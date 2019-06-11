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منح الجنسية وزيادة المعاشات...7قوانين أقرها البرلمان

قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة.. وزيادة المعاشات بنسبة 15%.. وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها.. ومكافحة المخدرات.. وموازنة العام المالي الجديد أبرزها
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
البرلمان
البرلمان
افتتح مجلس النواب أولى جلساته عقب العودة من إجازة عيد الفطر أول أمس، بالموافقة على عدد من القوانين المهمة والتى كانت محل أنظار جميع المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963،وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972.
وشملت التعديلات الفقرة الثانية من المادة 185من الدستور والتى نصت على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. التعديلات
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سياحة (9)

بـ60 دولارا.. إطلاق موقع للحصول على تأشيرة دخول مصر

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية للتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، قائلة: "انتهى القطاع القنصلي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية، وذلك في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: يجب إعلان الأسعار على المنتجات

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء إيهاب المحمدي ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي بعض الجهات. وأكد مدبولي على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة بها السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.
نقابة-الصحفيين

وفاة الصحفي جمال أبو طالب: شارك في تغطية حرب أكتوبر

توفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي جمال أبو طالب رئيس قسم التحقيقات الصحفية الأسبق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عمر يناهز 80 عاما، لتفقد بذلك الوكالة أحد أبنائها المخلصين. وعمل أبو طالب عمل محررا عسكريا للوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وشارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر كما عمل مراسلا للوكالة في اليمن، ثم سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصحيفة "الاتحاد"، ثم مستشارا لرئيس تحرير الوكالة، وتولى الإشراف على قسم التحقيقات الصحفية والتصوير بها.
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مجلس-النواب (1)

نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
حج-وعمرة (2)

رسوم تكرار العمرة.. رحلة القرار من التطبيق للإلغاء

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الاستشكال المقام من المحامي حسين المطعني، شكلا، وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه المتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة. واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن الحناوي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي، وذلك بعد أن بحثت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام، والذي يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف، بناءً على ما هو منسوب إلى النائب المذكور في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
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