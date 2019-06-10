نيران مجهولة تشعل العراق.. وتكرار مسلسل النزوح

اندلاع حرائق مجهولة المصدر في العراق استهدفت الأراضي الزراعية تسببت في ضياع الكثير من المحاصيل الزراعية وتتجه أصابع الاتهام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

في الوقت الذي تحاول فيه سلطات العراق إعادة إعمار مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم "داعش"، جاءت حرائق مجهولة المصدر لتفاقم من الأوضاع في المدينة التي خلف فيها التنظيم الإرهابي الكثير من الدمار، فلا تزال الأنقاض تملأ الشوارع حتى الآن. فخلال اليومين الماضيين انتشرت نيران بسرعة كبيرة في مزارع القمح والشعير في قضاء سنجار غرب الموصل بعدما أضرم مسلحون مجهولون النيران فيها، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وانتشرت النيران بمناطق وقرى عديدة في القضاء، ووصلت إلى منازل المزارعين.

وقبل وصول النيران إلى الموصل، ضربت الحرائق الكثير من الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات العراقية مثل ديالى وكركوك وصلاح الدين وأتت على كميات كبيرة من محاصيل الحبوب الاستراتيجية، حيث تشهد حقول زراعية في شمال العراق منذ نحو شهر مع موسم الحصاد حرائق متكررة تسببت في ضياع آلاف الأفدنة من حقول تمثل الحبوب

وقبل وصول النيران إلى الموصل، ضربت الحرائق الكثير من الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات العراقية مثل ديالى وكركوك وصلاح الدين وأتت على كميات كبيرة من محاصيل الحبوب الاستراتيجية، حيث تشهد حقول زراعية في شمال العراق منذ نحو شهر مع موسم الحصاد حرائق متكررة تسببت في ضياع آلاف الأفدنة من حقول تمثل الحبوب الرئيسية للبلاد، وهو ما أثار تساؤلات حول المتسبب في تلك الحرائق، فهناك من يشير إلى وقوف جماعات متطرفة أو نزاعات عرقية، وربما صراعات بين أصحاب المزارع، وراء تلك الحرائق.

بينما يتهم الأهالي جهات مسؤولة بالتسبب في تلك النيران، تعددت الأسباب التي أشارت إليها جهات حكومية وخبراء مطلعون على هذا الملف بين درجة حرارة الطقس المرتفعة أو انطلاق شرارة من عوادم السيارات أو إلقاء أعقاب السجائر من السيارات على الطريق، وصولا إلى اتهام تنظيم "داعش" بإشعال حرائق في العراق، حسب "سبوتنيك".

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محللون وجهوا أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى "داعش"، حيث جاءت الحرائق بعد أن تلقى الفلاحون تهديدات عبر رسائل نصية على هواتفهم، من التنظيم خيرهم فيها ما بين دفع الجزية مقابل حصاد محاصيلهم، أو إحراقها.



وأشارت مصادر رسمية إلى أن الحرائق مفتعلة، حيث ذكر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل أن "حرائق الحقول الزراعية لهذا العام مختلفة عن سابقاتها لأنها بفعل فاعل"، محملا "داعش مسؤولية مباشرة في افتعال الحرائق الزراعية بعد سلسلة ابتزاز للفلاحين"، وفقا لما نقلت "السومرية".





عادل المختار، المستشار في وزارة الزراعة العراقية، قال في حوار لقناة "الإشراق" الفضائية إن مجموع المساحات المحروقة يفوق 4000 دونم، وإن مجمل الكمية المحروقة من البذور تساوي تقريبا 2000 طن، مشيرا إلى أن محافظة صلاح الدين هي أكثر المحافظات تعرضا للحرائق.



وفي الوقت الذي لم يعد فيه كل العراقيين إلى منازلهم الذين نزحوا منها خلال الحرب على "داعش"، تسببت تلك الحرائق في استمرار مسلسل النزوح مرة أخرى، أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى العراقية، أمس، بأن مئات العوائل اضطرت للنزوح من قرى غرب الموصل بعدما التهمت النيران مزارع للقمح والشعير.

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وأوضح أن نحو 700 عائلة نزحت من هذه المناطق باتجاه الموصل بعد أن طالت النيران مزارعهم، مشيراً إلى أن مزارعين اثنين لقيا حتفهما جراء الحرائق.

يأتي النزوح الجديد في الوقت الذي يصعب فيه العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي، فبعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة داعش، لا تزال المخاطر المتفجرة أحد أكبر المسببات الرئيسية التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة.

وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفجرة، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي البلاد، خاصة في محافظتي نينوى وكركوك.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الهجرة العراقية، فإن 5.5 مليون عراقي، اضطروا للنزوح من محافظات شمال وغرب البلاد، بعد أحداث يونيو 2014 التي سيطر فيها "داعش" على مساحات كبيرة من البلاد، وعاد منهم نحو 3.1 مليون إلى مناطقهم المحررة.

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