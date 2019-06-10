أول تحرك من مركز التحكيم في أزمة الأهلي واتحاد الكرة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

الخطيب وهاني أبو ريدة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة المصري، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.

وقال المستشار القانوني بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «تقدمنا بدعوى مستعجلة إلى مركز التسوية والتحكيم وتم تحديد جلسة عاجلة»، وتابع: «تحديد الجلسة بعد غدٍ يوم الأربعاء المقبل بشكل عاجل كأولى جلسات الاستماع في الشكوى المقدمة ضد مجلس اتحاد الكرة». وكشف