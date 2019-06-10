التعليم توافق على قانون نقابة المهن التعليمية

تحرير:أحمد جاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

طارق شوقي وزير التعليم

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، على موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، الذي أكد أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.

وذكر هاشم أنه تم دعوة عدد من الجهات مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والعدل لصياغة المواد بشكل منضبط لمنع أي تضارب، وكذلك ليتوافق التشريع مع أي اتفاقيات لها صلة بالمعلمين.ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب