أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

أكشن وكوميديا وحرب.. هذه أفلام عيد الفطر، فإذا كنت تشعر بالحيرة فى اختيار أيها الأفضل بالنسبة لك، ولا تهمك الإيرادات ولا تجد أنها مؤشر على جودة الفيلم يمكنك مطالعة هذا

تحرير:ريهام عبدالوهاب ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.

أفلام عيد الفطر لعام 2019.. تشهد منافسة شرسة بين خمسة أفلام: «كازابلانكا» و«الممر» و«سبع البرمبة» و«حملة فرعون»، و«محمد حسين» الذي يتذيل قائمة الإيرادات، والتى تتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والجديد الحرب، حيث أعلن الموسم الحالى عن عودة أفلام

أفلام عيد الفطر لعام 2019.. تشهد منافسة شرسة بين خمسة أفلام: «كازابلانكا» و«الممر» و«سبع البرمبة» و«حملة فرعون»، و«محمد حسين» الذي يتذيل قائمة الإيرادات، والتى تتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والجديد الحرب، حيث أعلن الموسم الحالى عن عودة أفلام الحروب إلى السينما المصرية من جديد، بعد اختفائها طيلة السنوات الماضية والأسباب كثيرة، وإليكم تفاصيل كافة الأفلام والإيرادات التي حققتها.

كازابلانكا.. أكشن مغلفة بقصة درامية

1- هو البطولة الثانية للنجم أمير كرارة بعد «حرب كرموز» الذى تخطت إيراداته 55 مليون جنيه، ويأتي «كازبلانكا» على قائمة أفلام عيد الفطر، بعد أن وصلت إيراداته إلى 31 مليون جنيه فى أقل من أسبوع، ويتناول الفيلم قصة ثلاثة أصدقاء يعرفون بـ(هجامين البحر) يدخلون فى معركة ضخمة ضد رجال المافيا، ومع تصاعد الأحداث تنكشف وقوع خيانة بينهم ويموت من يموت، ويستمر التشويق حتى الدقيقة الأخيرة والتي لا يمكنك أن تقع من أين ستأتي النهاية.

2- توليفة الفنانين المشاركين فى الفيلم متكاملة إياد نصار، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، غادة عادل، بالإضافة إلى التركي خالد إرجنتش الذي لم يكن ظهوره فقط من أجل شهرته التى كسبها من (حريم السلطان) ولكنه يلعب دورا مهمه محوريا فى الأحداث، فضلا عن المخرج بيتر ميمي الذى أصبح رغم صغر سنه من أهم المخرجين فى الفترة الأخيرة، «كازابلانكا» قصة درامية مثيرة بطلها الأكشن، فإذا كنت من عشاق أفلام الأكشن هذا يناسبك.

الممر.. فيلم حربي يركز على حرب الاستنزاف

3- ووفقًا للإيرادات فيأتي «الممر»، فى المرتبة الثانية برصيد 16 مليون و455 ألفا، وهو فيلم مختلف عن أفلام العيد ينطلق من نكسة 67 وتأثيرها السياسي والاجتماعي على الشعب المصري ومن ثم إلى واحدة من أنجح عمليات حرب الاستنزاف مستوحى من وقائع حقيقية، وهو عمل سينمائي مهم يؤكد أن السينما المصرية قادرة على إنتاج أفلام حربية بتقنية وجودة عالية، خاصة بعد أن تشاهد مشاهد الاشتباكات ولقطات الحرب وتفجير الطائرات والدبابات وغيرها من المشاهد التى برع فيها المخرج شريف عرفة.

4- الفيلم بطولة أحمد عز، الذي جاء أداؤه احترافيا ويعكس كم التدريبات التي خضع لها من أجل هذا الدور، كما يشاركه البطولة مجموعة كبير من الفنانين الذين أثبتوا موهبتهم فى السنوات الأخيرة، إياد نصار الذي يلعب دور (القائد الإسرائيلي) وربما هو الأفضل بينهم، أيضا محمد فراج، أسماء أبو اليزيد وأحمد فلوكس وأحمد رزق، «الممر» فيلم حربي مهم يغرز قيمة الانتماء فى الجيل الجديد، وهذا الفيلم ملائم لمحبي المغامرات.

سبع البرمبة.. قصة لايت كوميدي

5- فيما يحتل «سبع البرمبة» المركز الثالث بإيرادات قاربت 14 مليون جنيه، وهو فيلم كوميدي من الدرجة الأولى يلائم من يبحث عن عمل لايت بعد أن حصل الوجبة الدرامية الدسمة التي تناولها خلال موسم رمضان 2019، وفكرة الفيلم تشبه كثيرًا فيلم «عفريت مراتى» بطولة شادية وصلاح ذو الفقار، الذي عرض فى الستينات، فهو يدور حول جميلة عوض التى تصاب بمرض نفسي، وأصبحت ترى زوجها رامز جلال فى شخصيات الأفلام والمسلسلات التي تحبها.

6- الفيلم صاحب الإيرادات الأعلى لأفلام رامز جلال، التي يحرص على تواجده فى السينما من كل عام، حتى لا يكون فقط مقدم برامج مقالب، ويثري الفيلم ظهور كل من أحمد السقا، أمير كرارة، ياسر جلال، ضيوف شرف به، وهى الشخصيات التي تقع في غرامها جميلة عوض وتشاهد زوجها في كل مرة بشكل مختلف «منصور الحفني» تارة، «رحيم» تارة و«سليم الأنصاري» تارة أخرى.

حملة فرعون.. العظام السبع على طريقة الحديثة

7- يتلو الأفلام الثلاثة «حملة فرعون» الذي بلغت إيراداته 11 مليونا، وهو فيلم أكشن قائم على الفيلم الياباني «الساموراي السبعة» التى سبق وقدمها عادل إمام فى «شمس الزناتي»، ولكن صناع الفيلم حاولوا ربطها بالواقع المعاصر، من خلال عصابة (فرانكو) التي تقطع طريق مجموعة من اللاجئين السوريين وتأخذ منهم الأطفال ويأتي (يحيى) الذى يلعب دوره عمرو سعد هو وفريقه القدامى ليحاولوا تحرير هؤلاء الأطفال من يد العصابة، وهو فيلم أكشن من الدرجة الأولى يناسب أيضا عشاق هذا النوع، خاصة محبي حروب العصابات والضرب والتفجيرات.

8- يضم الفيلم مجموعة كبير من الفنانين عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفى، كرم جابر، سوزان نجم الدين، مايك تايسون (الملاكم الأمريكي) وهافبور جوليوس جورنسون (الممثل الآيسلندي) الذي حقق رقما قياسيا فى ألعاب القوى.

محمد حسين.. قصة مختلفة ومحمد سعد واحد

9- يتذيل فيلم «محمد حسين» بمجمل 2 مليون و540 ألف جنيه، وهى قصة كوميدية تدور حول (محمد حسين) الذى يعمل سائقا تابعا لأحد الفنادق الكبرى، وتقع في حبه مى سليم التي تعمل مساعدة مدير الفندق، ومع تصاعد الأحداث تقع جريمة قتل، يتورط فيها، الفيلم قد يناسب الجمهور الذي لا يزال يحب بطل العمل محمد سعد، خاصة أنه لا يقدم أى جديد خلاله رغم ظهوره بشخصيته الطبيعية وابتعاده عن (الكاركتيرات) التي سبق وقدمها.

10- يظهر خلال الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف بيومي فؤاد ومحمد ثروت ودينا محسن (ويزو) وربما قد تكون تلك الأسماء مشجعة، خاصة أن لكل منهم جمهورا كبيرا يحبهم ويستطيعون إضحاكه.