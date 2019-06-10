إرهاب

ميليشيات «الجنجويد» من دارفور إلى فض اعتصام القيادة

"الجنجويد" كلمة محلية سودانية وتنقسم إلى قسمين وهي "جن" ويعني الجني أي الرجل الذي يحمل رشاشا من نوع جيم3 وهو منتشر في دارفور و"جويد" تعني الجواد
تحرير:منة عبد الرازق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ميليشيات الجنجويد - صورة أرشيفية
ميليشيات الجنجويد - صورة أرشيفية
ظهر اسم ميليشيات الجنجويد من جديد على الساحة السودانية، التي ارتكبت أفظع جرائم النهب والسرقة والاغتصاب في دارفور، عادت لتستكمل جرائمها ولكن هذه المرة في العاصمة، الخرطوم، حينما نشر ناشطون سودانيون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي توجه أصابع الاتهام إلى الجنجويد بارتكابها فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، فما هي قصة هذه الميليشيات، ونشأتها؟. بدأ ظهورها أواخر الثمانينيات، بعد ظهور صراع في دارفور بين القبائل ذوات الأصول العربية وهم الرعاة، وبين المزارعين الأفارقة، وفي هذا الصراع نشأت الجنجويد والتي اعتبرها البعض الجناح العسكري للقبائل العربية.
وتزايد الصراع منذ عام 2003 والتي اعتبرت تحولا كبيرا في الحرب بدارفور، اختلفت حينها أسباب اندلاع الحرب، فاعتبرتها الحكومة السودانية حربا قبلية، بينما اعتبرها البعض هي حرب الدول المجاورة للسيطرة على ثروات إقليم دارفور الذي يعتبر من أكبر الأقاليم بالسودان وغني بالثروات، لكن المجموعات المسلحة التي عادت
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التنديد-بحركة-النازيون-الجدد-فى-المانيا

خلية «إن إس يو».. قصة احتفال نازيي ألمانيا ضد المسلمين في 9 يونيو

تحتفل مدينة كولونيا بألمانيا كل عام في التاسع من شهر يونيو، احتفالاً من نوع خاص، إذ تحيي ذكرى حادث إرهابي وهو تفجير قنبلة مسامير حدث منذ 15 عاماً في نفس الشارع ضد المسلمين، من قبل خلية تدعى "إن إس يو" اليمينية المتطرفة التي تعتبر من ضمن حركة النازيين الجدد.
العريش

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين في مداهمة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن مقتل 4 إرهابيين متورطين في هجوم كمين العريش، والعثور على أسلحة وأحزمة ناسفة في منطقة أبو عيطة بالعريش شمال سيناء. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش، والذي وقع صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش.
الشرطة الامريكية

«يؤيد داعش».. من حاول تفجير «تايمز سكوير»؟

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

اعتقال شخص حاول الهجوم على «تايمز سكوير» بالقنابل

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
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عمر-البشير (4)

ما مستقبل الحركة الإسلامية بعد الإطاحة بالبشير؟

تثار التساؤلات حول مستقبل الحركة الإسلامية بالسودان، وحزب المؤتمر المنبثق منها، بعدما حكم ممثلها في السلطة عمر البشير، البلاد لثلاثة عقود، انتهت بالإطاحة به بعد انتفاضة شعبية اندلعت في ديسمبر الماضي، وتطورت الأحداث بعدها، لتصل لذروتها في 11 أبريل، حيث استجاب عوض بن عوف وزير دفاع البشير، لمطالب الجماهير بالتدخل لإزاحته.. ولم يصدر بحق الحركة أي قرارات من المجلس العسكري الحاكم، لحظرها أو عزل أعضائها بأجهزة الدولة، وسط صمت قادتها تجاه الأحداث السياسية التي مر بها السودان مؤخرا، بينما بدأت كيانات جديدة سياسية تنبثق منها، وتعلن عن نفسها، برؤى مشابهة.
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