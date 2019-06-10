«حفلة دم».. تجار مخدرات يقطعون وجه محامية بالأميرية

المجني عليها: «افتكروني بلغت عنهم وأصابوني بـ30 غرزة في وجهي ومزقوا جسد خطيبي».. «هددوني إني لو ماتنازلتش عن المحضر هيقطعوا جسمي زي ما شوّهوا وجهي»

تحرير:محمد رشدي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

الضحية مع نقيب المحامين

"وردة فؤاد" سيدة ثلاثينية تعمل في مهنة المحاماة منذ خمسة عشر عاما، تسكن في المساكن القديمة بحي الأميرية، وتحديدا في البلوك 58، تعيش وحيدة داخل شقتها بالطابق الأرضي بعد أن توفى والداها. منتصف الأسبوع الماضي، في أثناء شرائها مستلزمات السحور من مطعم بجوار منزلها، تعرضت لاعتداء من 4 أشخاص يقطنون بجوارها بسبب اعتراضها على بيع سمومهم أسفل شباك شقتها، وظنا منهم أنها أبلغت الشرطة عنهم، وعلى الرغم من الإصابات والجروح العديدة التي لحقت بها، فإنهم ما زالوا يهددونها بتقطيع جسدها بعد أن شوهوا وجهها لكي تتنازل عن المحضر الذي حررته ضدهم.

تقول وردة فؤاد: "الشارع الذي أسكن فيه هادئ جدا ومظلم إلى حد ما، وعلى الرغم من حبي للهدوء فإنني اكتشفت أن ذلك الهدوء نقمة لأنه ساعد على تداول وبيع المخدرات علنا تحت شباك شقتي"، وتابعت: "كل ما أركب لمبة في الشارع يكسروها، لدرجة إني رُحت للحي أنا وبعض جيراني ودفعنا فلوس عشان يركبوا عواميد نور، لكن تجار