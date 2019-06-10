جريمة

«حفلة دم».. تجار مخدرات يقطعون وجه محامية بالأميرية

المجني عليها: «افتكروني بلغت عنهم وأصابوني بـ30 غرزة في وجهي ومزقوا جسد خطيبي».. «هددوني إني لو ماتنازلتش عن المحضر هيقطعوا جسمي زي ما شوّهوا وجهي»
تحرير:محمد رشدي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
الضحية مع نقيب المحامين
الضحية مع نقيب المحامين
"وردة فؤاد" سيدة ثلاثينية تعمل في مهنة المحاماة منذ خمسة عشر عاما، تسكن في المساكن القديمة بحي الأميرية، وتحديدا في البلوك 58، تعيش وحيدة داخل شقتها بالطابق الأرضي بعد أن توفى والداها. منتصف الأسبوع الماضي، في أثناء شرائها مستلزمات السحور من مطعم بجوار منزلها، تعرضت لاعتداء من 4 أشخاص يقطنون بجوارها بسبب اعتراضها على بيع سمومهم أسفل شباك شقتها، وظنا منهم أنها أبلغت الشرطة عنهم، وعلى الرغم من الإصابات والجروح العديدة التي لحقت بها، فإنهم ما زالوا يهددونها بتقطيع جسدها بعد أن شوهوا وجهها لكي تتنازل عن المحضر الذي حررته ضدهم.
تقول وردة فؤاد: "الشارع الذي أسكن فيه هادئ جدا ومظلم إلى حد ما، وعلى الرغم من حبي للهدوء فإنني اكتشفت أن ذلك الهدوء نقمة لأنه ساعد على تداول وبيع المخدرات علنا تحت شباك شقتي"، وتابعت: "كل ما أركب لمبة في الشارع يكسروها، لدرجة إني رُحت للحي أنا وبعض جيراني ودفعنا فلوس عشان يركبوا عواميد نور، لكن تجار
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دعوني أموت.. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

«لا تحاولو إنقاذي دعوني أموت تنقذوني، علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة الستدسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان واحساسها انها صارت عبئا صقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجيا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف الآم الأهل والجيران على رحيلها المفاجيء، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
انتحار

انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
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أكل ملحه وخان شرفه.. قصة جريمة على الصحراوي

جثة مفصولة الرأس على صحراوي قنا، مثلت لغزا محيرا لرجال مباحث مركز أبو تشت إذ تشير دوافعها إلى وحشية في ارتكاب الجريمة، فضلا عن مشاهد الانتقام من المجني عليه، بحث رجال المباحث على أي خيط يقودهم لهوية القتيل ومن ثم معرفة ملابسات قتله بتلك الطريقة لكن الجاني حرص على تجريد ضحية من أي أوراق هوية فضلا عن إلقاء رأسه في مكان آخر بالقرب من موضوع العثور على الجثة، لأن الجريمة مثلت تحديا، لكن توصلت الأجهزة الأمنية في النهاية لتحديد هوية القتيل وتبين أنه قد قتل غدرا على يد صديق عمره الذي ارتبط به بعلاقة آثمة مع زوجته واتفقا على التخلص منه ليخلو لهما الحال.
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القبض-على-متهم

ضبط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بـ57 طن فول صويا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على سيارة محملة بـ57 طن فول صويا بعد الاعتداء على سائقها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، والذى تلقى بلاغا من سائق يبلغ من العمر 40 عاما لتعرضه للسرقة بالإكراه من 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، قاموا بالاستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من أحد مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالدقهلية وقاموا باصطحابه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق واستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 3 أمناء شرطة في تصادم 3 سيارات بالبحيرة

أصيب ثلاثة أمناء شرطة بكدمات وسحجات وجروح، في حادث تصادم بين ثلاثة سيارات، وقع ظهر اليوم الأربعاء، عند الكيلو 122 بالطريق الصحراوى بنطاق مركز شرطة وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لعمل الفحوصات اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. بداية الواقعة، بتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي عند الكيلو 122 بنطاق المركز.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -1

لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل «حسم2» إلى 22 مايو

لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل نظر القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، والمتهم فيها 271 متهمًا، لجلسة 22 مايو. كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.
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مرسيدس طائشة تقتل محاسبا وتطيح بجثته في الهواء

أحمد قرني، يبلغ من السن 51، سنة، محاسب، كان في طريقه ليعبر الطريق عند تقاطع شارعي شهاب وسوريا بالمهندسين، صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تطيح به سيارة فارهة يقودها سائقها بسرعة جنونية أطاحت بجسد الرجل عدة أمتار في الهواء قبل أن تستقر جثته في الشارع المقابل دون حراك، تجمع المواطنون وحراس العقارات في الحي الهادئ وأسرعوا خلف السيارة المرسيدس التي توقف صاحبها عند 100 متر من منطقة الحادث نظرا للسرعة الكبيرة التي كان يقود بها، وتبين أنه مسن في العقد الثامن من العمر لذا لم يتعد عليه المواطنون وتحفظوا عليه بأحد العقارات حتى وصلت الشرطة.
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