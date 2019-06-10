رياضة

أول تحرك من مركز التحكيم في أزمة الأهلي واتحاد الكرة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
الخطيب وهاني أبو ريدة
الخطيب وهاني أبو ريدة
كشف محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة المصري، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
وقال المستشار القانوني بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «تقدمنا بدعوى مستعجلة إلى مركز التسوية والتحكيم وتم تحديد جلسة عاجلة»، وتابع: «تحديد الجلسة بعد غدٍ يوم الأربعاء المقبل بشكل عاجل كأولى جلسات الاستماع في الشكوى المقدمة ضد مجلس اتحاد الكرة». وكشف
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صامويل-ايتو (2)

إيتو وميدو في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات

علم «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الثنائي صامويل إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون، وأحمد حسام «ميدو» نجم المنتخب الوطني السابق، سيقومان بتصوير حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وذلك بمناسبة استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو

رفض نادي مانشستر يونايتد عرض إنتر الخاص بشراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل دفع مبلغ مالي إلى جانب إضافة الكرواتي إيفان بيرزيتش في الصفقة، ويرغب لوكاكو في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، ويأمل مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي في الظفر بخدماته، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة إنتر في إقحام بيرزيتش في الصفقة من أجل إقناع اليونايتد بالموافقة على العرض، إلا أن إدارة مانشستر ترغب في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي تم إنفاقه لشراء المهاجم البلجيكي منذ عامين.
الاهلي-وسموحة (7)

الأهلي يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة بشكوى جديدة

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التصعيد والمواجهة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
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الاهلي-وسموحة (7)

الأهلي يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة بشكوى جديدة

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التصعيد والمواجهة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (1)

رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة: «كله بيسوق على كيفه»

وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقادات حادة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة؛ بسبب الطريقة التي يتعامل بها أعضاء مجلس الجبلاية مع الأزمات التي تواجههم، وآخرها أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال عامر في مداخلة مع برنامج «ملعب 9090»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على الراديو «9090»، إن حل أزمة مؤجلات الدوري يكمن في الرجوع إلى البرنامج الأصلي للمسابقة، الذي كان يضمن انتهاء البطولة قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
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بيان الأهلي.. التهديد بالفيفا و4 مطالب مكررة

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه مساء اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، وناقش التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، بعد أن أرسلت إدارة النادي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.
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