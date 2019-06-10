«المحافظين» يحذر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل

تحرير:أمين طه ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن الوفد المصري المسافر لجنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي، يقع على عاتقه مسئولية الدفاع عن سمعة مصر في مواجهة لجنة معايير العمل الدولية والشكاوى التي وردت إليها من بعض النقابات المستقلة، والتقارير التى أرسلتها بعض الجمعيات المهتمة بالشأن العمالي في مصر، تجاه بعض الأخطاء التي واجهتها أثناء إجراء الانتخابات العمالية، من قبل بعض موظفى وزارة القوى العاملة، للتطبيق الخاطئ لقانون 213 لسنة 2017 والخاص بالمنظمات النقابية، سواء كانت هذه الشكاوى حقيقية أو مغرضة بقصد الاستقواء بالاتحاد الدولي.

وأضاف خليفة، أن وضع مصر على القائمة «السوداء» هذا العام صعب، خاصة أن التعديلات التي أجرتها وزارة القوى العاملة على المادتين «11،12» من قانون 213 لسنة 2017 الخاص بالتنظيمات النقابية، ووافقت عليها الحكومة، غير كافية لإقناع منظمة العمل الدولية، لأن لجنة المعايير الدولية تابعت عن