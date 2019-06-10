أمير كرارة يغني «الهباداباديم» لدعم المنتخب (فيديو)

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

أمير كرارة

أخيرًا كشفت شركة "اتصالات" عن حقيقة "الهباداباديم" التي شوق النجم أمير كرارة جمهوره إليها دون الإفصاح عن أي تفاصيل عنها منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، إذ طرحت "اتصالات" عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إعلان "الهباداباديم" الذي يتصدره أمير كرارة، حيث يظهر قدراته الغنائية على طريقة المهرجانات الشعبية لأول مرة، ويغني تشجيعا للمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يستعد في هذه الأيام لخوض بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

إعلان أمير كرارة و"اتصالات" يأتي تحت شعار "الهباداباديم.. الهتاف الرسمي لتشجيع الوحوش المصرية"، وتقول كلمات الأغنية: "لا نخاف ولا بنجيب ورا، ملعب والكورة مدورة، مراجيح يلا تعالَ اتمرجح، على الهادي ومن غير منظرة، طب هوب طخ طخ خش فخ فخ، خطة صح صح باي وبح بح، يجي نكسبه سهلة ونغلبه، هوب أجوان تنزل وترخ،