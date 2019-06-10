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حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
المسلسل الذي عرض على قناتي "النهار" و"صدى البلد"، بالإضافة لإحدى المنصات الإلكترونية في موسم رمضان الماضي، حقق نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري، من إخراج محمود كامل وشارك في كتابة حواره: محمد هشام عبيه، منة إكرام، رواية عبد الله، عمر خالد، تحت إشراف السيناريست محمد المعتصم. وفي مفاجأة أخرى
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سوريون نوروا الفن المصري.. شمس «فريد وأسمهان» ساطعة

ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا مع هاشتاج يحمل اسم "السوريين منورين مصر"، حيث أكد المدونون عبر الهاشتاج أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، وشارك في هذه الحملة الكثير من مشاهير الفن، وبينهم محمد هنيدي الذي كتب عبر "تويتر": "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برضو دولة واحدة"، كما كتبت كندة علوش: "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، وغيرهم ممن تفاعلوا مع الهاشتاج.
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زهرة العلا.. قصتها في «رد قلبي» تحولت لحقيقة

في 10 يونيو 1934، ولدت الفنانة زهرة العلا محمد بكر رسمي، في حي محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها، ورغم كثرة تنقلاته ومعاناته ماديًا إلا أنه كان محبًا للفن، لذا كثيرًا ما اصطحبها إلى السينما وعروض فرقة رمسيس والتي كان يملكها يوسف وهبي والذي تعلمت على يديه، وحينما أصبح عمرها 13 عامًا وأرادت الاحتراف عرض والدها على الأخير انضمامها لفرقته بعدما بدت عليها موهبة التمثيل وهي في المدرسة حتى أنها أسست فرقة مسرحية مصغرة، إلا أنه رفض لصغر سنها، وعندما علِمت انهارت باكية.
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إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة

انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
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السهام المارقة (2)

معز مسعود يعتذر لجمهور «السهام المارقة» لهذا السبب

نشر الداعية معز مسعود، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور التي تظهر تعليقات المشاهدين على مسلسل «السهام المارقة» والتى جاءت جميعها إيجابية وتشيد بقصة المسلسل وأداء الفنانين المشاركين فيه، وعلق عليها: «سعيد جدا بردود أفعالكم على (السهام المارقة) الكثيرة والجميلة والمشجعة جدا!! وآسفين على العياط الكتير.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين». «السهام المارقة» من بطولة شريف سلامة وشيري عادل، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، وعرض خلال رمضان 2019 على قناة «النهار».
عمرو سلامة

عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
عمرو سلامة

عمرو سلامة يوضح حقيقة اختيار أبطال «ماوراء الطبيعة»

نشر المخرج عمرو سلامة على حسابه الخاص بموقع «تويتر»، قبل قليل، بيانا يوضح خلاله حقيقة اختيار الممثل عبد العزيز مخيون لتقديم دور البطولة بمسلسل Paranormal المأخوذ عن سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق، الذى تقدمه نتفلكس بالتعاون مع المنتج محمد حفظى، والبوستر الذي تم تداوله صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: «لم يتم طرح أي بوستر دعائي لـ ما وراء الطبيعة، ولم يتم الإعلان عن أي ترشيحات للممثلين، وأي شيء طرح إلى الآن هو إما تكهنات أو تصميمات من صنع المحبين للروايات».
أحمد-خالد-توفيق

أحمد خالد توفيق| العراب الذي رحل إلى ما وراء الطبيعة

كنت أخشى الكتب وأنا صغير، ربما لارتباطها في ذهني بالدراسة، وحقيبتي التي أثقلتها أوراق المناهج و"الكراريس"، لكن هذا الشعور تغير حينما سقطت عيناي على غلاف إحدى القصص التي تصدرت مجموعة كتب لدى بائع بسيط، وقد جذبني الرسم على الغلاف، والذي ظهر فيه رجل عجوز يبدو أن شيئًا مخيفًا يطارده، أمسكت بالقصة وأنا أنظر إلى صورة "البومة" أعلاها، وإلى جوارها كتب "روايات مصرية للجيب"، وتحتها عنوان السلسلة وهو "ما وراء الطبيعة". بالطبع تملكني الفضول أكثر، نظرت إلى ظهر القصة لأجد اسم "أحمد خالد توفيق" وإلى جواره صورة صغيرة له، وأيضًا تعريف مبسط له.
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