وفاة أحد مقدري درجات مادة اللغة العربية

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، خالد عبد الرحيم فرج عبد الرحيم كبير معلمين لغة عربية وأحد مقدري درجات مادة اللغة العربية بقطاع أسيوط، ويواسي الوزير الأسرة في الفقيد، الذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته. ووجه شوقي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد، وتتقدم قيادات الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح أول من أمس السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في