إيتو وميدو في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

صامويل إيتو

علم «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الثنائي صامويل إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون، وأحمد حسام «ميدو» نجم المنتخب الوطني السابق، سيقومان بتصوير حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وذلك بمناسبة استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

كما علم «التحرير»، أن الثنائي صامويل إيتو وأحمد حسام «ميدو» سيوجدان اليوم، في مؤتمر صحفي بأحد الفنادق في التجمع الخامس. ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة