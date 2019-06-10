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لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم ليفقد عيار 21 نحو 26 جنيها من قيمته اليوم، وفقا لتصريحات رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية وصفى أمين واصف.
تحرير:أسماء فتحى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الذهب
الذهب
تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.
أسعار الذهب قبل وبعد الانخفاض: عيار 21: سجل نحو 602 بدلا من 628 جنيها للجرام بانخفاض نحو 26 جنيها. عيار 24: سجل نحو 688 بدلا من 698 بانخفاض نحو 10 جنيهات فى الجرام الواحد. عيار 18: سجل نحو 516 جنيها بدلا من 525 بانخفاض نحو 9 جنيهات فى الجرام الواحد. الجنيه الذهب: سجل نحو 4916 جنيها بدلا من 5024 جنيها
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المطاعم-السورية-في-مصر (2)

«السوريين منورين مصر» باستثماراتهم في 5500 شركة

أشعل المحامي سمير صبري فتيل قضية قد يكون لها تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، وأنهم حولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغا فيه وغير مبرر فدشنوا هاشتاج «#السوريين_منورين_مصر» ليتصدر تويتر منذ أمس. فما الأسباب التي دفعت المحامي المعروف بقضاياه المثيرة للجدل إلى تحريك هذا البلاغ؟، وكم يبلغ حجم استثمارات السوريين في مصر؟
البورصة

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بمشتريات العرب والأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.18 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 14148.88 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 604.75 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544.53 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه من خلال التداول على 176.60 مليون سهم.
فودافون (2)

«تنظيم الاتصالات» يغرم فودافون 10 ملايين جنيه بسبب عطل الشبكة

في سابقة هي الأولى من نوعها؛ قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة، كما أكد الجهاز ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.
جنية (1)

3 أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه

قال تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع الجنيه "على الأرجح لن يستمر"، رغم كونه أفضل العملات أداء من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019. كما توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. وتدور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
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سبائك ذهبية

رئيس شعبة الذهب: انخفاض 26 جنيها في سعر الجرام

سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا فى التعاملات المسائية اليوم ووفقا لرئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وصفى أمين واصف فقد فقد الذهب نحو 26 جنيها فى الجرام الواحد ليسجل عيار 21 نحو 602 جنيه للجرام بديلا عن 628 جنيها للجرام. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، بينما تراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

شعبة الذهب: 25% تراجعا في مبيعات العيد بسبب الأسعار

اعتبر تجار الذهب أنهم خسروا الموسم الحالى وتحطمت توقعاتهم الخاصة بزيادة حجم المبيعات أمام ارتفاع الأسعار الذى أثر سلبا على حجم القوى الشرائية، واعتبروا أن السوق المحلية للذهب تعانى من خطر كبير، خاصة أن عددا كبيرا من التجار -وفقا لتقديرهم- أصبح على شفا الغلق، مؤكدين أن الأزمة فى سوق الذهب أنها لا تعتمد على الحركة الداخلية وإنما ترتبط بالمسار العالمى، سواء السياسي أو الاقتصادى، أى أن المتحكم الأول بها خارج السيطرة ويعتمد على قوى خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
سبائك ذهبية

الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 617 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم، الخميس، ارتفاعا خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13022 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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