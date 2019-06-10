البورصة تربح 10 مليارات جنيه بمشتريات العرب والأجانب

تحرير:أمل نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.18 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 14148.88 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 604.75 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544.53 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه من خلال التداول على 176.60 مليون سهم.

وبنهاية التعاملات تم التداول على 168 سهما، ارتفع منها 112 سهما، وانخفض 18 سهما بينما استقرت أسعار 38 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 445.93 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 8.68 مليون جنيه و437.24 مليون جنيه. اقرأ أيضا: هل تؤجل الحكومة طرح