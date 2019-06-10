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الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
عداد كهرباء - صورة أرشيفية
عداد كهرباء - صورة أرشيفية
صرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن آخر موعد لسداد مقياسات العدادات الكودية، نهاية يونيو الجاري، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، مؤكدة أنه لن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى. وتعليقا على هذا القرار، قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة: "المقصود بالعدادت الكودية هو عداد يتم تركيبه للمباني المخالفة بدون اسم حتى لا يكون هناك تقنين لوضع الوحدة السكنية، ولكن برقم كودي فعشان كدا بيسموه عداد كودي، والآلية دي كان وافق مجلس الوزراء على وضعها علشان نوع التقييم الحقيقي للحيازات بعيدا عن التقديرات الجزافية".
وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "صباح الورد" على قناة "تن": "كان التقدم بطلب لتوصيل العداد الكودي مسموح به حتى 30 يونيو 2018، وذلك في المناطق العشوائية والمخالفة فقط وغير المرخص بالبناء فيها، وأيضا المباني المرخصة في حالة بناء أدوار زائدة".وأوضح: "مجلس الوزراء لم يمد فترة التقديم للعدادات الكودية،
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وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن عن كشف أثري من عصر رمسيس الثاني

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، عن كشف أثرى جديد، إذ تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، ومبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك في أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية. وصرح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، بأن الوحدتين المكتشفتين كاملتين، ويحيط بكل واحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل، يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل.
محمد-سعفان

250 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

توفر شركة سياحية بالقطاع الخاص، 250 فرصة عمل، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 4 آلاف جنيه، ومن بين هذه الوظائف 150 فرصة للعمل كعضو فريق، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 2800 جنيه، بشرط ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 35 عاما، وأيضا تتوفر 100 فرصة للعمل كمندوب توصيل، بمرتب يتراوح ما بين 2450 إلى 4 آلاف جنيه، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وذلك حسبما أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين.
اسعاف (2)

غيبوبة سكر لمراقب ثانوي.. ونقله لمستشفى الزقازيق

شهدت إحدى لجان امتحان مادة «الإحصاء» للصف الثالث الثانوي بمدرسة «الناصرية» الثانوية بنين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، سقوط مراقب اللجنة مغشيا عليه، على أثر إصابته بـ«غيبوبة سكر»، وذلك في أثناء مباشرة عمله في أعمال المراقبة، بينما جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف المتمركزة بجوار المدرسة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية.
شعبان-خليفة

«المحافظين» يحذر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن الوفد المصري المسافر لجنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي، يقع على عاتقه مسئولية الدفاع عن سمعة مصر في مواجهة لجنة معايير العمل الدولية والشكاوى التي وردت إليها من بعض النقابات المستقلة، والتقارير التى أرسلتها بعض الجمعيات المهتمة بالشأن العمالي في مصر، تجاه بعض الأخطاء التي واجهتها أثناء إجراء الانتخابات العمالية، من قبل بعض موظفى وزارة القوى العاملة، للتطبيق الخاطئ لقانون 213 لسنة 2017 والخاص بالمنظمات النقابية، سواء كانت هذه الشكاوى حقيقية أو مغرضة بقصد الاستقواء بالاتحاد الدولي.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هل يتم تخفيض ميزانية التأمين الصحي في موازنة 2020؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن تقليص الحكومة الميزانية المخصصة لتطبيق التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة الاهتمام بقطاع الصحة وتطويره كأولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.
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هل يتم إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي؟ الحكومة ترد

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما تردد من أنباء حول إلغاء وزارة الاتصالات فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي، موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على استمرار فترة سماح التليفون الأرضي والتي تصل إلى شهرين، الأول فترة سماح إرسال واستقبال، الثاني استقبال فقط، وأن عملاء التليفون الأرضي لشبكة "WE" بلغ عددهم 8.093 مليون مشترك في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ7.265 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة 11%.
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حقيقة فرض غرامة على انتهاء رخصة قيادة السيارات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، بشأن إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف، موضحا أنه تواصل مع وزارة الداخلية التى نفت الأمر تماما، قائلة: "قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدى السيارات، من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون".
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الحكومة تحسم جدل إلغاء نقل الوزارات للعاصمة الإدارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض الصحف الأجنبية من أنباء تفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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