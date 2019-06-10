لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم ليفقد عيار 21 نحو 26 جنيها من قيمته اليوم، وفقا لتصريحات رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية وصفى أمين واصف.

تحرير:أسماء فتحى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.

أسعار الذهب قبل وبعد الانخفاض: عيار 21: سجل نحو 602 بدلا من 628 جنيها للجرام بانخفاض نحو 26 جنيها. عيار 24: سجل نحو 688 بدلا من 698 بانخفاض نحو 10 جنيهات فى الجرام الواحد. عيار 18: سجل نحو 516 جنيها بدلا من 525 بانخفاض نحو 9 جنيهات فى الجرام الواحد. الجنيه الذهب: سجل نحو 4916 جنيها بدلا من 5024 جنيها