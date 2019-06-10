رياضة

3 مدربين كتبوا التاريخ في كأس الأمم الإفريقية

تحرير:كريم مليم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك فيها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثا كرويا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، كتب بعض المدربين أسماءهم بحروف من نور في سجلات كأس الأمم.
ويعد الغاني تشارلز جيامفي أول مدرب يفوز بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات مع غانا، أعوام 1963 بعد الفوز أمام السودان (3-0)، و1965 بعد الفوز على تونس (3-2)، و1982 بعد الفوز على ليبيا بفضل ركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء المباراة (1-1). كما قاد المعلم حسن شحاتة المنتخب الوطني لإحراز كأس الأمم الإفريقية ثلاث
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

هل تنهي أحداث الترجي والوداد أزمة الأهلي والجبلاية؟

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادتها، ستسهم في احتواء أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع مجلس اتحاد الكرة، بسبب الدوري. بحسب المصادر، لـ«التحرير»، اليوم، فإن الاتحاد الإفريقي سيمد القيد بعد أمم إفريقيا نظرًا لإعادة مباراة الوداد والترجي لأنهما سيخوضان المباراة بالقوائم القديمة، وواصلت المصادر بأن مد القيد سيسهم في حل الأزمة مع الأهلي حتى يتسنى له قيد صفقاته الجديدة بدون أزمات.
كأس-الأمم-الأفريقية

مدرب كينيا يكشف عن أقوى منتخب في إفريقيا

كشف الفرنسي سيباستيان مينيي، المدير الفني لمنتخب كينيا، عن أن عودة المنتخب الكيني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام 15 عامًا، لن تكون للسياحة أو للشهرة، بل لتحقيق نتائج مميزة أمام الجميع في البطولة والمنافسة على اللقب في أرض الفراعنة، وأوضح سيباستيان مينيي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء صينية، أن "الوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 15 عامًا هو إنجاز مهم، لكن لن نكتفي بهذا الإنجاز"، مؤكدا أنهم سيحققون إنجازا جديدا خلال البطولة.
محمود-البنا

«الكاف» يفاجئ الحكم محمود البنا بهذا القرار

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على طلب لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، بالسماح للحكم الدولي محمود البنا، بخوض اختبارات الجري في المعسكر الأخير لحكام بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وبحسب مصدر في لجنة الحكام، لـ«التحرير»، اليوم الاثنين، فإن البنا سيجري اختبار الجري يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، موضحًا أن فرصته ضعيفة في خوض البطولة بعدما استقر الكاف بشكل نهائي على إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة.
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كأس-الأمم ‎

5 منتخبات لعبت دور الحصان الأسود في أمم إفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، وفي الوقت الذي ستتجه فيه الأنظار إلى المنتخبات الكبرى المرشحة للتتويج باللقب، دائمًا ما لعبت بعض المنتخبات الأخرى دور الحصان الأسود في الكان الإفريقيي، ولعل أبرزها المنتخب الزامبي الذي خالف كل الترشيحات وتوج بلقب كأس الأمم عام 2012، بعد الإطاحة بغانا في نصف النهائي والتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية، لتتوج حينها بلقبها الوحيد في تاريخ البطولة.
منتخب-مدغشقر‎

أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مدغشقر بقيادة نيكولاس دوبو قائمة الفريق استعدادُا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
اجواء-وكواليس-قرعة-كاس-الامم-الافريقية (6)

محمد فضل يعد بكأس أمم تاريخي على مستوى مونديال روسيا

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن الشركة الراعية للكرة المصرية اجتهدت كثيرًا من أجل إخراج حفل قرعة البطولة في منطقة الأهرامات بأبهى صورة ممكنة، وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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