رياضة

«الكاف» يفاجئ الحكم محمود البنا بهذا القرار

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
محمود البنا
محمود البنا
وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على طلب لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، بالسماح للحكم الدولي محمود البنا، بخوض اختبارات الجري في المعسكر الأخير لحكام بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وبحسب مصدر في لجنة الحكام، لـ«التحرير»، اليوم الاثنين، فإن البنا سيجري اختبار الجري يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، موضحًا أن فرصته ضعيفة في خوض البطولة بعدما استقر الكاف بشكل نهائي على إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة.
شهدت الساعات الأخيرة أزمة داخل لجنة الحكام الرئيسية بعد استبعاد الحكم الدولي محمود البنا من المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، أعلن عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة
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هل تنهي أحداث الترجي والوداد أزمة الأهلي والجبلاية؟

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادتها، ستسهم في احتواء أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع مجلس اتحاد الكرة، بسبب الدوري. بحسب المصادر، لـ«التحرير»، اليوم، فإن الاتحاد الإفريقي سيمد القيد بعد أمم إفريقيا نظرًا لإعادة مباراة الوداد والترجي لأنهما سيخوضان المباراة بالقوائم القديمة، وواصلت المصادر بأن مد القيد سيسهم في حل الأزمة مع الأهلي حتى يتسنى له قيد صفقاته الجديدة بدون أزمات.
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مدرب كينيا يكشف عن أقوى منتخب في إفريقيا

كشف الفرنسي سيباستيان مينيي، المدير الفني لمنتخب كينيا، عن أن عودة المنتخب الكيني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام 15 عامًا، لن تكون للسياحة أو للشهرة، بل لتحقيق نتائج مميزة أمام الجميع في البطولة والمنافسة على اللقب في أرض الفراعنة، وأوضح سيباستيان مينيي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء صينية، أن "الوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 15 عامًا هو إنجاز مهم، لكن لن نكتفي بهذا الإنجاز"، مؤكدا أنهم سيحققون إنجازا جديدا خلال البطولة.
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3 مدربين كتبوا التاريخ في كأس الأمم الإفريقية

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك فيها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثا كرويا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، كتب بعض المدربين أسماءهم بحروف من نور في سجلات كأس الأمم.
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شوبير يكشف مفاجأة عن القيد الإفريقي للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن مفاجأة بشأن القيد الإفريقي للأندية التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الموسم الجديد، وقال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه «ساعة مع شوبير» عبر قناة «أون سبورت» صباح اليوم الأحد: «الاتحاد الإفريقي (الكاف) في طريقه إلى مد فترة القيد الإفريقي»، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة: «إذا تم مد فترة القيد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل سيكون حلا لتلك الأزمة».
رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد

كواليس لقاء أبو ريدة مع رئيس الكاف بعد التحقيق معه

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، في فرنسا، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بنهائيات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانًا مساء الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مفاده على النحو التالي:
حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
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بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
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