250 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة

توفر شركة سياحية بالقطاع الخاص، 250 فرصة عمل، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 4 آلاف جنيه، ومن بين هذه الوظائف 150 فرصة للعمل كعضو فريق، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 2800 جنيه، بشرط ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 35 عاما، وأيضا تتوفر 100 فرصة للعمل كمندوب توصيل، بمرتب يتراوح ما بين 2450 إلى 4 آلاف جنيه، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وذلك حسبما أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين.

وتشترط الشركة في المتقدمين لجميع الوظائف، أن يكونوا من الحاصلين على مؤهل متوسط، ويحصل الفائزون بالوظائف على تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن للمغتربيت، وذلك مقابل 9 ساعات عمل يوميا. وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01122412257، والتواصل مع المدير المسئول مصطفى فتحي، أو التوجه لمقر