أكل ملحه وخان شرفه.. قصة جريمة على الصحراوي

السائق خان صديق عمره وارتبط بعلاقة عاطفية مع زوجته وخططا لقتله ليخلو لهما الحال.. المتهم استدرجه لمنطقة الصحراوي بقنا وأجهز عليه بحديدة وفصل رأسه عن جسده

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

جثة

جثة مفصولة الرأس على صحراوي قنا، مثلت لغزا محيرا لرجال مباحث مركز أبو تشت إذ تشير دوافعها إلى وحشية في ارتكاب الجريمة، فضلا عن مشاهد الانتقام من المجني عليه، بحث رجال المباحث على أي خيط يقودهم لهوية القتيل ومن ثم معرفة ملابسات قتله بتلك الطريقة لكن الجاني حرص على تجريد ضحية من أي أوراق هوية فضلا عن إلقاء رأسه في مكان آخر بالقرب من موضوع العثور على الجثة، لأن الجريمة مثلت تحديا، لكن توصلت الأجهزة الأمنية في النهاية لتحديد هوية القتيل وتبين أنه قد قتل غدرا على يد صديق عمره الذي ارتبط به بعلاقة آثمة مع زوجته واتفقا على التخلص منه ليخلو لهما الحال.

صداقة زائفة طوال سنوات من صداقتهما لم يلتفت «سمير» نجار مسلح، المنهمك في البحث عن لقمة عيشه، إلى نظرات الإعجاب التي يرميها صديقه «محمد» كلما شاهد زوجته ولم يشك في أن صديق العمر قد ارتبط بعلاقة عاطفية بزوجته وأن الرجل الذي أدخله بيته وائتمنه على "حرمته" قد خان العيش والملح وراح