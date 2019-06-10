مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

روميلو لوكاكو

رفض نادي مانشستر يونايتد عرض إنتر الخاص بشراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل دفع مبلغ مالي إلى جانب إضافة الكرواتي إيفان بيرزيتش في الصفقة، ويرغب لوكاكو في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، ويأمل مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي في الظفر بخدماته، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة إنتر في إقحام بيرزيتش في الصفقة من أجل إقناع اليونايتد بالموافقة على العرض، إلا أن إدارة مانشستر ترغب في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي تم إنفاقه لشراء المهاجم البلجيكي منذ عامين.

وارتبط اسم بيرزيتش بقوة من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد في السنوات الماضية وتحديدًا في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وبدوره يرغب مدرب اليونايتد الحالي أولي جونار سولسكاير في التخلص من 14 لاعبًا، لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين جدد. ويرغب سولسكاير في الاعتماد على ماركوس راشفورد كمهاجم