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بعد 13 عاما على رحيله.. مدرسة «المسكين» وسط الشباب

رحل الأب متى المسكين وترك إرثا من الكتب التي تمثل نهجا مختلفا بالكنيسة.. اليوم ورغم التضييق عليه شباب كبير يلجؤون لطريقه في البحث وصارت كتابته تتداول رغم الاستبعاد
تحرير:بيتر مجدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الأب متى المسكين
الأب متى المسكين
مرت الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الراهب الناسك القمص متى المسكين، عن عالمنا في الثامن من يونيو 2006، وهو راهب له الفضل في إعادة إحياء تراث دير الأنبا مقار العريق وريث مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، والذي انتقلت إليه مخطوطات كثيرة، وكان للدير دور كبير في حفظ إيمان كنيسة الإسكندرية خصوصا في فترات الاضطهاد، وعندما ارتاد الأب متى دير «أبو مقار»، ومجموعته بقرار من البابا كيرلس السادس، بدأت نهضة هذا الدير من جديد، ولكن هذه المدرسة تمت ملاحقتها والتضييق عليها من السلطة في الكنيسة طوال 40 عاما، فما هو حالها اليوم بعد رحيل الأب متى؟
في العام الماضي وفي وقت الاحتفال بمئوية مدارس الأحد، وذكر اسم الأب متى المسكين باعتباره واحدا من روادها بدأت الصفحات المحسوبة على التيار المتشدد والمنتسبة لاسم البابا الراحل شنودة الثالث في الهجوم على الراهب الناسك، ومن بعده تلميذه الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير ولم يمر سوى شهرين، حتى لاقى الأنبا إبيفانيوس
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مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: يجب إعلان الأسعار على المنتجات

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء إيهاب المحمدي ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي بعض الجهات. وأكد مدبولي على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة بها السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.
نقابة-الصحفيين

وفاة الصحفي جمال أبو طالب: شارك في تغطية حرب أكتوبر

توفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي جمال أبو طالب رئيس قسم التحقيقات الصحفية الأسبق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عمر يناهز 80 عاما، لتفقد بذلك الوكالة أحد أبنائها المخلصين. وعمل أبو طالب عمل محررا عسكريا للوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وشارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر كما عمل مراسلا للوكالة في اليمن، ثم سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصحيفة "الاتحاد"، ثم مستشارا لرئيس تحرير الوكالة، وتولى الإشراف على قسم التحقيقات الصحفية والتصوير بها.
مجلس-النواب (3)

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

في قرار كان متوقع مسبقا، أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، رفضها طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف، وجاء رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، لكيدية البلاغ، وتضمنت الأوراق المقدمة أن رئيس الزمالك تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة.
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رسامة-أساقفة-جديدة‎

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة 4 أساقفة ومطران

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات قداس، رسامة 4 أساقفة جدد ومطران للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمشاركة مئة من الآباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيتم رسامة الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانًا لإبراشية جنوب إفريقيا، وذلك عقب مناداته أسقفًا على كرسي الإبراشية ذاتها خلال صلوات عشية التي بدأت مساء أمس في الساعة الخامسة.
الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (1)

طلاب الثانوية العامة: امتحان العربي سهل

أكد طلاب الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، أن الامتحان جاء سهلا في مستوى الطالب المتوسط ويبعد عن التعقيدات. ومن جانبه، قال إيهاب فتحي معلم خبير لغة عربية بإدارة السيدة زينب التعليمية، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والذي بدأ، في الساعة التاسعة صباحا، في مستوى الطالب المتوسط ومعظم الأسئلة سهلة تدرب عليها الطلاب، ولم تخرج عن توقعات المعلمين، مؤكدا أنه لا يوجد حالات حزن بين الطلاب بسبب مستوى الامتحان.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

غدا.. البابا يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

يترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلوات تجليس وسيامة مجموعة من الأساقفة الجدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، إذ سيتم تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، الراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، الراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، الراهب القمص بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا.
البابا-تواضروس الثانى-يضع-حجر أساس-كنيسة-جديدة في-بورسعيد

البابا تواضروس يشرح «تدبير العمل الكنسي» في مقال

قدم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد الأخير من مجلة الكنيسة الرسمية «الكرازة»، وأوضح البابا أن النظام هو أحد أساسيات الوجود الإنساني، وأن الكنيسة تسير بشكل نظامي في كل شؤونها، وضرب مثالا بوضع الإيمان في صورة قانونية متعددة الصياغة والتعبير، إذ لا لبس ولا تشكيك، وكذلك درجات الخدمة في الكنيسة، موضحا أنه وُضعت منظومة عمل إداري للنهوض بشؤون الكنيسة، وهي 10 بنود، أولها المجمع المقدس الذي يُعقد مرة كل عام نهاية فترة الخماسين برئاسة البابا، وهو الهيئة التشريعية الرسمية للكنيسة.
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