حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة
تحرير:محمد عبد المنعم١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
ما وراء الطبيعة
تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
المسلسل الذي عرض على قناتي "النهار" و"صدى البلد"، بالإضافة لإحدى المنصات الإلكترونية في موسم رمضان الماضي، حقق نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري، من إخراج محمود كامل وشارك في كتابة حواره: محمد هشام عبيه، منة إكرام، رواية عبد الله، عمر خالد، تحت إشراف السيناريست محمد المعتصم.
وفي مفاجأة أخرى
المسلسل الذي عرض على قناتي "النهار" و"صدى البلد"، بالإضافة لإحدى المنصات الإلكترونية في موسم رمضان الماضي، حقق نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري، من إخراج محمود كامل وشارك في كتابة حواره: محمد هشام عبيه، منة إكرام، رواية عبد الله، عمر خالد، تحت إشراف السيناريست محمد المعتصم.
وفي مفاجأة أخرى لجمهور العراب، وتحقيقا لحلم أحمد خالد توفيق، قررت شبكة "نتفليكس"، أن تقدم مسلسل Paranormal المأخوذ عن سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل، بالتعاون مع محمد حفظى، وكان هذا الخبر مصدر فرحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الجمهور بالفعل في توقع الأسماء المشاركة بالعمل.
ويعد العمل أول مسلسل رعب مصري يعرض على شبكة "نتفليكس" للمخرج عمرو سلامة، وستبنى أحداثه على سلسلة الروايات الأكثر مبيعا لأحمد خالد توفيق، وشخصية "رفعت إسماعيل".