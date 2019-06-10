الصين تراهن على الذهب في الحرب التجارية

توسعت الصين في استراتيجيتها التي تهدف للحصول على كميات كبيرة من سبائك الذهب، والتي يمكنها أن تكون بمثابة ضامن في حالة تطور الصراع التجاري مع الولايات المتحدة
تتخذ الصين كل إجراءاتها التحصينية ضد أي اهتزاز اقتصادي قد ينتج عن صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدا من الواضح أنه قد لا يعرف نهاية واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل تداخل العديد من العوامل السياسية مع المحاور الاقتصادية الرئيسية للأزمة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت الصين إلى الذهب ليكون الوسيلة الرئيسية لحماية اقتصادها من التراجع، ولضمان المضي قدمًا في تحقيق وتيرة تصاعدية للنمو، وهو الأمر الذي كان على مدى السنوات الماضية سمة اقتصادية مميزة للصين.
وحاولت الصين خلال الفترة الماضية أن تضبط وتيرة الاقتصاد بوفرة من الذهب، والذي اشترته بتوسع ملحوظ من الأسواق العالمية، حيث مددت بكين هذه الاستراتيجية للشهر السادس على التوالي، لتضيف كميات كبيرة من الذهب لاحتياطاتها.
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وقالت وكالة
وحاولت الصين خلال الفترة الماضية أن تضبط وتيرة الاقتصاد بوفرة من الذهب، والذي اشترته بتوسع ملحوظ من الأسواق العالمية، حيث مددت بكين هذه الاستراتيجية للشهر السادس على التوالي، لتضيف كميات كبيرة من الذهب لاحتياطاتها.
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وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الحرب التجارية الطويلة مع الولايات المتحدة قد تضر بتوقعات النمو، مما يهدد المحافظ الاستثمارية التي تسعى بكين من ورائها لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية.
وحسب بيانات رسمية صادرة اليوم الإثنين، فإن بنك الشعب الصيني زاد من احتياطياته من السبائك إلى 61.61 مليون في مايو بعد أن كان 61.10 مليون في الشهر السابق.
وهي زيادة تقدر بنحو 15.86 طن، بعد أن تم إضافة ما يقرب من 58 طنا من الذهب إلى مخزون البلاد في الأشهر الخمسة الأخيرة.
وقالت هيلين لاو المحللة في شركة "أرجونوت سيكيوريتيز آسيا" إن الارتفاع يعكس محاولات الحكومة للتنويع بعيدًا عن الأصول الدولارية، مضيفة أن الطلب بشكل عام ارتفع أيضًا.
وتوقعت المحللة الاقتصادية المعنية بشؤون آسيا، يمكن للصين شراء 150 طنا في عام 2019، وذلك حال استمرت الاستراتيجية الحكومية في بكين متجهة بشكل رئيسي نحو الذهب، بعيدًا عن القيمة الدولارية التي قد تكون سلاحًا ذا حدين في التعامل مع مستجدات الحرب التجارية.
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وتواجه الصين، أكبر منتج ومستهلك للذهب في العالم، احتمال تباطؤ الاقتصاد المحلي، خاصة بعد أن قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، وإنهاء التعامل بين عمالقة التكنولوجيا في الولايات متحدة ونظيراتها بالصين، وعلى رأسهم هواوي.
وارتفعت أسعار السبائك على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2018، حيث يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة من الانخفاض الدولاري، كما زاد التجار من رهاناتهم حول انخفاض أسعار الفائدة بعد علامات الضعف، التي ظهرت في الأسواق خلال الفترة الماضية.
ومرت الصين في السابق بفترات طويلة دون الكشف عن الزيادات في حيازات الذهب، حيث كان آخر تحديث عندما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع بنسبة 57% في الاحتياطيات لتصل إلى 53.3 مليون وحدة في منتصف عام 2015، كما كان ذلك هو التحديث الأول منذ 6 سنوات.
وتأتي خطوة بنك الشعب الصيني في الوقت الذي تزيد فيه البنوك المركزية الأخرى، وخاصة في الأسواق الناشئة، من حيازات السبائك، حيث كانت مشتريات الربع الأول هي الأعلى خلال ست سنوات، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
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وتشير الوكالة الأمريكية، استنادًا إلى آراء خبراء متخصصين، إلى أن الاستمرار في الإقبال على الذهب قد يكون له توابعه على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل شراهة بكين بالحصول على السبائك التي تراها بمثابة أداة إنقاذ رئيسية وضمان في حالات الطوارئ الاقتصادية.