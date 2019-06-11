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تناول كوب من الطماطم يحميك من أمراض القلب

قلل شرب عصير الطماطم غير المملح على مدى 8 أسابيع من مستويات الدهون الثلاثية في دم النساء في منتصف العمر؛ الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم.
تحرير:مي فؤاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الطماطم
الطماطم
بحث العلماء مؤخرًا في الفوائد المحتملة لعصير الطماطم على مخاطر القلب والأوعية الدموية. على الرغم من أن الفريق أبلغ عن تأثير الطماطم على انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، إلا أن النتائج لازالت غير مقنعة تمامًا. تعد أمراض القلب والأوعية الدموية، المسؤول الأول عن معظم الوفيات في العالم. يمكن للأشخاص تغيير بعض عوامل الخطر، مثل التدخين، لكن من المستحيل تعديل عوامل أخرى، مثل العمر. لذلك، مع التقدم في العمر، فإن إيجاد طرق للحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية له أهمية متزايدة.
في الواقع، التغذية أمر حيوي لصحة جيدة، وصحة القلب ليست استثناء. الآن، تساءلت إحدى الدراسات الجديدة عما إذا كان الاستهلاك المنتظم لعصير الطماطم غير المملح قد يكون تدخلاً فعالاً من حيث التكلفة. شرح مؤلفو الدراسة كيف أن الطماطم تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل الكاروتينات وفيتامين
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تجاعيد-القدمين

تجاعيد القدمين مشكلة.. اعرفي الحل في 5 وصفات

تجاعيد البشرة من أكثر الأمور المزعجة لأي فتاة، لأنها تعمل على الشعور بالتقدم في السن، البعض يعتقد أن التجاعيد مرتبطة فقط بالوجه، ولكن هذا أمر خاطئ، فهي تظهر في اليدين أو الرقبة والقدمين أيضًا، ومع دخول فصل الصيف تحتاج كل فتاة لارتداء الصنادل والأحذية المفتوحة للاستمتاع بأجواء وملابس الصيف المبهجة، عليكِ التفكير في الحصول على قدم ناعمة وخالية من التشققات والتجاعيد، في السطور التالية نساعدك التعرف على أسباب الإصابة بتجاعيد القدمين وطرق بسيطة لعلاجها.
خل-حمض-التفاح

يتحكم في الكوليسترول.. تعرف على فوائد خل التفاح

كلما تم البحث وعمل دراسات على خل حمض التفاح، كانت فوائده واستخداماته بمنزلة معجزة، بداية من قدرته الهائلة على التسريع من تحقيق أعلى معدلات الشفاء من الجروح إلى التطهير أو التعقيم، فاستخداماته ليس لها حدود، حيث يستخدم في التخفيف من مشكلات المعدة فهو يمنع عسر الهضم بشكل كبير، وإذا تحدثنا عن استخداماته بالنسبة للشعر والبشرة فهو يعمل على معالجة القشرة، ويخفف من حدة حروق الشمس، وبما أنه مصنوع من التفاح فإن خل حمص التفاح يشكل دعما كاملا من أجل صحة الإنسان، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
فيتامين د

دراسة: فيتامين «د» ربما يطيل عمر مرضى السرطان

تكمن وظيفة فيتامين (د) الأساسية في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور. يعزز فيتامين (د) عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، كما يتحكم في دخول وخروج المعادن في العظام. وبالإضافة إلى ذلك، تشير أبحاث جديدة، حسب صحيفة "medicalnewstoday"، إلى أن فيتامين (د) له دور مهم في تنظيم عمليات نمو الخلايا، بما في ذلك قمع نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي. وكشف عدد من التجارب السريرية الحديثة عن أن تناول مكملات فيتامين (د) يمكن أن يطيل عمر مرضى السرطان.
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النوم المتقطع

النوم المتقطع يضعك في مأزق.. يصيبك بالاكتئاب والسمنة

النوم المتقطع مشكلة ليست هينة، كما هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تقضي ليلة مضطربة تستيقظ كل بضع ساعات، وتراقب عقارب الساعة، وتشعر بخيبة أمل لأن الصباح اقترب دون أن تنام ولا بد من نهوضك وترك السرير للقيام بالمهام اليومية، لذا مهما كان السبب، فأنت ملزم بالاستيقاظ صباح اليوم التالي. للنوم المتقطع تاثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية، وذلك لأنه في الساعات القليلة التي تستريح فيها ويدركك النوم العميق، تحصل بعض الأجهزة على الراحة، لكن هذا الأمر لا يتم في حالة شعورك بالاضطراب ليلا، لذا تعرف على ما يحدث لجسمك حسبما ذكرت مؤسسة النوم الوطنية.
الشيب

10 عناصر غذائية تؤخر ظهور الشعر الأبيض

يبدأ ظهور الشعر الرمادي لدى العديد من الناس قبل بلوغ سن الـ50 عاما، ولكن انتشر مؤخرا ظهوره أيضا مبكرا لدى الشباب تحت سن الـ30، حيث يبدأ بعدد قليل من الشعر ثم يزداد تدريجيًّا بمرور الوقت لتغطية مناطق واسعة من الشعر. يساعد تناول العناصر الغذائية الصحيحة واتخاذ تدابير أخرى في الحفاظ على التصبغ الحالي، مما يؤخر ظهوره بشكل عام وقد يكون الأشخاص الذين يبدؤون في تجربة "اللون السابق لأوانه" حريصين بشكل خاص على تجربة هذه الإجراءات الوقائية. تابع القراءة لمعرفة ما يجب عليك إضافته إلى نظامك الغذائي والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد أم لا.
التوت-الازرق

كوب يوميا من هذه الفاكهة يحميك من أمراض القلب

دائما ما يُقال إن التوت الأزرق مضاد للسرطان ومجموعة مختلفة من الأمراض، وبالفعل أثبتت نتائج الأبحاث الجديدة أن تناول كوب من التوت الأزرق يوميًا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تُعد سببا رئيسيا للتعرض للنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 15%. ويقول فريق البحث التابع لقسم التغذية والطب الوقائي في كلية طب الأطفال بجامعة UEA إنه يجب إضافة التوت الأزرق والأنواع الأخرى منه للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة بين الفئات المعرضة للخطر، وفقا لصحيفة Express.
الاسبرين

خدعوك فقالوا.. الأسبرين يعالج النوبات القلبية

لنفترض أنك واحد ضمن ملايين يتناولون جرعات منخفضة من الأسبرين باستمرار، للحماية المزعومة من النوبات والأمراض القلبية، فعليك أن تتوقف عن هذه العادة. أشارت مراجعة جديدة حسب موقع "webmd" إلى أن خطر حدوث نزيف دماغي يفوق أي فائدة يمكن أن يجلبها الأسبرين يوميًا. قال الباحثون إن النتائج تدعم التغيير الذي حدث مؤخرًا في الإرشادات الخاصة بـ«الأسبرين» بجرعة منخفضة: يجب الآن أن يتم منع الأسبرين عن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لا بد من منعه أيضًا عن الأصحاء بالمثل.
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