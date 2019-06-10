الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

عداد كهرباء - صورة أرشيفية

صرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن آخر موعد لسداد مقياسات العدادات الكودية، نهاية يونيو الجاري، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، مؤكدة أنه لن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى. وتعليقا على هذا القرار، قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة: "المقصود بالعدادت الكودية هو عداد يتم تركيبه للمباني المخالفة بدون اسم حتى لا يكون هناك تقنين لوضع الوحدة السكنية، ولكن برقم كودي فعشان كدا بيسموه عداد كودي، والآلية دي كان وافق مجلس الوزراء على وضعها علشان نوع التقييم الحقيقي للحيازات بعيدا عن التقديرات الجزافية".

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "صباح الورد" على قناة "تن": "كان التقدم بطلب لتوصيل العداد الكودي مسموح به حتى 30 يونيو 2018، وذلك في المناطق العشوائية والمخالفة فقط وغير المرخص بالبناء فيها، وأيضا المباني المرخصة في حالة بناء أدوار زائدة".وأوضح: "مجلس الوزراء لم يمد فترة التقديم للعدادات الكودية،