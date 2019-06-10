رئيس شعبة الذهب: انخفاض 26 جنيها في سعر الجرام

تحرير:أسماء فتحى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا فى التعاملات المسائية اليوم ووفقا لرئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وصفى أمين واصف فقد فقد الذهب نحو 26 جنيها فى الجرام الواحد ليسجل عيار 21 نحو 602 جنيه للجرام بديلا عن 628 جنيها للجرام. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، بينما تراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط الأسعار وفقا لرئيس الشعبة على النحو التالى: عيار 21: 602 جنيه. عيار 24: 688 جنيهًا. عيار 18: 516 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 4916 جنيها. سعر الأوقية: 1312 دولارًا. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2019 وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار