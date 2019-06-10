رياضة

إيتو وميدو في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
صامويل إيتو
صامويل إيتو
علم «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الثنائي صامويل إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون، وأحمد حسام «ميدو» نجم المنتخب الوطني السابق، سيقومان بتصوير حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وذلك بمناسبة استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
كما علم «التحرير»، أن الثنائي صامويل إيتو وأحمد حسام «ميدو» سيوجدان اليوم، في مؤتمر صحفي بأحد الفنادق في التجمع الخامس. ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة
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مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو

رفض نادي مانشستر يونايتد عرض إنتر الخاص بشراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل دفع مبلغ مالي إلى جانب إضافة الكرواتي إيفان بيرزيتش في الصفقة، ويرغب لوكاكو في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، ويأمل مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي في الظفر بخدماته، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة إنتر في إقحام بيرزيتش في الصفقة من أجل إقناع اليونايتد بالموافقة على العرض، إلا أن إدارة مانشستر ترغب في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي تم إنفاقه لشراء المهاجم البلجيكي منذ عامين.
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أول تحرك من مركز التحكيم في أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة المصري، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
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الأهلي يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة بشكوى جديدة

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التصعيد والمواجهة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
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اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
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محمد فضل يعد بكأس أمم تاريخي على مستوى مونديال روسيا

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن الشركة الراعية للكرة المصرية اجتهدت كثيرًا من أجل إخراج حفل قرعة البطولة في منطقة الأهرامات بأبهى صورة ممكنة، وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم

أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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هاني رمزي يكشف حقيقة قائمة المنتخب المسربة لكان 2019

نفى هاني رمزي المدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافير أجيري، اختيار 20 لاعبا ضمن قائمة أولية للمنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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