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6 شروط.. تفاصيل قرض وزارة الأوقاف بدون فوائد

تحرير:باهر القاضى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
مختار جمعة وزير الأوقاف
مختار جمعة وزير الأوقاف
فى سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الأوقاف، خلال الساعات الماضية، عن إتاحة قرض بدون فوائد لجميع العاملين بالدولة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتفعيل أعمال البر والخير. وأكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن القرض متاح لجميع العاملين بالدولة، وذلك بسب إجراءات القرض المتعارف عليها داخل البنوك. وأضاف طايع لـ«التحرير»، أن وزارة الأوقاف تمتلك وديعة ببنك مصر، وبالتالى سيمنح القرض بضمان الوديعة، على أن يسدد على خمس سنوات، بدون فائدة على أصل القرض، وذلك من باب التيسير على جموع المواطنين، ليس الفقراء فقط، بل لجميع العاملين بالدولة.
وتابع: إنه فى حالة حصول الموظف على القرض سواء كان موظفا بوزارة الأوقاف أو خارجها، سيتم تحويل الراتب على البنك، وذلك لخصم قيمة مستحقات القرض. وأشار طايع إلى أن الوزارة حريصة أشد الحرص على دعم جموع المواطنين، وأن هذا القرض بدون فوائد سينال قبول قطاع عريض من موظفى الدولة. بينما كشفت الوزارة أنه يجب توافر
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نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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وفاة السفير إبراهيم يسري صاحب حملة «لا لنكسة الغاز»

توفي السفير إبراهيم يسري، الدبلوماسي المصري المتقاعد ومنسق الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز"، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة سنوات، عن عمر يناهز 89 عاما. وإبراهيم يسري سفير مصري سابق بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
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دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامجه المذاع على قناة «الفضائية المصرية» إلى سن تشريعات تجرم ضرب الزوجة والأطفال وكل الاعتداءات البدنية، قائلا: "إن ضرب الزوجة أصبح من الأمور التي تسبب لها أذى نفسيا ينعكس سلبا على الأسرة"، مضيفا أن "ابن عطاء، فقيه مكة المعروف، من أوائل الذين رفضوا الضرب، ولم يعده مناقضا لما جاء في القرآن، لأن الضرب (الرمزي) مباح لك أن تأتيه وأن تدعه، ولا مانع لدينا في الأزهر من فتح النقاش في هذا الأمر بين العلماء. أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب".
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شروط الحكومة لمنح تراخيص «مزارع التماسيح» في مصر

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن منحها تراخيص تقضي بإقامة مزارع لإنتاج التماسيح فى مصر، مع وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان سلامة المواطنين، أولها ألا تقل مساحة المزرعة عن 2.5 فدان، وموافقة جهاز شؤون البيئة، وموافقة الجهة الأمنية الواقعة في نطاقها المزرعة، وكذلك موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقعة في نطاقها مزرعة التماسيح، وموافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح وسجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكي وصورة البطاقة الشخصية ورسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة.
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لماذا يلجأ الوزراء إلى إقالة الكفاءات من مناصبهم؟

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