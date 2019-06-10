«السوريين منورين مصر» باستثماراتهم في 5500 شركة

ما مصادر أموال السوريين في مصر؟ وهل تضار مصر من هذه الاستثمارات؟ وما العقبات التي تواجههم؟ وما مصير المدينة الصناعية السورية في العاشر من رمضان؟

تحرير:كريم ربيع ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أشعل المحامي سمير صبري فتيل قضية قد يكون لها تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، وأنهم حولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغا فيه وغير مبرر فدشنوا هاشتاج «#السوريين_منورين_مصر» ليتصدر تويتر منذ أمس. فما الأسباب التي دفعت المحامي المعروف بقضاياه المثيرة للجدل إلى تحريك هذا البلاغ؟، وكم يبلغ حجم استثمارات السوريين في مصر؟

23 مليار دولار رؤوس أموال سورية قدم المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين، معتبرا أنهم غزوا المناطق التجارية في أنحاء مصر، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية،

23 مليار دولار رؤوس أموال سورية



قدم المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين، معتبرا أنهم غزوا المناطق التجارية في أنحاء مصر، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، وأبدى صدمته مما وصفه بالنمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق.

وقال صبري في بلاغه: «قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار، معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الملابس والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية».

وأبدى المحامي المصري مخاوفه بشأن مصادر هذه الأموال، متسائلا عما إذا كانت كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات خاضعة للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى.

وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألفا، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية بأن عددهم يتراوح بين 250 ألفا و300 ألف سوري.

النجار: من يسأل عن مصادر أموالنا لا يعلم من نحن

أكد تيسير النجار رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين السوريين في مصر، من يتحدث عن مصادر أموال السوريين في مصر لا يعلم كيف كانت سوريا وحجم استثماراتها، مفسرًا وضع الاقتصاد السوري قبل الثورة، قائلا: «قبل الثورة كانت سوريا الدولة الوحيدة التي تصدر صادرات تطعم أوروبا الشرقية، وتلبس دول الاتحاد السوفييتي السابق، ومن الخضراوات تغرق الشرق الأوسط وتتسبب في هبوط الأسعار، نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وكانت الدولة الوحيدة التي ليس عليها ديون، وهذا ليس له علاقة بشطارة الحكومة السورية، وإنما بثقافة المواطن السوري المبنية على إقامة مشروعه الخاص وعدم تفكيره بالوظيفة، فهي في آخر اهتماماتنا».

وأوضح النجار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن «حجم أموال واستثمارات عدد من السوريين في تركيا يزيد على 350 مليار دولار، وأكثر من 200 مليار دولار إيداعات لسوريين في لبنان والأردن، بخلاف السعودية»، مضيفًا أن عدد سكان سوريا نحو 85 مليون نسمة، 30 مليونا منهم ليسوا سوريين الآن -حصلوا على جنسيات أخرى-، و30 مليونا آخرون يعملون خارج سوريا، و25 مليونا فقط منهم في سوريا، خرجنا من ديارنا ولم نلطم الخدود وإنما نعمل، وأصبح لنا في إسطنبول الحي الدمشقي، بأمريكا أقاموا الحي السوري، وفي السعودية 2.5 مليون سوري».

حملة مغرضة

وصف المحامي الحقوقي يوسف المطعني والمختص بالشأن السوري، أن مثل هذه الموضوعات تمثل سخافة بالغة ولا تعبر عن رأي الشارع المصري، فالعلاقة بين الشعبين تاريخية ووطيدة، لغة وطبائع واحدة بخلاف خوضنا الحرب معًا، متسائلا: «ما الضرر الواقع على مصر من وجود السوريين في مصر واستثماراتهم؟».

وأشار المطعني لـ«التحرير»، إلى أنه حينما بدأت الأزمة السورية، دخل السوريون مصر ولم يمثلوا أي عبء على الدولة المصرية، بل اعتمدوا على الموروث التاريخي لأهل الشام في التجارة والاستثمار، ليكونوا ويزيدوا ثرواتهم بمجهودهم، كما أنهم حققوا إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، فالمنتجات التي يتم تصديها تحمل شعار "صنع في مصر" وتأتي بالعملة الصعبة، متهمًا التعقيدات الإجرائية بالتسبب في هروب 12 مليار دولار من مصر إلى تركيا، بسبب البيروقراطية والفساد.

وقسّم المحامي الحقوقي يوسف المطعني والمختص بالشأن السوري، شرائح السوريين الذين دخلوا مصر، إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى لرجال أعمال صفّوا تجارتهم في سوريا وحولوها إلى مصر، والشريحة الثانية لآخرين اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم في سوريا وجاؤوا ليشتروا غيرها في مصر، والشريحة الثالثة لعمال وفنيين جاؤوا ليستقروا هنا، مؤكدًا أنهم لا يعملون خلف الستار وإنما يعملون في النور وتحت لواء الحكومة المصرية.

واختتم المطعني تصريحاته قائلا: «أخشى أن تكون مثل هذه الحملات نابعة من تجار مصريين، لضرب تجارة إخوتهم السوريين».

أكثر من 5 آلاف شركة سورية بمصر

أوضحت بيانات لوزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة المصريتين أن الشركات السورية مثلت ربع عدد الشركات الأجنبية المؤسسة في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، أن السوريين أسسوا 818 شركة جديدة في مصر خلال تسعة أشهر فقط، برأس مال قدره 69.93 مليون دولار، كما زادت التدفقات الرأسمالية السورية لمصر 30.1 بالمئة، بعدما كانت 53.75 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2017، وفق موقع «بزنس 2 بزنس سورية».

وارتفع عدد الشركات السورية المؤسسة داخل مصر خلال العام الجاري بمعدل 62 بالمئة، حيث كان عددها 505 شركات سورية في الأشهر التسعة الأولى من 2017، وبلغ عدد الشركات المؤسسة بواسطة سوريين في مصر خلال الـ 48 عاما الأخيرة 5 آلاف و557 شركة من أصل 39 ألفا و775 شركة أجنبية تأسست داخل مصر منذ 1970.

ويشكل المستثمرون السوريون في مصر نحو 30% من رجال الأعمال السوريين الذين غادروا سوريا، ويستثمرون 800 مليون دولار في مشاريع أهمها صناعة الملابس وورش الخياطة والمطاعم والمقاهي، بحسب أرقام وزارة الصناعة.

تركيا تلتهم كعكة الاستثمارات السورية

تحتل تركيا الرقم الأفضل في حجم استثمارات رؤوس الأموال السورية المهاجرة من سوريا، وفي ضوء بيانات حديثة لمركز أبحاث السياسات الاقتصادية التركية "TEPAV" صدرت في نوفمبر 2018، أن عدد الشركات السورية التي تأسست في تركيا خلال العام المذكور ارتفع بنسبة 85%، أي أنه 11.8% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية في تركيا.

لعدة أسباب أهمها قربها الجغرافي والحوافز الاقتصادية التي توفرها الحكومة التركية إذ بلغ عدد الشركات السورية التي تأسست خلال سبتمبر الماضي 163 شركة، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات السورية الشريكة مع الشركات التركية 5.3 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

منطقة صناعية سورية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على استعادة سوريا لاستقرارها السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع، في إطار الخطة الطموح التى تنتهجها الوزارة حاليا لتشجيع إقامة التجمعات الصناعية المتكاملة، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين السوريين العاملين في مصر.

وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية السورية والجاري دراسة إنشائها تضم عددًا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعات التي يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.



وقدر رئيس رابطة رجال الأعمال السوريين في مصر خلدون الموقّع، عدد المستثمرين السوريين بـ30 ألف مستثمر في مصر، مؤكدًا ضخ مزيد من الاستثمارات في حال تأسيس مدينة صناعية خاصة بهم في منطقة العاشر من رمضان.