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التعليم توافق على قانون نقابة المهن التعليمية

تحرير:أحمد جاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، على موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، الذي أكد أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.
وذكر هاشم أنه تم دعوة عدد من الجهات مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والعدل لصياغة المواد بشكل منضبط لمنع أي تضارب، وكذلك ليتوافق التشريع مع أي اتفاقيات لها صلة بالمعلمين.ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب
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مجلس-النواب (1)

نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
السفير-ابراهيم-يسرى

وفاة السفير إبراهيم يسري صاحب حملة «لا لنكسة الغاز»

توفي السفير إبراهيم يسري، الدبلوماسي المصري المتقاعد ومنسق الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز"، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة سنوات، عن عمر يناهز 89 عاما. وإبراهيم يسري سفير مصري سابق بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
احمد-الطيب (2)

هل يستجيب البرلمان لشيخ الأزهر ويجرّم ضرب الزوجة؟

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامجه المذاع على قناة «الفضائية المصرية» إلى سن تشريعات تجرم ضرب الزوجة والأطفال وكل الاعتداءات البدنية، قائلا: "إن ضرب الزوجة أصبح من الأمور التي تسبب لها أذى نفسيا ينعكس سلبا على الأسرة"، مضيفا أن "ابن عطاء، فقيه مكة المعروف، من أوائل الذين رفضوا الضرب، ولم يعده مناقضا لما جاء في القرآن، لأن الضرب (الرمزي) مباح لك أن تأتيه وأن تدعه، ولا مانع لدينا في الأزهر من فتح النقاش في هذا الأمر بين العلماء. أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب".
لتماسيح-فى-بحيرة-ناصر

شروط الحكومة لمنح تراخيص «مزارع التماسيح» في مصر

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن منحها تراخيص تقضي بإقامة مزارع لإنتاج التماسيح فى مصر، مع وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان سلامة المواطنين، أولها ألا تقل مساحة المزرعة عن 2.5 فدان، وموافقة جهاز شؤون البيئة، وموافقة الجهة الأمنية الواقعة في نطاقها المزرعة، وكذلك موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقعة في نطاقها مزرعة التماسيح، وموافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح وسجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكي وصورة البطاقة الشخصية ورسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة.
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اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
مجلس-النواب

نائب يطالب بإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

ينتظر عدد من الشباب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف المديريات بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية لمدة شهرين، وهي المسابقة التي شهدت إقبالا بالآلاف خلال النسخة الأولى منها، لكن خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، يرى أن الأمر إهدارا للمال العام، ما دفعه إلى التقدم ببيان عاجل، اليوم السبت، إلى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبه فيه بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.
مجلس-النواب

العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
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