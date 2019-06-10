«مش جايين نبيع كلام».. مشادة بين نائب ووزير الأوقاف

تحرير:أحمد جاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

خلاف حاد شهده اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في أثناء مناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني، الأزمة بدأت عندما قال النائب هشام مجدي: "شطارة الوزير في الكلام ستجعله يستمر طويلا، لكن هناك خيبة أمل، لأن هذا هو اللقاء الثانى ويتكرر فيه نفس الكلام، وما قالته الوزارة كان يمكن إرساله فى بيان للمجلس، دون تكلفة البرلمان مشاريب وإضاءة وغيره". وتحفظ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ماقاله النائب.

وقال طايع: "جئنا بدعوة كريمة من اللجنة، ولو أرسلنا ورقة سيكون استخفاف بكم، نطالب بالاعتذار". وانفعل وزير الأوقاف قائلا: "أتحدى أن يكون ما قولته أقوال لا تنفذ، لأن هذا معناه إننا جايين نبيع كلام، أنا رجل دعوة قبل أن أكون وزيرا، ولم يحدث أن أصدرنا بيان بأرقام حقيقية، نحن رجال أفعال وليس أقوال، قدمنا برنامج