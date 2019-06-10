فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

سوريون نوروا الفن المصري.. شمس «فريد وأسمهان» ساطعة

تطول قائمة النجوم السوريين الذين شارك بعضهم في صناعة العصر الذهبي للسينما والأغنية في مصر، وصولًا للجيل الجديد الذي يكتب اسمه حاليًا في الفن المصري.
تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فريد الأطرش
فريد الأطرش
ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا مع هاشتاج يحمل اسم "السوريين منورين مصر"، حيث أكد المدونون عبر الهاشتاج أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، وشارك في هذه الحملة الكثير من مشاهير الفن، وبينهم محمد هنيدي الذي كتب عبر "تويتر": "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برضو دولة واحدة"، كما كتبت كندة علوش: "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، وغيرهم ممن تفاعلوا مع الهاشتاج.
وفي الفن، يوجد العديد من السوريين، الذين نوروا مصر بفنهم بالفعل، وفي مقدمة هؤلاء:- أنور وجدي في عام 1927 ظهر شاب سوري من مدينة حلب للمرة الأولى في حياته على شاشات السينما من خلال فيلم "قبلة في الصحراء"، كان اسمه "أنور وجدي"، وكان ترتيبه الثالث من حيث أهمية الأدوار، غير أنّه سرعان ما أصبح في صدارة نجوم
اقرأ المزيد
ما-وراء-الطبيعة

حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
زهرة-العلا

زهرة العلا.. قصتها في «رد قلبي» تحولت لحقيقة

في 10 يونيو 1934، ولدت الفنانة زهرة العلا محمد بكر رسمي، في حي محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها، ورغم كثرة تنقلاته ومعاناته ماديًا إلا أنه كان محبًا للفن، لذا كثيرًا ما اصطحبها إلى السينما وعروض فرقة رمسيس والتي كان يملكها يوسف وهبي والذي تعلمت على يديه، وحينما أصبح عمرها 13 عامًا وأرادت الاحتراف عرض والدها على الأخير انضمامها لفرقته بعدما بدت عليها موهبة التمثيل وهي في المدرسة حتى أنها أسست فرقة مسرحية مصغرة، إلا أنه رفض لصغر سنها، وعندما علِمت انهارت باكية.
فيلم-حملة-فرعون

إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة

انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
اقرأ المزيد من الأخبار
رامى-جمال

هكذا تفاعل النجوم مع هاشتاج «السوريين منورين مصر»

تفاعل عدد من الفنانين مع هاشتاج "السوريين منورين مصر"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، فالفنانة كندة علوش كتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، لقيته متصدر التريند في مصر فرحت جدا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، بينما كتب الإعلامي شريف عامر عبر حسابه على الموقع ذاته: "السوريين منورين مصر لأن طول عمرها بتنور بأهلها".
شيرين-عبد-الوهاب

ابنة شيرين ترقص على «زمان».. والأم تعلق: البرنسيسة

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه ابنتها مريم وهي ترقص على أغنية "زمان" التى طرحتها شيرين ضمن ألبومها الأخير الذي يحمل اسم «نساي». مريم كانت ترتدي فستانًا أسود في الفيديو، الذي علقت شيرين عليه قائلة: "البرنسيسة"، وقامت فنانات بإبداء إعجابهن بالفيديو ومنهن كندة علوش، وأصالة، ونادية خيري، وليلى علوي التي كتبت: "ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها"، كما حرص الجمهور أيضا على تشجيع ابنة شيرين، متمنين أن يحفظها الله.
زي-الشمس (2)

«زي الشمس» الحلقة 25.. فريدة تعترف بحقيقة نسب ابنها

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «زي الشمس»، بلقاء نور دينا الشربيني، بمحامي شقيقتها "جمال سليمان"، لتبلغه أنها ستترافع عنه، في نفس الوقت يعود "سليمان" بذاكرته إلى الوراء من خلال "فلاش باك" ليتذكر كيف كان يساعد فريدة شقيقة نور قديمًا على ضم حضانة أبنائها من طليقها "عمر" أحمد السعدني، الذي كان يهدد "فريدة" في هذه الفترة بتدمير حياتها لو لم تتخل عن أبنائها، إلا أن "فريدة" رفضت تهديد زوجها من أجل الحضانة، لأنه ما زال والد أبنائها قبل أي شيء. وفي الوقت ذاته شاهدنا "عمر" يتصل بأولاده من السجن كي يطمئن عليهم، بعد اتهامه بقتل والدتهم "فريدة".
اصالة

أصالة تشيد بأداء دينا الشربيني في «زي الشمس»

نشرت الفنانة أصالة نصري، قبل قليل صورة للفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مو معقول كيف بتمثل.. فوق الرائعة دندونه»، يبدو أن هذه الكلمات لم تلق صدى مع متابعيها الذين اتهموها بأنها تجامل صديقتها، وأن أداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى المسلسل جاء أفضل منها، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لكلمات أصالة ومتفق معها فى الرأى، وأن دينا الشربيني تألقت فى مسلسلها «زى الشمس»، وما بين منتقد ويجد أن الفنانة سلافة معمار أفضل منها، وغيرها من التعليقات. المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وسيناريو مريم نعوم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org