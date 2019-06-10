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نيران مجهولة تشعل العراق.. وتكرار مسلسل النزوح

اندلاع حرائق مجهولة المصدر في العراق استهدفت الأراضي الزراعية تسببت في ضياع الكثير من المحاصيل الزراعية وتتجه أصابع الاتهام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي
تحرير:وفاء بسيوني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
حرائق في العراق
حرائق في العراق
في الوقت الذي تحاول فيه سلطات العراق إعادة إعمار مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم "داعش"، جاءت حرائق مجهولة المصدر لتفاقم من الأوضاع في المدينة التي خلف فيها التنظيم الإرهابي الكثير من الدمار، فلا تزال الأنقاض تملأ الشوارع حتى الآن. فخلال اليومين الماضيين انتشرت نيران بسرعة كبيرة في مزارع القمح والشعير في قضاء سنجار غرب الموصل بعدما أضرم مسلحون مجهولون النيران فيها، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وانتشرت النيران بمناطق وقرى عديدة في القضاء، ووصلت إلى منازل المزارعين.
وقبل وصول النيران إلى الموصل، ضربت الحرائق الكثير من الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات العراقية مثل ديالى وكركوك وصلاح الدين وأتت على كميات كبيرة من محاصيل الحبوب الاستراتيجية، حيث تشهد حقول زراعية في شمال العراق منذ نحو شهر مع موسم الحصاد حرائق متكررة تسببت في ضياع آلاف الأفدنة من حقول تمثل الحبوب
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الاتفاقية-السعودية-اليابانية

اتفاقية سعودية يابانية في مجال تقنية المعلومات

وقعت وزارة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات، مساء أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق المزيد من التطور والنمو لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل الخبرات بين البلدين. وقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
أحد شواع الخرطوم

استجابة غير متوقعة.. عصيان يحول الخرطوم لمدينة أشباح

رغم انقطاع الإنترنت في السودان والذي يعد الوسيلة الأولى والأقوى للحشد، نجد أن اليوم الأول للعصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، لاقى استجابة قوية من قبل السودانيين حيث بدت الشوارع شبه خالية من المارة ووسائل النقل رغم أن أمس، هو بداية الأسبوع والعودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. قادة الاحتجاج في الخرطوم دعوا إلى العصيان المدني في تصعيد جديد من قبل المحتجين في محاولة لإرغام المجلس العسكري على تسليم السلطة لحكومة مدنية.
عصيان في السودان

«الحرية والتغيير»: استمرار العصيان المدني بالسودان

قررت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استمرار العصيان المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب مطالبة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم "إنهاء العصيان". وشدد تجمع المهنيين السودانيين، المحرك الرئيسي للاحتجاجات، في بيان، على أن مشاركة الجماهير السودانية في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمرة دون تراجع حتى "إسقاط مجلس القتلة والمجرمين ومليشيات الجنجويد، ونقل مقاليد الحكم لسلطة مدنية انتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير ميثاق ثورتنا المنتصرة".
صحف-الإمارات (1)

صحف سعودية: خليفة ماي يلوح برفض دفع فاتورة «الطلاق»

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط، ونتائج العصيان المدني في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "شوارع الخرطوم خالية"، أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بدت خالية إلى حد كبير مع بدء حملة العصيان المدني أمس الأحد، للمطالبة بحكم مدني. وكانت المعارضة وجماعات الاحتجاج دعت الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات.
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جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

نيوزيلندا تعلن سحب قواتها من العراق يونيو 2020

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" عزمها سحب قوات بلادها من العراق بحلول يونيو 2020، لتنهي بذلك مهمة مساعدة تدريب قوات الدفاع العراقية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأوضحت أرديرن، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الإثنين، أنه "على مدى الـ 12 شهرا القادمة ستكون نيوزيلندا قادرة على إنهاء هذا الالتزام وإتمامه"، مضيفة أن عدد القوات سيخفض إلى 75 كحد أقصى بحلول يوليو المقبل، وإلى 45 اعتبارا من يناير القادم ، قبل أن تنتهي المهمة بحلول يونيو 2020.
دمار-سوريا (2)

اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
اعدام

إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
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