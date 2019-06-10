«يوتيوب» محمد رمضان ضمن الأعلى على مستوى العالم

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان بدخول قناته على "يوتيوب" ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم، ونشر صورة للترتيب الخاص به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم منذ بداية عام 2019 ترتيبها الآن 47". ويستعد محمد رمضان حاليًا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، وروّج لـ"بابا" بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سياراته الفارهة.

شارك محمد فى موسم رمضان بمسلسل «زلزال»، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة "محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبدالغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم" وعدد آخر من الفنانين. وتدور أحداث