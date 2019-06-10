«الكاف» يفاجئ الحكم محمود البنا بهذا القرار

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

محمود البنا

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على طلب لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، بالسماح للحكم الدولي محمود البنا، بخوض اختبارات الجري في المعسكر الأخير لحكام بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وبحسب مصدر في لجنة الحكام، لـ«التحرير»، اليوم الاثنين، فإن البنا سيجري اختبار الجري يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، موضحًا أن فرصته ضعيفة في خوض البطولة بعدما استقر الكاف بشكل نهائي على إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة.

شهدت الساعات الأخيرة أزمة داخل لجنة الحكام الرئيسية بعد استبعاد الحكم الدولي محمود البنا من المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، أعلن عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة