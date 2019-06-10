سوريون نوروا مصر| هذه الرواية فازت بجائزة نجيب محفوظ

على مدار يومين، يتصدر هاشتاج "السوريين منورين مصر" موقع "تويتر"، ليؤكد المصريون من خلاله أن بلدهم هي بلد السوريين الثاني، وأنهم مرحب بهم في أي وقت وأي ظرف
بعدما بلغت الأزمة السورية ذروتها وباتت الفصائل المتصارعة تضرب بقوة كل الأخضر قبل اليابس، دون حلول سياسية تذكر، وفي خضم تلك الأحداث لم يكن أمام المواطن السوري سوى أن يجمع ما تبقى من عائلته ليهاجروا منها، بعضهم هرب من موت إلى موت ومن فقر إلى فقر ومن منازل محطمة إلى مخيمات، ومنهم من أتى إلى مصر واعتبرها وطنًا له، أصبحت لهم استثماراتهم الخاصة بل وهناك أحياء وشوارع أطلق عليها أسماء سورية، مما يؤكد على التلاحم والانخراط القائم على المحبة بين شعبي البلدين.
يعبر عن هذا الشعور هاشتاج "السوريين منورين مصر" الذي يتصدر ومنذ أيام قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" في مصر، وعبّرت التغريدات التي تم تداولها، عن المشاعر الطيبة التي يكنها الشعب المصري تجاه أشقائه السوريين، والترحيب بهم في بلدهم الثاني مصر.
لم يقف هذا الاحتواء فقط عند الأمور التجارية
يعبر عن هذا الشعور هاشتاج "السوريين منورين مصر" الذي يتصدر ومنذ أيام قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" في مصر، وعبّرت التغريدات التي تم تداولها، عن المشاعر الطيبة التي يكنها الشعب المصري تجاه أشقائه السوريين، والترحيب بهم في بلدهم الثاني مصر.
لم يقف هذا الاحتواء فقط عند الأمور التجارية والصناعية، لكن امتد ليشمل الحياة الثقافية، فمصر فتحت ذراعيها أمام المحتوى الثقافي السوري الذي بلا شك ينزف هو الآخر جراء الحرب الدائرة.
وقبل أن نتحدث عن الثقافة السورية الكاتب والكتاب في مصر الآن، نؤكد على أن للمبدع السوري فضلا كبيرا على الحياة الثقافية العربية بشكل عام.
في عام 1868 صدرت أول رواية عربية من سوريا للكاتب خليل الخوري وتحمل عنوان "وي: إذن لست بإفرنجي"، التي خرجت مع الحركة البرجوازية في سوريا، وتحدثت عن حياة المجتمع ومعاناة الريف السوري مع الإقطاع، ثم انتقلت الرواية إلى الانفتاح بعد سقوط الكتلة الشيوعية، وبدخول قوات التحالف إلى بغداد، ظهرت في الرواية القومية العربية، وبعد التحرر من سطوة الأفكار الرجعية، ظهرت الكتابات المتخصصة في المرأة والأقليات الكبرى في الوطن العربي، وهذا يؤكد على أن الإبداع السوري متسق دائمًا مع الواقع العربي ومستجداته خطوة بخطوة.
وبعد الأحداث التي شهدتها سوريا مؤخرًا فتحت الهيئات الثقافية المصرية أذرعها أمام المحتوى الأدبي السوري الذي لاقى رواجًا واستحسانًا في مصر بصورة كبيرة، ويدل على هذا جائزة "نجيب محفوظ" التي حصل عليها الكاتب السوري خالد خليفة، عام 2013 عن روايته البديعة "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة"، الصادرة عن "دار العين" المصرية وأقيم حفل منح الجائزة في القاعة الشرقية في الجامعة الأمريكية، التي يمنح قسم النشر فيها هذه الجائزة في ذكرى ميلاد العالمي نجيب محفوظ، وكان ذلك في حضور وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب وعدد من الكتاب والإعلاميين، وكتب خليفة وقتها على "فيسبوك": "رغم كل أحزاني وأحزان السوريين، روايتي "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" تتشرف بقلادة جائزة نجيب محفوظ لعام 2013، إنه شرف كبير لي الفوز بجائزة معلمنا نجيب محفوظ، محبتكم الغامرة جعلت غيابي أقل قسوة، القاهرة ستعود لأهلها وعشاقها وأنا واحد من هؤلاء العشاق".
ويؤكد هذا مشاركات دور النشر السورية في معارض الكتاب المصرية، التي كانت واضحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتيه السابقتين، ففي دورته الـ49 عام 2018 بلغ عدد دور النشر السورية في معرض القاهرة حوالي 150 دار نشر وفي دورته "الذهبية" لعام 2019، كان هناك ما يقرب من 100 مشارك سوري، إضافة إلى الندوات الثقافية واللقاءات الفكرية وتوقيع الكتب والمناقشات.
مصر للكتاب السوريين هي بيتهم الثاني، وأكدت هذا الكاتبة السورية شهلا العجيلي التي وصل لها أكثر من عمل إلى القائمة الطويلة والقصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" خلال زيارتها إلى مصر قبل أشهر، في افتتاحية مهرجان القاهرة الأدبي الذي أُقيم في بيت السحيمي في القاهرة، حيث كانت تناقش روايتها "صيف مع العدو" بجانب الروائي المصري عادل عصمت الذي أيضًا كان يناقش روايته "الوصايا".
وهناك عبّرت شهلا عن سعادتها البالغة ككاتبة سورية لها أعمال منشورة ومشهورة في أوساط القراء في مصر، ونجد أيضًا تأثر الكاتبة بالطابع الجغرافي المصري ففي روايتها الأخيرة "صيف مع العدو" تناولت شهلا بعض ملامح الحياة المصرية من خلال الجِدة كارما التي تأخذنا من حرب القرم إلى القاهرة، حيث انضمت لفرقة الراقصة بديعة مصابني.