غيبوبة سكر لمراقب ثانوي.. ونقله لمستشفى الزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

سيارة إسعاف - أرشيفية

شهدت إحدى لجان امتحان مادة «الإحصاء» للصف الثالث الثانوي بمدرسة «الناصرية» الثانوية بنين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، سقوط مراقب اللجنة مغشيا عليه، على أثر إصابته بـ«غيبوبة سكر»، وذلك في أثناء مباشرة عمله في أعمال المراقبة، بينما جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف المتمركزة بجوار المدرسة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية.

يؤدي أربعة وأربعون ألفا وخمسمئة وأربعة وثمانون طالبا وطالبة، امتحانات الصف الثالث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، حيث جرى توزيعهم على مئة واثنتين وعشرين لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، بينما خصصت مديرية التربية والتعليم، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية