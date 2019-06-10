3 مدربين كتبوا التاريخ في كأس الأمم الإفريقية

تحرير:كريم مليم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

حسن شحاتة

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك فيها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثا كرويا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، كتب بعض المدربين أسماءهم بحروف من نور في سجلات كأس الأمم.

ويعد الغاني تشارلز جيامفي أول مدرب يفوز بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات مع غانا، أعوام 1963 بعد الفوز أمام السودان (3-0)، و1965 بعد الفوز على تونس (3-2)، و1982 بعد الفوز على ليبيا بفضل ركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء المباراة (1-1). كما قاد المعلم حسن شحاتة المنتخب الوطني لإحراز كأس الأمم الإفريقية ثلاث