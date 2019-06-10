إبراهيم الحجار في أمسية «عزيز على القلب» بالأوبرا

تحرير:كريم محجوب ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

أحمد الحجار

يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، أمسية بعنوان "عزيز على القلب" وتتناول المشوار الفني المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار، ويحل ضيوف الأمسية كل من، نجله الموسيقي أحمد الحجار، والمطربين طارق فؤاد ومحمد عبدالستار، بحضور المخرج وحيد مخيمر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز ويقدم الأمسية الشاعر محمد بهجت، وذلك فى إطار سلسلة حلقات "صالون مصر المبدعة" ضمن فعاليات النشاط الثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة مجدى صابر.

ولد الملحن إبراهيم الحجار في عام 1922 بمحافظة بنى سويف، وبعد التحاقه بـ"الكُتاب" توجه إلى مدرسة المعلمين، وفي عمر 22 عاما قرر الرحيل إلى القاهرة ليخوض امتحان الأصوات الجديدة في هيئة الإذاعة، وتم اعتماده مغنياً بالإذاعة عام 1945، ثم عُيّن في دار الأوبرا عام 1968 وأسس فيها فرقة للموسيقى العربية وشارك