لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم ليفقد عيار 21 نحو 26 جنيها من قيمته اليوم، وفقا لتصريحات رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية وصفى أمين واصف.
تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.
أسعار الذهب قبل وبعد الانخفاض:
عيار 21: سجل نحو 602 بدلا من 628 جنيها للجرام بانخفاض نحو 26 جنيها.
عيار 24: سجل نحو 688 بدلا من 698 بانخفاض نحو 10 جنيهات فى الجرام الواحد.
عيار 18: سجل نحو 516 جنيها بدلا من 525 بانخفاض نحو 9 جنيهات فى الجرام الواحد.
الجنيه الذهب: سجل نحو 4916 جنيها بدلا من 5024 جنيها
أسعار الذهب قبل وبعد الانخفاض:
عيار 21: سجل نحو 602 بدلا من 628 جنيها للجرام بانخفاض نحو 26 جنيها.
عيار 24: سجل نحو 688 بدلا من 698 بانخفاض نحو 10 جنيهات فى الجرام الواحد.
عيار 18: سجل نحو 516 جنيها بدلا من 525 بانخفاض نحو 9 جنيهات فى الجرام الواحد.
الجنيه الذهب: سجل نحو 4916 جنيها بدلا من 5024 جنيها بانخفاض 108 جنيهات.
السعر العالمى للأوقية: 1312 دولارا بدلا من 1314 دولارا بانخفاض نحو 22 دولارا فى الأوقية الواحدة.
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اتحاد الغرف: هذه أسباب انخفاض أسعار الذهب وتأثيره على السوق
وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن هناك سببين رئيسيين لتراجع أسعار الذهب اليوم، تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تصريحاته بشأن فرض عقوبات على المكسيك بعد التلويح بها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، فضلا عن عدول الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى" عن رفع سعر الفائدة والتى تسببت التصريحات الخاصة بإمكانية حدوثها فى رفع الأسعار خلال الأسبوع الماضي، بينما تسبب اليوم العدول عنها فى التصريح القائل "إن الفيدرالى يرجئ النظر فى أسعار الفائدة وربما يحدث ذلك مستقبلا"، فى انخفاض الأسعار لطمأنة المستثمرين للدولار والعودة للمضاربة عليه فى البورصات العالمية بديلا عن الذهب.
وأضاف واصف أن تراجع الأسعار لن يؤثر على السوق نظرا لأن شراء الذهب مرتبط إلى حد كبير بتوفير السيولة فمن يمتلك النقود لن يعيقه 10 أو حتى 300 جنيه على أقصى تقدير فى عدد الجرامات عند الشراء لافتا إلى أن حجم العمل فى السوق وحركة المبيعات لا تتجاوز الـ 10% فقط والسوق المحلية فقدت نحو 90% من قدرتها الشرائية خلال الآونة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
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اتحاد الصناعات: السوق سيتأثر بالانخفاض والمصنعية كلمة السر
رفيق عباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، قال إن انخفاض الأسعار يتبعه أيضا ارتفاع فى حجم القوة الشرائية بالسوق المحلى عكس ارتفاع السعر خاصة إذا كان الانخفاض كبيرا ومستمرا.
وأضاف عباسي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن انخفاض السعر سيؤثر حتما على المصنعية فصناعة الذهب بها فاقد وهو ما يطلق عليه "خسيات"، ويتم تحميلها لسعر المصنعية، هذه "الخسيات" تتأثر بالسعر العالمى للذهب وكلما كان السعر مرتفعا ارتفعت معه قيمة المصنعية والعكس صحيح، مؤكدا أن حالة السوق نفسها تفرض على المصانع تقليل حجم الربح للمنافسة والبيع وجذب التجار، مؤكدا أنه مع انخفاض سعر الذهب أيضا يزداد حجم المنافسة وتضطر المصانع إلى تقليل مصنعيتها للبيع بكميات أكبر.
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وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر إبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.