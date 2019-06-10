مدرب كينيا يكشف عن أقوى منتخب في إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

كأس الأمم الإفريقية

كشف الفرنسي سيباستيان مينيي، المدير الفني لمنتخب كينيا، عن أن عودة المنتخب الكيني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام 15 عامًا، لن تكون للسياحة أو للشهرة، بل لتحقيق نتائج مميزة أمام الجميع في البطولة والمنافسة على اللقب في أرض الفراعنة، وأوضح سيباستيان مينيي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء صينية، أن "الوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 15 عامًا هو إنجاز مهم، لكن لن نكتفي بهذا الإنجاز"، مؤكدا أنهم سيحققون إنجازا جديدا خلال البطولة.

وأضاف المدير الفني لمنتخب كينيا أن لاعبي فريقه يتمتعون بقدرات كبيرة تمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية مميزة مع أقوى المنتخبات في البطولة، رغم المجموعة الصعبة التي وقع فيها المنتخب الكيني. وواصل سيباستيان مينيي تصريحاته بأن "البطولة تجمع منتخبات قوية مثل مصر والجزائر والسنغال وتونس، وهي منتخبات إذا واجهناها