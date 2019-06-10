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«السوريين منورين مصر» باستثماراتهم في 5500 شركة

ما مصادر أموال السوريين في مصر؟ وهل تضار مصر من هذه الاستثمارات؟ وما العقبات التي تواجههم؟ وما مصير المدينة الصناعية السورية في العاشر من رمضان؟
تحرير:كريم ربيع ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الاستثمار السوري في الطعام
الاستثمار السوري في الطعام
أشعل المحامي سمير صبري فتيل قضية قد يكون لها تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، وأنهم حولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغا فيه وغير مبرر فدشنوا هاشتاج «#السوريين_منورين_مصر» ليتصدر تويتر منذ أمس. فما الأسباب التي دفعت المحامي المعروف بقضاياه المثيرة للجدل إلى تحريك هذا البلاغ؟، وكم يبلغ حجم استثمارات السوريين في مصر؟
23 مليار دولار رؤوس أموال سورية قدم المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين، معتبرا أنهم غزوا المناطق التجارية في أنحاء مصر، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية،
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سبائك ذهبية

لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.
البورصة

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بمشتريات العرب والأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.18 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 14148.88 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 604.75 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544.53 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه من خلال التداول على 176.60 مليون سهم.
فودافون (2)

«تنظيم الاتصالات» يغرم فودافون 10 ملايين جنيه بسبب عطل الشبكة

في سابقة هي الأولى من نوعها؛ قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة، كما أكد الجهاز ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.
جنية (1)

3 أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه

قال تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع الجنيه "على الأرجح لن يستمر"، رغم كونه أفضل العملات أداء من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019. كما توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. وتدور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
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سياحة (1)

بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».
بورصة (2)

آثار انخفاض تداولات البورصة لـ10 ملايين دولار يوميا

أزمة شديدة تعاني منها البورصة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من ضعف في أحجام التداول وتراجع السيولة، مع تراجعات مستمرة خفَّضَت المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» من مستويات الـ15 ألف نقطة، إلى مستوى الـ13787 نقطة بنهاية تداولات الإثنين، وتمر البورصة بفترة عصيبة نتيجة ضعف أداء وأحجام التدول لعدم وجود محفزات.. فما الأسباب الحقيقية لضعف أحجام التداول بالبورصة خلال الفترة الحالية؟ وما المحفزات الكفيلة بتنشيط السوق وزيادة أحجام التداول ومستويات السيولة؟
معرض-سيارات (2)

خليها تصدي تضرب بقوة.. 23% تراجعا في مبيعات الملاكي

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا كبيرا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.
الاسكان-الاجتماعى (1)

القطاع الخاص يضع شروطه للمشاركة في الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، وتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان. لكن توجد 3 عقبات وشروط تؤجل مشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي.. فما شروطهم؟ وما البنود التي ترفضها وزارة الإسكان؟ ومن يحدد أسعار الوحدات التي سيبنيها القطاع الخاص والمطورون العقاريون؟
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