500 شركة

أشعل المحامي سمير صبري فتيل قضية قد يكون لها تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، وأنهم حولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغا فيه وغير مبرر فدشنوا هاشتاج «#السوريين_منورين_مصر» ليتصدر تويتر منذ أمس. فما الأسباب التي دفعت المحامي المعروف بقضاياه المثيرة للجدل إلى تحريك هذا البلاغ؟، وكم يبلغ حجم استثمارات السوريين في مصر؟
سبائك ذهبية

لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.
البورصة

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بمشتريات العرب والأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.18 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 14148.88 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 604.75 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544.53 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه من خلال التداول على 176.60 مليون سهم.
فودافون (2)

«تنظيم الاتصالات» يغرم فودافون 10 ملايين جنيه بسبب عطل الشبكة

في سابقة هي الأولى من نوعها؛ قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة، كما أكد الجهاز ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 5 قروش ليسجل 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
الدولار-الجنيه

توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
دولار

توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
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