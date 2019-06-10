المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

محكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني عن قيام المتهمين المحبوسين بالسفر إلى ليبيا والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية لتلقى تدريبات عسكرية وقتالية وشاركوا فى تنفيذ عمليات إرهابية. كما كشفت التحريات عن اعتناق المتهمين الفكر التكفيرى المتطرف القائم على تكفير الحاكم والجيش والشرطة والمواطنين وأئمة المساجد واستحلال

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني عن قيام المتهمين المحبوسين بالسفر إلى ليبيا والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية لتلقى تدريبات عسكرية وقتالية وشاركوا فى تنفيذ عمليات إرهابية.



كما كشفت التحريات عن اعتناق المتهمين الفكر التكفيرى المتطرف القائم على تكفير الحاكم والجيش والشرطة والمواطنين وأئمة المساجد واستحلال دمائهم باعتناق فكر القاعدة والإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة بليبيا وأنهم انضموا لتنظيم «داعش» في ليبيا.



أحال النائب العام المتهمين في فبراير 2015، إلى المحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.



