6 شروط.. تفاصيل قرض وزارة الأوقاف بدون فوائد

تحرير:باهر القاضى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

مختار جمعة وزير الأوقاف

فى سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الأوقاف، خلال الساعات الماضية، عن إتاحة قرض بدون فوائد لجميع العاملين بالدولة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتفعيل أعمال البر والخير. وأكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن القرض متاح لجميع العاملين بالدولة، وذلك بسب إجراءات القرض المتعارف عليها داخل البنوك. وأضاف طايع لـ«التحرير»، أن وزارة الأوقاف تمتلك وديعة ببنك مصر، وبالتالى سيمنح القرض بضمان الوديعة، على أن يسدد على خمس سنوات، بدون فائدة على أصل القرض، وذلك من باب التيسير على جموع المواطنين، ليس الفقراء فقط، بل لجميع العاملين بالدولة.

وتابع: إنه فى حالة حصول الموظف على القرض سواء كان موظفا بوزارة الأوقاف أو خارجها، سيتم تحويل الراتب على البنك، وذلك لخصم قيمة مستحقات القرض. وأشار طايع إلى أن الوزارة حريصة أشد الحرص على دعم جموع المواطنين، وأن هذا القرض بدون فوائد سينال قبول قطاع عريض من موظفى الدولة. بينما كشفت الوزارة أنه يجب توافر