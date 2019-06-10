فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أمير كرارة يغني «الهباداباديم» لدعم المنتخب (فيديو)

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
أمير كرارة
أمير كرارة
أخيرًا كشفت شركة "اتصالات" عن حقيقة "الهباداباديم" التي شوق النجم أمير كرارة جمهوره إليها دون الإفصاح عن أي تفاصيل عنها منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، إذ طرحت "اتصالات" عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إعلان "الهباداباديم" الذي يتصدره أمير كرارة، حيث يظهر قدراته الغنائية على طريقة المهرجانات الشعبية لأول مرة، ويغني تشجيعا للمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يستعد في هذه الأيام لخوض بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
إعلان أمير كرارة و"اتصالات" يأتي تحت شعار "الهباداباديم.. الهتاف الرسمي لتشجيع الوحوش المصرية"، وتقول كلمات الأغنية: "لا نخاف ولا بنجيب ورا، ملعب والكورة مدورة، مراجيح يلا تعالَ اتمرجح، على الهادي ومن غير منظرة، طب هوب طخ طخ خش فخ فخ، خطة صح صح باي وبح بح، يجي نكسبه سهلة ونغلبه، هوب أجوان تنزل وترخ،
اقرأ المزيد
محمد-هنيدي-1

هنيدي يسخر من جاستن بيبر.. ويعتذر لهذا السبب

سخر الفنان محمد هنيدي من تغريدة المطرب الكندي جاستن بيبر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي أعلن فيها أنه يريد خوض تحد مع الممثل العالمي توم كروز ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة لبطولة القتال النهائي، حيث قال: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف، من يريد أن يراهن على هذا القتال؟"، ولم يفوت هنيدي الفرصة، وعلّق بطريقة ساخرة وكوميدية قائلًا: "منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".
دينا-الشربينى

دينا الشربيني.. مذيعة بالصدفة ونجمة بسبب عمرو دياب‎

تمتلك ملامح مصرية أصيلة، لونا خمريا وشعرا بنيا مائلا إلى الأسود، وعينين بنيتين. إنها دينا الشربيني التي بدأت مشوارها الفني قبل 9 سنوات، وتحديدًا في أثناء دراستها للإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، لتخوض أول تجربة لها مع الكاميرا مصادفةً من خلال برنامج «شبابيك» مذيعة ببرنامج لايت، لتنتقل بعد ذلك إلى «عز الشباب»، لكنها أحبت أن تخوض تجربة التمثيل بعد أن اختيرت ضمن الوجوه الجديدة في مسلسل «عرض خاص»، وخاضت معركة كبيرة مع عائلتها الرافضة لذلك، فقد هددتها والدتها بطردها من البيت إذا دخلت مجال التمثيل.
رامى-جمال

هكذا تفاعل النجوم مع هاشتاج «السوريين منورين مصر»

تفاعل عدد من الفنانين مع هاشتاج "السوريين منورين مصر"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، فالفنانة كندة علوش كتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، لقيته متصدر التريند في مصر فرحت جدا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، بينما كتب الإعلامي شريف عامر عبر حسابه على الموقع ذاته: "السوريين منورين مصر لأن طول عمرها بتنور بأهلها".
اقرأ المزيد من الأخبار
امير-كرارة

أمير كرارة يشوق جمهوره لـ«الهباداباديم» (فيديو)

إعلان ترويجي قصير، بدأت قنوات فضائية مصرية في عرضه في فواصلها الإعلانية، قبل نهاية شهر رمضان بعدة أيام، يظهر فيه النجم أمير كرارة، وهو يشوق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ودون الكشف عن أي تفاصيل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ماهية ما يُروج له كرارة. أمير حرص اليوم الجمعة على أن يزيد من تشويق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، حاملًا عنوان "حقيقة الهباداباديم"، ويقول فيه كرارة مخاطبًا جمهوره: "مساء الفل، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، طبعًا كل الناس هتتجنن وتعرف إيه هو الهباداباديم".
أمير-كرارة-وبيتر-ميمى

أول تعليق لأمير كرارة عن نجاح كازابلانكا: الجاي أحلى

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "كازابلانكا" في دور العرض السينمائي وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. ونشر أمير كرارة صورة له مع مخرج الفيلم بيتر ميمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلّقًا: "كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمي، ثلاثة كلبش، وواحد حرب كرموز، وواحد كازابلانكا، ولسه العاركة شغالة واللي جاي أحلى، ألف حمد وشكر ليك يا رب".
كازابلانكا

أمير كرارة يحطم الأرقام القياسية بـ«كازابلانكا»

حطم النجم أمير كرارة الرقم القياسي لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بفيلمه "كازابلانكا" الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالي، إذ حقق في أول أيام العيد إيرادا بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أحد من قبله، ثم في اليوم الثاني حطم ذلك الرقم بتحقيق "كازابلانكا" 8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا، وبذلك يتصدر أمير كرارة شباك تذاكر الموسم، بفارق كبير عن منافسيه الأربعة: "الممر" لأحمد عز، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد.
بدء-تصوير-فيلم-كازابلانكا

مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org