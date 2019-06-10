الصين تراهن على الذهب في الحرب التجارية

توسعت الصين في استراتيجيتها التي تهدف للحصول على كميات كبيرة من سبائك الذهب، والتي يمكنها أن تكون بمثابة ضامن في حالة تطور الصراع التجاري مع الولايات المتحدة

تحرير:محمود نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

سبائك ذهب

تتخذ الصين كل إجراءاتها التحصينية ضد أي اهتزاز اقتصادي قد ينتج عن صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدا من الواضح أنه قد لا يعرف نهاية واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل تداخل العديد من العوامل السياسية مع المحاور الاقتصادية الرئيسية للأزمة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت الصين إلى الذهب ليكون الوسيلة الرئيسية لحماية اقتصادها من التراجع، ولضمان المضي قدمًا في تحقيق وتيرة تصاعدية للنمو، وهو الأمر الذي كان على مدى السنوات الماضية سمة اقتصادية مميزة للصين.

وحاولت الصين خلال الفترة الماضية أن تضبط وتيرة الاقتصاد بوفرة من الذهب، والذي اشترته بتوسع ملحوظ من الأسواق العالمية، حيث مددت بكين هذه الاستراتيجية للشهر السادس على التوالي، لتضيف كميات كبيرة من الذهب لاحتياطاتها. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا وقالت وكالة