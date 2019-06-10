595 ألف طالب امتحنوا الاقتصاد.. ورصد 7 غشاشين

رغم تأكيد طلاب الثانوية العامة على سهولة امتحان الإحصاء ومواجهة بعض الصعوبة في امتحان الاقتصاد.. إلا أن اللجان لم تخلو من بعض التجاوزات ومحاولات الغش

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

طلاب الثانوية العامة

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 595 ألفا و344 طالبا داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع "فيسبوك"، وذلك في إدارة كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، إدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية،