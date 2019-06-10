رياضة

مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
رفض نادي مانشستر يونايتد عرض إنتر الخاص بشراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل دفع مبلغ مالي إلى جانب إضافة الكرواتي إيفان بيرزيتش في الصفقة، ويرغب لوكاكو في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، ويأمل مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي في الظفر بخدماته، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة إنتر في إقحام بيرزيتش في الصفقة من أجل إقناع اليونايتد بالموافقة على العرض، إلا أن إدارة مانشستر ترغب في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي تم إنفاقه لشراء المهاجم البلجيكي منذ عامين.
وارتبط اسم بيرزيتش بقوة من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد في السنوات الماضية وتحديدًا في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وبدوره يرغب مدرب اليونايتد الحالي أولي جونار سولسكاير في التخلص من 14 لاعبًا، لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين جدد. ويرغب سولسكاير في الاعتماد على ماركوس راشفورد كمهاجم
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صامويل-ايتو (2)

إيتو وميدو في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات

علم «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الثنائي صامويل إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون، وأحمد حسام «ميدو» نجم المنتخب الوطني السابق، سيقومان بتصوير حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وذلك بمناسبة استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
ابو-ريدة-الخطيب

أول تحرك من مركز التحكيم في أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة المصري، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
الاهلي-وسموحة (7)

الأهلي يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة بشكوى جديدة

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التصعيد والمواجهة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
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مورينيو (2)

مورينيو يعرب عن استعداده لتدريب نيوكاسل

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده للتفاوض بشأن تولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، في حال تواصل معه المالك الجديد للنادي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آل نهيان لا يرغب في استمرار المدرب الإسباني رافا بينيتز على رأس القيادة الفنية للفريق، إلى جانب إعراب مورينيو لبعض أصدقائه المقربين بأنه سيفكر بجدية في تدريب نيوكاسل في حال تلقى عرضًا، وذلك بعدما تعرض للإقالة من قبل نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.
لويس فان جال

فان جال: إدارة اليونايتد لا تفهم شيئا في كرة القدم

ادعى المدرب الهولندي لويس فان جال، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إيد وودوارد، لا يعرف أي شيء عن كرة القدم، متهمًا إياه بأنه السبب في الأزمات التي يعاني منها الفريق منذ إقالته في عام 2016 بعد عامين من تدريبه لليونايتد، وقال فان جال الذي سبق أن درب أندية أياكس وبايرن ميونيخ وبرشلونة ومنتخب ألمانيا، لصحيفة "11 Freunde" الألمانية: "في البايرن، المسؤولون هناك رجال كرة قدم، وهو أمر أقدّره، أما في مانشستر، فالمدير التنفيذي لا يملك أي فهم لكرة القدم ولا يعرف أي شيء سوى الاستثمار البنكي".
ليفربول‎

مورينيو: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في حالة واحدة

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام، مشيرًا إلى أن هناك شرطا وحيدا. وقال مورينيو في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس عقب نهاية المباراة:" إذا فاز محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري هذا العام سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية". ولعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي لمدة موسم لكنه لم يشارك وانتقل لفيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة.
أنطونيو-كونتي

رسميا.. كونتي مدربًا لإنتر خلفًا لسباليتي

عين نادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، وذلك خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام. وقال كونتي عن ذلك: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، ومن خلال عملي سأحاول رد الدين لكل الثقة التي زرعها رئيس النادي ومديروه بي، اخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر"، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
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