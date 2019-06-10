«حفلة دم».. تجار مخدرات يقطعون وجه محامية بالأميرية
المجني عليها: «افتكروني بلغت عنهم وأصابوني بـ30 غرزة في وجهي ومزقوا جسد خطيبي».. «هددوني إني لو ماتنازلتش عن المحضر هيقطعوا جسمي زي ما شوّهوا وجهي»
تحرير:محمد رشدي
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
الضحية مع نقيب المحامين
"وردة فؤاد" سيدة ثلاثينية تعمل في مهنة المحاماة منذ خمسة عشر عاما، تسكن في المساكن القديمة بحي الأميرية، وتحديدا في البلوك 58، تعيش وحيدة داخل شقتها بالطابق الأرضي بعد أن توفى والداها. منتصف الأسبوع الماضي، في أثناء شرائها مستلزمات السحور من مطعم بجوار منزلها، تعرضت لاعتداء من 4 أشخاص يقطنون بجوارها بسبب اعتراضها على بيع سمومهم أسفل شباك شقتها، وظنا منهم أنها أبلغت الشرطة عنهم، وعلى الرغم من الإصابات والجروح العديدة التي لحقت بها، فإنهم ما زالوا يهددونها بتقطيع جسدها بعد أن شوهوا وجهها لكي تتنازل عن المحضر الذي حررته ضدهم.
تقول وردة فؤاد: "الشارع الذي أسكن فيه هادئ جدا ومظلم إلى حد ما، وعلى الرغم من حبي للهدوء فإنني اكتشفت أن ذلك الهدوء نقمة لأنه ساعد على تداول وبيع المخدرات علنا تحت شباك شقتي"، وتابعت: "كل ما أركب لمبة في الشارع يكسروها، لدرجة إني رُحت للحي أنا وبعض جيراني ودفعنا فلوس عشان يركبوا عواميد نور، لكن تجار
تقول وردة فؤاد: "الشارع الذي أسكن فيه هادئ جدا ومظلم إلى حد ما، وعلى الرغم من حبي للهدوء فإنني اكتشفت أن ذلك الهدوء نقمة لأنه ساعد على تداول وبيع المخدرات علنا تحت شباك شقتي"، وتابعت: "كل ما أركب لمبة في الشارع يكسروها، لدرجة إني رُحت للحي أنا وبعض جيراني ودفعنا فلوس عشان يركبوا عواميد نور، لكن تجار المخدرات اللي ساكنين في الشارع كانوا بيكسروها تاني".
واستكملت: "اللي بيبيع مخدرات 3، أسماؤهم (البسكي) وده خارج من حبس 3 سنين مخدرات، و(حيحا) خارج من حبس 6 سنين مخدرات، و(حمادة) محكوم عليه بـ6 شهور بتهمة الاعتداء على أنثى وهو استأنف الحكم ولسه ماتحكمش عليه، واللي بيتزعمهم أو الكبير بتاعهم اسمه (سلطة) وده راجل عنده 60 سنة ومسجل خطر مخدرات".
وأردفت: "أكتر من مرة أتكلم معاهم إنهم مينفعش يبيعوا في الشارع كده، خاصة إنهم بيبيعوا هيروين وكل زباينهم مدمنين وأنا ببقى خايفة عشان أنا ساكنة في الشقة لوحدي بعد ما أبويا وأمي ماتوا، وخطيبي جه اتكلم معاهم أكتر من مرة لكنهم برضه بيفضلوا يبيعوا ومش هاممهم حد".
وتابعت: "أول الأسبوع اللي فات، وأنا بشتري حاجات للبيت من الشارع اللي ورانا، شُفت اتنين من أمناء الشرطة اللي في القسم عندنا، واللي أعرفهم بحكم شغلي، فسلمت عليهم ووقفت معاهم شوية أتكلم معاهم ومشيت، بعدها بيومين وأنا بجيب سحور من مطعم جنب البيت لقيت واحد فيهم بيوقفني ويقوللي إنتِ بتبلغي عنّا؟ يصح كده ده حتى إحنا جيران".
وأضافت: "سألته إنت ليه بتقول كده قال لي إنه شافني واقفة مع أمناء شرطة من القسم، فقلت له إني كنت بتكلم معاهم عادي ولو عايزة أبلغ عنه كنت بلغت من زمان لكني مابرضاش عشان الجيرة اللي بتجمعنا، لقيته بيعلي صوته وهو بيكلمني، فشافه (إسلام) خطيبي وجه وقاله عيب لما تزعق لست واتكلم باحترام".
واستكملت: "إسلام بيتكلم معاه لقيت البسكي جاي من ورا خطيبي وضربه بإزازتين على راسه وراح وقع، جيت أحوش عنه راحوا زاقنّي ووقعت وفضلوا يضربوا فيّ وفي خطيبي، ولقيت حمادة طلع مطواة من جيبه وضربني بيها في وشي وعور بيها خطيبي، ونزلوا ضرب فينا بالمطاوي والكراسي بتاعة المطعم، والناس خايفة تحوش عننا، وماسابوناش غير ووشنا كله دم".
صمتت قليلا فبل أن تتابع والدموع تنهمر من عينيها: "أنا حصلي كسر في أنفي وخيطت 30 غرزة في وشي وراسي، ده بجانب الكدمات والجروح القطعية اللي في جسمي كله، والكدمات والجروح اللي في جسم خطيبي، ورحت عملت محضر حمل رقم 2276 جنح الأميرية، وبالفعل تم ضبط (أشرف) الكبير بتاعهم وبعد كده تم ضبط (حمادة)".
أردفت: "رحنا النيابة لقيت أشرف بيقول إن سبب الخناقة إن خطيبي عاكس بنته اللي عندها 12 سنة، ووصفت الواقعة بأنها مشاجرة، وأخلت سبيلهم على ذمة التحقيقات، وبعد ما خرجنا من النيابة لقيت حمادة بيهددني إني لو ماتنازلتش عن المحضر هيقطعلي جسمي كله زي ما قطع وشي وقال لي نصا: (القسم ماعرفش يعمل معانا حاجة وخرجنا حتى من غير كفالة، إنتِ أحسن لك تتنازلي عشان إنتِ مش قدنا لا إنت ولا خطيبك وممكن نقطع جسمك كله لو ماتنازلتيش".
واختتمت المحامية حديثها لـ"التحرير" بأنها تناشد الرئيس السيسي ووزارتي الداخلية والعدل، حمايتها من بطشهم لحين الحصول على حقها بالقانون.
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