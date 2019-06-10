الآثار تعلن عن كشف أثري من عصر رمسيس الثاني

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

وزير الآثار خالد العناني - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، عن كشف أثرى جديد، إذ تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، ومبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك في أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية. وصرح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، بأن الوحدتين المكتشفتين كاملتين، ويحيط بكل واحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل، يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل.

وأضاف عشماوي، أنه يتقدم كل وحدة حجرة المراقب على الصوامع، وحجرة أخرى للقائمين على الحراسة، والوحدتان عبارة عن مخازن وصوامع للغلال دائرية الشكل، صفت بجوار بعضها البعض على شكل خلية النحل، وفي أثناء أعمال التنظيف تم العثور بداخلها على بقايا عظام لحيوانات وأسماك، ما يشير إلى أن هذه الصوامع كانت تستخدم أيضا