حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».

المسلسل الذي عرض على قناتي "النهار" و"صدى البلد"، بالإضافة لإحدى المنصات الإلكترونية في موسم رمضان الماضي، حقق نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري، من إخراج محمود كامل وشارك في كتابة حواره: محمد هشام عبيه، منة إكرام، رواية عبد الله، عمر خالد، تحت إشراف السيناريست محمد المعتصم. وفي مفاجأة أخرى