595 ألف طالب امتحنوا الاقتصاد.. ورصد 7 غشاشين

رغم تأكيد طلاب الثانوية العامة على سهولة امتحان الإحصاء ومواجهة بعض الصعوبة في امتحان الاقتصاد.. إلا أن اللجان لم تخلو من بعض التجاوزات ومحاولات الغش
أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 595 ألفا و344 طالبا داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع "فيسبوك"، وذلك في إدارة كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، إدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية،
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع "فيسبوك"، وذلك في إدارة كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، إدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية، إدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة، إدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا، إدارة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
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ورصدت غرفة العمليات، تمزيق طالبين كراسة الإجابة في مادة الإحصاء بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوجيه بإحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة العضو القانوني باللجنة.
وفي محافظة البحيرة، تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة بسقوط الطالب "ي. م" من الدور الأرضي العلوي خلال جلوسه، في أثناء فترة الراحة فيما بين امتحاني الاقتصاد والإحصاء، بلجنة مدرسة سليم البشري الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية بالبحيرة، وتم نقل الطالب إلى مستشفى دمنهور العام برفقة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وتبين وجود كسر بذراع الطالب وهو حاليا يتلقى العلاج بالمستشفى، وتم عمل محضر إثبات حالة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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يذكر أنه بعد غد الأربعاء، سيؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالبا، مقسمين كالتالي إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالب وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبا، واللغة الألمانية 19 طالبا، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة "المكفوفين"، غدا الثلاثاء، امتحان (مادة اللغة الأجنبية الأولى – الورقة الأولى).
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، إذ أن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافة إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام المقبل 2019 - 2020.
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وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح أول من أمس السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون. (التفاصيل)