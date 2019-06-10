سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصين تراهن على الذهب في الحرب التجارية

توسعت الصين في استراتيجيتها التي تهدف للحصول على كميات كبيرة من سبائك الذهب، والتي يمكنها أن تكون بمثابة ضامن في حالة تطور الصراع التجاري مع الولايات المتحدة
تحرير:محمود نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
سبائك ذهب
سبائك ذهب
تتخذ الصين كل إجراءاتها التحصينية ضد أي اهتزاز اقتصادي قد ينتج عن صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدا من الواضح أنه قد لا يعرف نهاية واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل تداخل العديد من العوامل السياسية مع المحاور الاقتصادية الرئيسية للأزمة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت الصين إلى الذهب ليكون الوسيلة الرئيسية لحماية اقتصادها من التراجع، ولضمان المضي قدمًا في تحقيق وتيرة تصاعدية للنمو، وهو الأمر الذي كان على مدى السنوات الماضية سمة اقتصادية مميزة للصين.
وحاولت الصين خلال الفترة الماضية أن تضبط وتيرة الاقتصاد بوفرة من الذهب، والذي اشترته بتوسع ملحوظ من الأسواق العالمية، حيث مددت بكين هذه الاستراتيجية للشهر السادس على التوالي، لتضيف كميات كبيرة من الذهب لاحتياطاتها. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا وقالت وكالة
اقرأ المزيد
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

«خرداد 15».. رسالة إيران السياسية لأوروبا

تعتمد إيران في الوقت الحالي على العديد من الكروت السياسية والعسكرية التي يمكن أن تصل بها إلى هدفها الرئيسي، وهو الاستمرار تحت مظلة الاتفاق النووي الذي وقعته برفقة القوى العالمية خلال عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه. وعلى مدى عام كامل، اعتادت إيران استخدام العديد من الأمور غير الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك من خلال رسائل واضحة إلى أطراف مختلفة معنية بالاتفاق النووي الإيراني، والتي كان أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال متمسكًا بهذا الاتفاق.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
حريق

مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار منجم بالصين

وقع انفجار في منجم للفحم يقع بمدينة لونججيابو بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين حالتهم غير خطيرة. ومن جانبها، أصدرت سلطات مقاطعة جيلين، اليوم الإثنين، بيانا توضح فيه أن الانفجار وقع في وقت متأخر مساء أمس الأحد، والمنجم تابع لشركة لونغجيابو لتعدين الفحم، مضيفة أن الانفجار تسبب في زلزال قوته 2.3 ريختر. وحول أسباب الانفجار، صرحت السلطات بأنها غير معروفة حتى الآن، وأنه تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ المستمرة حتى الآن، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
قاسم-جومارت-توكاييف

توكاييف رئيسا لكازاخستان بأكثر من 70% من الأصوات

فاز رئيس كازاخستان بالوكالة قاسم جومارت توكاييف القريب من الزعيم التاريخي للبلاد نور سلطان نزارباييف، مساء الأحد، في الانتخابات الرئاسية بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع. وأفاد معهد "الرأي العام" للاستطلاعات، بأن توكاييف نال 70,13 في المئة من الأصوات متقدما بفارق كبير على منافسه المعارض أميرجان كوسانوف (15,39 في المئة). وفي أواخر مارس الماضي، وقرر الرئيس السابق للبلاد نور سلطان البالغ من العمر 78 عامًا، تعيين توكاييف، رئيس مجلس الشيوخ في البلاد، رئيسًا مؤقتًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-الامريكى-ترامب-الرئيس-الصينى-شي-جين-بينغ

ترامب يتفق مع الصين ضد الصحافة الأمريكية

عجز فريقا التفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية والصين على السواء، في إيجاد أرضية مشتركة بينهما في العديد من الملفات التي شهدت حالة من الصراع بين الجانبين، وبالأخص في الأمور التجارية التي تمثل أزمة كبيرة بين الجانبين. وعلى الرغم من صعوبة إيجاد نقطة توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، فإن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة حديثًا بحجب عدد من المواقع والصحف الإخبارية الغربية، كان هو الأمر الوحيد الذي استطاع توحيد الجبهتين ضد وسائل الإعلام الأمريكية على وجه التحديد.
نفط قطر

الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.
هواوى (1)

«القائمة السوداء».. تهديد صيني للشركات الأجنبية

باتت الأزمة الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى التجاري، تنذر بمزيد من المخاطر على المستوى السياسي والاقتصادي في العالم، لا سيما مع تركيز الجانبين على اتخاذ إجراءات خطيرة ضد الطرف الآخر. وفي أعقاب إجبار الإدارة الأمريكية للشركات في الولايات المتحدة على قطع التعامل مع نظيراتها التكنولوجية الصينية، وعلى رأسها هواوي، وذلك بحجة تعاملها بشكل وثيق مع الحكومة في بكين، الأمر الذي يخل بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها ضد الصين خلال العام الماضي.
هواوى-وجوجل

كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org