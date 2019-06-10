جريمة

أكل ملحه وخان شرفه.. قصة جريمة على الصحراوي

السائق خان صديق عمره وارتبط بعلاقة عاطفية مع زوجته وخططا لقتله ليخلو لهما الحال.. المتهم استدرجه لمنطقة الصحراوي بقنا وأجهز عليه بحديدة وفصل رأسه عن جسده
تحرير:نصر الدين عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
جثة
جثة
جثة مفصولة الرأس على صحراوي قنا، مثلت لغزا محيرا لرجال مباحث مركز أبو تشت إذ تشير دوافعها إلى وحشية في ارتكاب الجريمة، فضلا عن مشاهد الانتقام من المجني عليه، بحث رجال المباحث على أي خيط يقودهم لهوية القتيل ومن ثم معرفة ملابسات قتله بتلك الطريقة لكن الجاني حرص على تجريد ضحية من أي أوراق هوية فضلا عن إلقاء رأسه في مكان آخر بالقرب من موضوع العثور على الجثة، لأن الجريمة مثلت تحديا، لكن توصلت الأجهزة الأمنية في النهاية لتحديد هوية القتيل وتبين أنه قد قتل غدرا على يد صديق عمره الذي ارتبط به بعلاقة آثمة مع زوجته واتفقا على التخلص منه ليخلو لهما الحال.
صداقة زائفة طوال سنوات من صداقتهما لم يلتفت «سمير» نجار مسلح، المنهمك في البحث عن لقمة عيشه، إلى نظرات الإعجاب التي يرميها صديقه «محمد» كلما شاهد زوجته ولم يشك في أن صديق العمر قد ارتبط بعلاقة عاطفية بزوجته وأن الرجل الذي أدخله بيته وائتمنه على "حرمته" قد خان العيش والملح وراح
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

دعوني أموت.. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

«لا تحاولو إنقاذي دعوني أموت تنقذوني، علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة الستدسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان واحساسها انها صارت عبئا صقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجيا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف الآم الأهل والجيران على رحيلها المفاجيء، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
انتحار

انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
محامية-الأميرية

«حفلة دم».. تجار مخدرات يقطعون وجه محامية بالأميرية

"وردة فؤاد" سيدة ثلاثينية تعمل في مهنة المحاماة منذ خمسة عشر عاما، تسكن في المساكن القديمة بحي الأميرية، وتحديدا في البلوك 58، تعيش وحيدة داخل شقتها بالطابق الأرضي بعد أن توفى والداها. منتصف الأسبوع الماضي، في أثناء شرائها مستلزمات السحور من مطعم بجوار منزلها، تعرضت لاعتداء من 4 أشخاص يقطنون بجوارها بسبب اعتراضها على بيع سمومهم أسفل شباك شقتها، وظنا منهم أنها أبلغت الشرطة عنهم، وعلى الرغم من الإصابات والجروح العديدة التي لحقت بها، فإنهم ما زالوا يهددونها بتقطيع جسدها بعد أن شوهوا وجهها لكي تتنازل عن المحضر الذي حررته ضدهم.
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قتل

«الخال مش والد».. ذبح ابن أخته بسبب كلب في الوراق

تحولت مشادة بين طالب جامعي وخاله إلى جريمة قتل، راح ضحيتها الأول، إذ جلب الطالب كلبًا رغب فى الاحتفاظ به بالعقار محل سكن خاله، لكن الأخير رفض، مما تسبب فى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها الخال بطعن نجل شقيقته بطعنات غائرة فى الرقبة والصدر، مما تسبب فى مصرع المجني عليه على الفور، وذلك فى شارع إبراهيم الدسوقى، المتفرع من شارع أولاد أبو سعدة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
مقتل-توأم-على -يد شقيقهما ف-ي الشرقية (6)

«محصول الدم».. الابن العاق قتل والده بسبب «الذرة»

تجرد من مشاعره، وقتل والده، انهال عليه ضربا داخل أرض زراعية ملكه، بسبب خلاف على نوع المحصول الذي ستتم زراعته، نسي ما قدمه له طوال حياته، وتعبه وسهره بجواره عندما كان مريضا، وبدم بارد أمسكه بيد وانهال عليه ضربا بالأخرى، لم يتحمل المسن تلك اللكمات والضربات التي تأتيه من كل حدب وصوب، سقط على الأرض والدماء تسيل من جسده الواهن المتهالك، بسبب ما بذله من جهد فداء لهذا الابن العاق، حاول المقاومة لكن القدر كان قد كتب كلمة النهاية، ليتم القبض على الابن القاتل.
جثة-فتاة

شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
طعن-بالسكين

بائع ملابس يمزق جسد صديقه بسبب خلافات مالية

مزق بائع ملابس جسد صديقه، بمنطقة بولاق الدكرور، بالجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.. حيث تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عاملين، وسقوط قتيل، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث القسم، وبانتقال القوات إلى منطقة العشرين، تم القبض على المتهم، ونقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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