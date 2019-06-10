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سوريون نوروا مصر| هذه الرواية فازت بجائزة نجيب محفوظ

على مدار يومين، يتصدر هاشتاج "السوريين منورين مصر" موقع "تويتر"، ليؤكد المصريون من خلاله أن بلدهم هي بلد السوريين الثاني، وأنهم مرحب بهم في أي وقت وأي ظرف
تحرير:كريم محجوب ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الكاتب السوري خالد خليفة
الكاتب السوري خالد خليفة
بعدما بلغت الأزمة السورية ذروتها وباتت الفصائل المتصارعة تضرب بقوة كل الأخضر قبل اليابس، دون حلول سياسية تذكر، وفي خضم تلك الأحداث لم يكن أمام المواطن السوري سوى أن يجمع ما تبقى من عائلته ليهاجروا منها، بعضهم هرب من موت إلى موت ومن فقر إلى فقر ومن منازل محطمة إلى مخيمات، ومنهم من أتى إلى مصر واعتبرها وطنًا له، أصبحت لهم استثماراتهم الخاصة بل وهناك أحياء وشوارع أطلق عليها أسماء سورية، مما يؤكد على التلاحم والانخراط القائم على المحبة بين شعبي البلدين.
يعبر عن هذا الشعور هاشتاج "السوريين منورين مصر" الذي يتصدر ومنذ أيام قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" في مصر، وعبّرت التغريدات التي تم تداولها، عن المشاعر الطيبة التي يكنها الشعب المصري تجاه أشقائه السوريين، والترحيب بهم في بلدهم الثاني مصر. لم يقف هذا الاحتواء فقط عند الأمور التجارية
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أحمد-خالد-توفيق

أحمد خالد توفيق حيا في قلوب محبيه.. رسالة من ابنه

حرص عدد من محبي العراب أحمد خالد توفيق، على إحياء ذكرى ميلاده الـ57، بكتابة رسائل له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان على رأسهم نجله محمد الذي نشر صورة من احتفال جوجل بوالده عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي رحمة الله عليه العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم، شكرًا جوجل، وكل من تواصل معي من فريق تنفيذ المشروع"، وكتب أحد محبيه مقولة شهيرة للعراب على "تويتر" تقول: "أما أنا فأريد أن يكتب على قبري جعل الشباب يقرؤون"، وعلقت: "المهمة انتهت".
أحمد-الحجار

إبراهيم الحجار في أمسية «عزيز على القلب» بالأوبرا

يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، أمسية بعنوان "عزيز على القلب" وتتناول المشوار الفني المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار، ويحل ضيوف الأمسية كل من، نجله الموسيقي أحمد الحجار، والمطربين طارق فؤاد ومحمد عبدالستار، بحضور المخرج وحيد مخيمر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز ويقدم الأمسية الشاعر محمد بهجت، وذلك فى إطار سلسلة حلقات "صالون مصر المبدعة" ضمن فعاليات النشاط الثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة مجدى صابر.
أحمد-خالد-توفيق

أحمد خالد توفيق| العراب الذي رحل إلى ما وراء الطبيعة

كنت أخشى الكتب وأنا صغير، ربما لارتباطها في ذهني بالدراسة، وحقيبتي التي أثقلتها أوراق المناهج و"الكراريس"، لكن هذا الشعور تغير حينما سقطت عيناي على غلاف إحدى القصص التي تصدرت مجموعة كتب لدى بائع بسيط، وقد جذبني الرسم على الغلاف، والذي ظهر فيه رجل عجوز يبدو أن شيئًا مخيفًا يطارده، أمسكت بالقصة وأنا أنظر إلى صورة "البومة" أعلاها، وإلى جوارها كتب "روايات مصرية للجيب"، وتحتها عنوان السلسلة وهو "ما وراء الطبيعة". بالطبع تملكني الفضول أكثر، نظرت إلى ظهر القصة لأجد اسم "أحمد خالد توفيق" وإلى جواره صورة صغيرة له، وأيضًا تعريف مبسط له.
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نجيب سرور

عائلة نجيب سرور تستغيث للسماح بعودة نجله إلى مصر

ناشدت عائلة الشاعر الراحل نجيب سرور، الحكومة المصرية، بالسماح بعود "شهدي" ابن الشاعر الراحل، إلى مصر، حيث يُقيم في الهند منذ فراره من الحكم الصادر ضده في 2002 بسبب نشره لقصيدة "أميات" لوالده آنذاك، رغم احتوائها على ألفاظ خادشة وإيحاءات، حيث واجه عقوبة نشر مواد منافية للآداب، ومنذ ذلك الحين واستقبلته دولة الهند ليعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي واستقر هناك، ولكنه حاليًا يتلقى العلاج من مرض السرطان بأحد مستشفيات الهند، حيث أنهكه المرض وأصبح في مرحلة متأخرة، وتطالب أسرته بعودته لتلقي العلاج وقضاء آخر أيامه في مصر.
فرقة-وسط-البلد

«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
مسرحة أطفال البحاروة-4

تعرف على احتفالات «ثقافة الطفل» بعيد الفطر

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك، بتنظيم يوم ثقافي فني في الحديقة الثقافية للأطفال بمنطقة السيدة زينب، غدًا السبت، رابع أيام العيد. الاحتفالية التي تحمل شعار "العيد فرحة"، تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات الفنية، ويليها في الساعة الخامسة مشاركة للساحر وصاحب ألعاب الخفة نبيل بركات، ليقدم عروضًا تبهر الأطفال، ثم يعقبها عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب.
جوخة-الحارثي

فازت بها أول عربية وسبقها إسرائيلي|تعرف على مان بوكر

اقتنصت أمس الكاتبة العمانية جوخة الحارثي جائزة «مان بوكر» العالمية المرموقة، عن روايتها سيدات القمر، التي تدور أحداثها في قرية «العوافي» بسلطنة عمان، حول قصص ثلاث شقيقات هن «مايا، أسماء، وخولة» وكل واحدة منهن لها مشكلة مرتقب حدوثها، فمايا تزوجت بعد معاناة كبيرة، وأسماء تزوجت لمجرد أن الزواج عادة أو فرض اجتماعي، أما خولة فتنتظر حبيبها الذي غادرها وهاجر إلى كندا، والكاتبة جعلت من تلك القصص مرايا تعكس عليها وتظهر عبر جدرانها مرحلة مهمة من التاريخ العماني. وبعد فوز أول رواية عربية بالجائزة الرفيعة، نرصد بعض المعلومات المهمة عنها:
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